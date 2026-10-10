EK kiittää hallituksen ratkaisua polttoaineiden hintakriisissä
15.10.2026 15:46:41 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliitto pitää tärkeänä, että hallitus ei tee muutoksia liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen tasoon, vaan tarjoaa kohdennetumpia ratkaisuja kansalaisten ja yritysten kustannuspaineisiin. Suomen on syytä vaalia investointiympäristön ennakoitavuutta ja yritysten luottamusta aikana, jolloin ulkoista epävarmuutta on muutenkin paljon.
”On ensiarvoisen tärkeää, ettei hallitus tehnyt muutoksia polttoaineiden jakeluvelvoitteen tasoon. Jakeluvelvoite ei ole akuutin polttoainekriisin syy, eikä siihen puuttuminen olisi tuonut aikataulunkaan puolesta aitoa helpotusta pumppuhintoihin. Sen sijaan negatiivinen vaikutus investointiympäristön luotettavuuteen olisi voinut olla huomattava ja pitkävaikutteinen”, sanoo EK:n toimitusjohtaja Minna Helle.
”Pitkäjänteisyys, ennakoitavuus ja luottamus ovat edellytyksiä sille, että liikenteen energiasiirtymässä onnistutaan ja investoinnit etenevät. Arvoketjun kaikki osapuolet tarvitsevat selkeää suuntaa ja johdonmukaista politiikkaohjausta”.
Jakeluvelvoite on liikenteen keskeinen päästövähennyskeino, mutta se edistää myös Suomen resilienssiä. Kestävien liikennepolttoaineiden käyttö vahvistaa energiaomavaraisuutta eli auttaa suojaamaan Suomea tulevaisuudessa fossiilipolttoaineista aiheutuvilta riippuvuuksilta ja hintasokeilta.
Parempi vaihtoehto oli, että hallitus päätyi tarjoamaan polttoainetuen, ajoneuvoveron alennuksen ja työmatkakulujen verovähennyksen kasvattamisen kaltaisia kohdennettuja ratkaisuja, jotka helpottavat yritysten ja kansalaisten kustannuspaineita vaarantamatta ilmastotavoitteiden toteutumista ja investointien etenemistä.
Lisätiedot:
toimitusjohtaja Minna Helteen haastattelupyynnöt EK:n viestinnästä (tiedottaja Satu Toivonen, puh. 040 8212 097, satu.toivonen@ek.fi).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Ukraina, jälleenrakentaminen
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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