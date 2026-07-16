Ehdota nimeä Mauri Kunnaksen suunnittelemalle salibandyn MM-kisamaskotille
14.10.2026 11:37:54 EEST | Suomalainen Kirjakauppa | Uutinen
Mikä nimeksi salibandyn MM-kisojen kettumaskotille? Salibandyn MM-kotikisat ja Suomalainen Kirjakauppa kutsuvat koko Suomen mukaan nimeämään Mauri Kunnaksen suunnitteleman kettuhahmon. Nimikilpailu järjestetään 14.10.–1.11.2026.
Salibandyn MM-kotikisojen kettumaskotin on suunnitellut rakastettu lastenkirjailija ja kuvittaja Mauri Kunnas. Sympaattinen kettuhahmo on tullut jo monille tutuksi Salibandyliiton ja F-liigan tapahtumista sekä Kohti MM-kotikisoja -kiertueelta tämän vuoden aikana. Yksi tärkeä asia kuitenkin vielä puuttuu: nimi. Ja siinä me tarvitsemme kaikkien salibandyn ja kirjojen ystävien apua.
EHDOTA MASKOTILLE NIMEÄ TÄSTÄ.
Etsinnässä nimi, joka sopii maskottiketulle
Salibandyliitto ja Suomalainen Kirjakauppa järjestävät nimikilpailun, jossa kuka tahansa voi ehdottaa MM-kisojen ketulle sopivaa nimeä 14.10.–1.11.2026. Nimikilpailun voittaja saa palkinnoksi MM-kisateemaisen Mauri Kunnas -tuotepaketin, 100 euron lahjakortin Suomalaiseen Kirjakauppaan sekä kaksi lippua Latvia-Suomi-otteluun 8.12.
Mauri Kunnaksen suunnittelema kettu on sekä salibandyn miesten MM-kisojen 2026 että naisten MM-kisojen 2027 maskotti. Kisojen jälkeen siitä tulee Suomen salibandymaajoukkueiden yhteinen keulakuva.
Etsinnässä on nimi, joka sopii vauhdikkaalle, iloiselle ja salibandystä innostuneelle ketulle.
– Kettu on oivallinen tyyppi. Itsenäinen ja katu-uskottava, Mauri Kunnas kuvaili MM-kisoille piirtämäänsä kettuhahmoa keväällä.
– Nyt tarvitsemme parviälyä! Onko kettumme ovela, hauska, veikeä vai kenties jotain aivan odottamatonta? Millainen nimi sitä voisi kuvastaa parhaiten? Odotan jännityksellä, millaisia nimiehdotuksia saamme, MM-kotikisojen pääsihteeri Kati Voutilainen intoilee.
Mauri Kunnaksen kirjoja kustantava Kustannusosakeyhtiö Otava ja Suomalainen Kirjakauppa kuuluvat Otava-konserniin.
– Suomalaisen maskotti Sulo-pöllö on onnellisesti saanut nimensä jo muutama vuosi sitten ja nyt yhteisvoimin etsimme pöllön uudelle ystävälle maskottiketulle sopivaa nimeä, Suomalaisen Kirjakaupan markkinointipäällikkö Marianne Welling kommentoi.
Osallistu nimikilpailuun 1.11. mennessä. Kaikki nimiehdotukset käydään läpi, ja ketun nimi julkistetaan ennen joulukuun MM-kotikisoja.
MM-kisat innostavat koko perheen liikkumaan ja lukemaan
Mauri Kunnaksen luoma kettuhahmo tuo MM-kisoihin ripauksen satumaailmaa ja kutsuu erityisesti lapsia ja perheitä mukaan salibandyn kisatunnelmaan. MM-kisojen yhteistyö Suomalaisen Kirjakaupan kanssa yhdistää liikunnan, lukemisen ja mielikuvituksen ilon.
– Haluamme, että salibandyn MM-kisat ovat koko perheen yhteinen elämys, jossa jokainen voi innostua ja olla mukana omalla tavallaan. Kisojen Free of Limits -teema kannustaa rikkomaan rajoja, kokeilemaan uutta ja löytämään iloa yhdessä tekemisestä. Myös liikkumisen ja lukemisen yhdistäminen nostavat teemaa esille, Voutilainen kertoo.
Salibandyn MM-kisat Tampereella 5.–13.12.2026
Salibandyn miesten MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13. joulukuuta 2026. Kisat tuovat maailman parhaat salibandypelaajat Suomeen ja tarjoavat elämyksiä koko perheelle. Tapahtumaan odotetaan 130 000 kävijää. Ottelut näkyvät Ylen kanavilta.
Naisten MM-kisat pelataan puolestaan Turussa 3.–11. joulukuuta 2027.
MM-kisojen liput ovat myynnissä osoitteessa lippu.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marianne WellingSeniori MarkkinointipäällikköSuomalainen KirjakauppaPuh:0406784117Puh:0406784117marianne.welling@suomalainen.com
Virvamaria ToikkaMarkkinointipäällikköSuomen Salibandyliittovirvamaria.toikka@salibandy.fi
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