Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Aluehallitus käsitteli Keusoten talouden tasapainottamista ja palveluverkon kehittämistä

14.10.2026 11:02:55 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Jaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui tiistaina 13. lokakuuta 2026. Kokouksen yhteydessä järjestettävässä iltakoulussa aluehallitus perehtyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarkentamiseen sekä palveluverkon kehittämisen valmisteluun. Lisäksi aluehallitus sai tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun Rajamäen terveysasemaa koskevasta valituksesta.

Keusote
Keusote

Talouden tasapainottaminen ja palveluverkon kehittäminen

Aluehallitus perehtyi iltakoulussaan Keusoten tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman sekä palveluverkkosuunnitelman valmisteluun. Valtiovarainministeriö on edellyttänyt Keusotelta tarkempaa suunnitelmaa alijäämien kattamiseksi vuosina 2027–2029.

Palveluverkon kehittämisessä tarkastellaan palvelujen järjestämistä, toimitilojen tehokkaampaa käyttöä ja kustannusten hillitsemistä. Tavoitteena on turvata asukkaiden palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla ja huomioida muutosten vaikutukset palvelujen saavutettavuuteen.

Hallinto-oikeus hylkäsi Rajamäen palveluverkkoa koskevan valituksen

Aluehallitus sai tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 30.9.2026 antaman päätöksen, joka koskee Rajamäen kyläyhdistys ry tekemää valitusta Keusoten aluevaltuuston palveluverkkopäätöksestä. Valitus koski muun muassa aluevaltuuston 2.10.2025 tekemää päätöstä luopua Rajamäen terveysaseman kiinteistön käytöstä.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen muilta osin ja jätti tutkimatta päätöksen tarkoituksenmukaisuutta koskevat valitusperusteet. Hallinto-oikeuden mukaan päätös ei ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto ei ollut ylittänyt toimivaltaansa eikä päätöstä voitu pitää muuten lainvastaisena.

Hallinto-oikeus katsoi myös, että hyvinvointialue oli tarjonnut asukkaille riittävät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet asian valmistelussa. Lisäksi päätöksen valmistelussa tehtyä vaikutusten arviointia pidettiin riittävänä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ei itsessään ole uusi palveluverkkopäätös. Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Keusoten talouden ja palveluverkon valmistelu jatkuu syksyn aikana. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla hyvinvointialue pystyy vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen ja turvaamaan lakisääteiset palvelut käytettävissä olevalla rahoituksella.

Avainsanat

keusotetalouspalveluverkkorajamäkihallinto-oikeuskeski-uudenmaan hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten Mäntsälän ja Tuusulan kotihoito sai kiitosta asiakkailta – parhaat arviot Keusoten kotihoidon yksiköistä8.10.2026 09:31:53 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) Mäntsälän ja Tuusulan kotihoito ovat saaneet parhaat asiakasarviot Keusoten kotihoidon yksiköistä THL:n valtakunnallisessa Kerro palvelustasi 2026 -asiakastyytyväisyyskyselyssä. Asiakkaat arvostavat erityisesti avun riittävyyttä, turvallisuuden tunnetta ja sitä, että heidän omat toiveensa huomioidaan.

Työelämän kolmio kokoaa täsmätyökykyiset työnhakijat ja työnantajat yhteen Hyvinkäällä30.9.2026 15:20:31 EEST | Tiedote

Keusote ja Remmi Työpalvelu Oy järjestävät 11. marraskuuta Hyvinkäällä Työelämän kolmio – kohtaamisista töihin -tapahtuman, jossa täsmätyökykyiset työnhakijat ja työnantajat pääsevät kohtaamaan toisiaan. Tapahtuman tavoitteena on löytää uusia työelämän mahdollisuuksia, lisätä tietoa täsmätyökykyisten työllistämisestä ja madaltaa työnantajien kynnystä tarjota työmahdollisuuksia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye