VAS Andersson: EU-estosäädös käyttöön Trumpin kiristyksen torjumiseksi

Trumpin hallinto ilmoitti perjantaina valmistelemistaan uusista pakotteista ICC:tä vastaan, vain muutama tunti ICC:n entiselle tuomarille Navi Pillaylle annetun Nobelin rauhanpalkinnon julkistamisen jälkeen. Aiempia tuomareihin ja syyttäjiin kohdistettuja henkilöpakotteita laajennetaan käytännössä kaikkeen yhteistyöhön tuomioistuimen kanssa ja sen omaisuus Yhdysvalloissa jäädytetään.

Vuonna 2002 perustetun ja Haagissa toimivan, erityisesti sotarikosten tutkintaan ja niihin syyllistyneiden henkilöiden selvittämiseen keskittyvän ICC:n tehtävänä on saattaa oikeuden eteen vakavimpiin rikoksiin ihmiskuntaa vastaan syyllistyneitä henkilöitä, joita kansalliset tuomioistuimet eivät syystä tai toisesta pysty rankaisemaan. ICC:ssä on mukana 125 valtiota.

– Pakotteiden laajentamisesta seuraa, että yhdysvaltalaisille yrityksille olisi jatkossa kiellettyä tarjota ICC:lle esimerkiksi puhelin-, vakuutus- tai pankkipalveluita. Tämä on uusin Trumpin hyökkäys kansainvälistä oikeutta ja monenkeskistä järjestelmää vastaan, koska autoritaarinen äärioikeisto kuvittelee olevansa oikeuden yläpuolella, Andersson kommentoi.

Andersson painottaa, että ICC-jäsenmaiden oman toiminnan lisäksi myös EU:n tulee toimia tilanteessa päättäväisesti kansainvälisen oikeuden ja monenkeskisen järjestelmän vahvistamiseksi – kysymys on eurooppalaisten perusarvojen puolustamisesta.

– Kun Yhdysvallat yrittää pakottaa yritykset kieltäytymään toimimasta ICC:n kanssa, voi EU päinvastoin pakottaa yritykset olemaan noudattamatta tätä kieltoa Euroopassa. Jos komissio lisää nyt määrätyt pakotteet estosäädöksen liitteeseen, olisi esimerkiksi Microsoftin pakko jatkaa sähköpostin tarjoamista EU-alueella. EU-parlamentti on useasti vaatinut säädöksen käyttöä ICC-pakotteisiin ja viime viikolla myös monet valiokuntien puheenjohtajat vaativat tätä, Andersson sanoo.

Andersson muistuttaa myös, että monenkeskisen järjestelmän puolustaminen ja kansainvälisen oikeuden vahvistaminen ovat myös Suomen ulkopoliittisen linjan peruspilareita.

– Tässä olisi myös Suomelle hyvä tilaisuus osoittaa, että hallituksen sanat ja periaatteet tarkoittavat jotain myös käytännössä. Suomen tulee laittaa kaikki paine komissiolle, jotta se asettaisi Euroopan etusijalle ja estäisi Trumpin painostuksen näillä juridisilla työkaluilla, jotka ovat juuri tällaisia tilanteita varten tehtyjä, Andersson korostaa.