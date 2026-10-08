Aluehallitus käsitteli Keusoten talouden tasapainottamista ja palveluverkon kehittämistä
14.10.2026 11:02:55 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui tiistaina 13. lokakuuta 2026. Kokouksen yhteydessä järjestettävässä iltakoulussa aluehallitus perehtyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarkentamiseen sekä palveluverkon kehittämisen valmisteluun. Lisäksi aluehallitus sai tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun Rajamäen terveysasemaa koskevasta valituksesta.
Talouden tasapainottaminen ja palveluverkon kehittäminen
Aluehallitus perehtyi iltakoulussaan Keusoten tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman sekä palveluverkkosuunnitelman valmisteluun. Valtiovarainministeriö on edellyttänyt Keusotelta tarkempaa suunnitelmaa alijäämien kattamiseksi vuosina 2027–2029.
Palveluverkon kehittämisessä tarkastellaan palvelujen järjestämistä, toimitilojen tehokkaampaa käyttöä ja kustannusten hillitsemistä. Tavoitteena on turvata asukkaiden palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla ja huomioida muutosten vaikutukset palvelujen saavutettavuuteen.
Hallinto-oikeus hylkäsi Rajamäen palveluverkkoa koskevan valituksen
Aluehallitus sai tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 30.9.2026 antaman päätöksen, joka koskee Rajamäen kyläyhdistys ry tekemää valitusta Keusoten aluevaltuuston palveluverkkopäätöksestä. Valitus koski muun muassa aluevaltuuston 2.10.2025 tekemää päätöstä luopua Rajamäen terveysaseman kiinteistön käytöstä.
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen muilta osin ja jätti tutkimatta päätöksen tarkoituksenmukaisuutta koskevat valitusperusteet. Hallinto-oikeuden mukaan päätös ei ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto ei ollut ylittänyt toimivaltaansa eikä päätöstä voitu pitää muuten lainvastaisena.
Hallinto-oikeus katsoi myös, että hyvinvointialue oli tarjonnut asukkaille riittävät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet asian valmistelussa. Lisäksi päätöksen valmistelussa tehtyä vaikutusten arviointia pidettiin riittävänä.
Hallinto-oikeuden ratkaisu ei itsessään ole uusi palveluverkkopäätös. Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Keusoten talouden ja palveluverkon valmistelu jatkuu syksyn aikana. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla hyvinvointialue pystyy vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen ja turvaamaan lakisääteiset palvelut käytettävissä olevalla rahoituksella.
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Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490helina.perttu@keusote.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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