Aluehallitus käsitteli Keusoten talouden tasapainottamista ja palveluverkon kehittämistä

Talouden tasapainottaminen ja palveluverkon kehittäminen

Aluehallitus perehtyi iltakoulussaan Keusoten tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman sekä palveluverkkosuunnitelman valmisteluun. Valtiovarainministeriö on edellyttänyt Keusotelta tarkempaa suunnitelmaa alijäämien kattamiseksi vuosina 2027–2029.

Palveluverkon kehittämisessä tarkastellaan palvelujen järjestämistä, toimitilojen tehokkaampaa käyttöä ja kustannusten hillitsemistä. Tavoitteena on turvata asukkaiden palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla ja huomioida muutosten vaikutukset palvelujen saavutettavuuteen.

Hallinto-oikeus hylkäsi Rajamäen palveluverkkoa koskevan valituksen

Aluehallitus sai tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 30.9.2026 antaman päätöksen, joka koskee Rajamäen kyläyhdistys ry tekemää valitusta Keusoten aluevaltuuston palveluverkkopäätöksestä. Valitus koski muun muassa aluevaltuuston 2.10.2025 tekemää päätöstä luopua Rajamäen terveysaseman kiinteistön käytöstä.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen muilta osin ja jätti tutkimatta päätöksen tarkoituksenmukaisuutta koskevat valitusperusteet. Hallinto-oikeuden mukaan päätös ei ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto ei ollut ylittänyt toimivaltaansa eikä päätöstä voitu pitää muuten lainvastaisena.

Hallinto-oikeus katsoi myös, että hyvinvointialue oli tarjonnut asukkaille riittävät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet asian valmistelussa. Lisäksi päätöksen valmistelussa tehtyä vaikutusten arviointia pidettiin riittävänä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ei itsessään ole uusi palveluverkkopäätös. Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Keusoten talouden ja palveluverkon valmistelu jatkuu syksyn aikana. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla hyvinvointialue pystyy vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen ja turvaamaan lakisääteiset palvelut käytettävissä olevalla rahoituksella.