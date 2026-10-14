Minja Koskela: Asiakasmaksujen korotukset pakottavat pienituloiset valitsemaan ruoan ja hoidon välillä

– Helsingin Sanomien mukaan HUSin sairaaloissa perutaan nyt leikkaushoitoja, koska niitä tarvitsevilla ei ole varaa asiakasmaksuihin. Tämä on pöyristyttävä tilanne hyvinvointivaltiossa ja suora seuraus Orpon hallituksen politiikasta ja Rydmanin hinnoista, Koskela sanoo.

Orpon hallitus on heikentänyt sote-palveluita lukuisilla leikkauksilla, minkä lisäksi se on päättänyt useista terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksista. Terveyskeskuksen käyntimaksu nousee vuonna 2027 36,20 euroon (20,90 € vuonna 2023) ja sairaalan poliklinikkamaksu 78,40 euroon (41,80 € vuonna 2023). Lisäksi päiväkirurgian maksu nousee 136,90 eurosta 257,20 euroon.

– Orpon hallitus on luonut sote-Suomen, jossa kaikkein pienituloisimmat ihmiset eivät uskalla hakeutua hoitoon maksujen pelossa. Tämän kylmempää politiikkaa on vaikea keksiä, Koskela sanoo.

Asiakasmaksujen korotukset vaikuttavat erityisesti heihin, joihin myös sosiaaliturvaleikkaukset vaikuttavat, mutta myös vanhuksiin, joilla on pieni eläke ja paljon sairauksia sekä ihmisiin, jotka ovat joutuneet äkilliseen talousahdinkoon esimerkiksi työttömyyden tai vakavan sairauden vuoksi.

– Hallituksen on kuulemma ”pakko” leikata terveyspalveluista ja korottaa asiakasmaksuja, vaikka suuryrityksille suunnattuun miljardiluokan veroaleen kyllä riittää rahaa. Köyhät ja sairaat laitetaan siis kirjaimellisesti maksamaan rikkaiden veroalet, Koskela sanoo.