SDP:n Skinnari: Kuljetusalan kriisiin on ratkaisuja, jos on tahtoa – määräaikainen tuki käyttöön nopeasti

–Hallitus on neuvotellut viikkoja, mutta kuljetusyrittäjien laskut erääntyvät joka päivä. Polttoaine on maksettava, palkat hoidettava ja kalusto pidettävä liikkeessä. Monella pienellä yrityksellä taloudellinen liikkumavara on jo käytetty. Keinoja on olemassa, jos on tahtoa, Skinnari sanoo.

Skinnari muistuttaa, että Suomessa otettiin vuonna 2022 käyttöön määräaikainen polttoainetuki kuljetusyrityksille. Tukea maksettiin lähes 10 000 yritykselle yhteensä noin 31,5 miljoonaa euroa. Suomessa on myös käytössä alueellinen kuljetustuki, jonka vuosittaiset kustannukset ovat olleet muutamia miljoonia euroja.

–Meillä on jo kokemusta toimivasta tukijärjestelmästä. Vuoden 2022 mallia voidaan hyödyntää uuden tuen valmistelussa. Valtiokonttorilla on kokemusta hakemusten käsittelystä ja maksatuksesta. Miksi rakentaisimme kaiken uudelleen, kun voimme käyttää aiemmin opittua?

Jo pienelläkin määrärahalla voisi kustannustehokkaasti helpottaa yrittäjien tilannetta ja estää uhkaavia konkursseja.

Tuki suunnattaisiin yrityksille, joiden polttoainekustannukset ovat nousseet voimakkaasti ja joiden mahdollisuudet siirtää hinnannousua asiakashintoihin ovat rajalliset. Korvaus perustuisi todennettuihin kustannuksiin, ja sille asetettaisiin yrityskohtainen enimmäismäärä. EU:n valtiontukisäännöt varmistettaisiin valmistelussa.

–Yhden tai kahden auton kuljetusyrittäjällä ei välttämättä ole mahdollisuutta neuvotella uusia hintoja kesken sopimuskauden. Kun polttoainelasku kasvaa, yrityksen koko toiminta voi olla vaarassa. Tuki pitää kohdistaa juuri näihin tilanteisiin.

Skinnari korostaa myös kuljetusalan merkitystä Suomen huoltovarmuudelle ja koko elinkeinoelämälle.

–Kuljetusyritykset pitävät Suomen liikkeessä. Ne huolehtivat ruoan, lääkkeiden, polttoaineiden ja teollisuuden raaka-aineiden kuljetuksista. Jos pieniä ja keskisuuria kuljetusyrityksiä katoaa markkinoilta, menetämme samalla paikallista osaamista, kalustoa ja kuljetuskapasiteettia. Tämä näkyy yritysten arjessa ja heikentää myös huoltovarmuutta.

Skinnarin mukaan kohdennettu määräaikainen tuki olisi valtiontaloudellisesti rajattu vaihtoehto yleiselle polttoaineveron alentamiselle. Samalla voitaisiin säilyttää jakeluvelvoite ja liikenteen ilmastotavoitteet.

–Tilapäinen kustannuskriisi ei saa johtaa pysyvään yrityskatoon. Vuonna 2022 pystyimme rakentamaan nopeasti kuljetusalan tukijärjestelmän. Miksi emme pystyisi siihen nyt? Keinoja on, jos on tahtoa. Nyt tarvitaan päätöksiä, Skinnari päättää.