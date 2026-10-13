HOK-Elanto

S-market Peltola avautuu 22.10. – laajat aukioloajat, kattavat verkkokauppapalvelut ja uusi ABC-suurteholatausasema

15.10.2026 08:00:00 EEST | HOK-Elanto | Tiedote

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Järvenpään palvelut paranevat merkittävästi, kun uusi S-market Peltola avautuu 22.10. osoitteeseen Jäppilänkatu 40. Uusi myymälä tarjoaa laajan tuotevalikoiman, tavallista laajemmat aukioloajat, kattavat verkkokauppapalvelut sekä ympärivuorokautisesti palvelevan ABC-suurteholatausaseman. Lisäksi myymälän verkkokauppatilauksia toimitetaan kaupungin ensimmäisillä S-marketin robokuljetuksilla.

HOK-Elanto laajentaa palveluitaan Järvenpäässä ja avaa uuden S-market Peltolan torstaina 22.10.2026 kello 10.

– S-market Peltola vahvistaa palveluitamme Järvenpäässä ja tarjoaa alueen asukkaille modernin, monipuolisen ja helposti saavutettavan ruokakaupan laajoilla aukioloajoilla. Myymälä vastaa kasvavan alueen tarpeisiin ja täydentää alueen palvelutarjontaa, kertoo HOK-Elannon S-markettien ryhmäpäällikkö Henri Jalonen.

Uuden S-market Peltolan kokonaispinta-ala on 2 124 neliömetriä, josta myyntialaa on noin 
1 400 neliömetriä. Myymälän valikoimassa on lähes 12 000 tuotetta, ja sitä täydennetään myös asiakkaiden tuotetoiveiden perusteella. 

Uusi myymälä työllistää yhteensä 22 HOK-Elannon työntekijää. Heistä kymmenen on rekrytoitu S-ryhmän ulkopuolelta. 

– Haluamme tehdä Peltolasta alueen asukkaiden ykköskaupan. Olemme erityisen ylpeitä innostuneesta henkilökunnastamme, monipuolisesta valikoimastamme sekä palveluista, jotka tekevät asiakkaidemme arjesta sujuvampaa. Myös tuotetoiveita kuunnellaan aktiivisesti jatkossa, kertoo S-market Peltolan marketpäällikkö Laura Hiltunen
 
Myymälään avataan laaja paistopiste, Snack To Go -konsepti sekä salaattibaari, joista asiakkaat voivat napata helposti mukaan välipaloja, lounasvaihtoehtoja ja ateriaratkaisuja kiireisiin päiviin. 

Myymälä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, ja asiakkaiden käytössä on 65 pysäköintipaikkaa, joista kuusi on sähköautojen latauspaikkoja. Myymälän yhteydessä on myös pyöräparkki.

Kattavat verkkokauppapalvelut ja uusi suurteholatausasema 
 
Uusi S-market Peltola tarjoaa asiakkaille kattavat verkkokauppapalvelut. Verkkokauppaostokset voi noutaa myymälästä, ja lisäksi tilauksia toimitetaan lähialueille kuljetusroboteilla. Robottikuljetukset tarjoavat uuden ja helpon vaihtoehdon ruokaostosten kotiinkuljetukseen.
 
Myymälän yhteyteen avataan lisäksi uusi ABC-suurteholatausasema. Asemalla on kuusi suurteholatauspistettä, joiden yhteenlaskettu teho on 400 kW. Lataaminen onnistuu vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Latauksen voi maksaa joko ABC-mobiilisovelluksella tai maksupäätteellä kortti- ja lähimaksuna. Latauksista kertyy myös S-ryhmän Bonusta. 

Avajaisohjelmaa koko viikonlopun ajan 

Torstaina 22.10. S-market Peltolan avajaispäivänä jaetaan lahjakasseja, perjantaina tarjolla on kakkukahvit ja lauantaina lapsia viihdyttää ilmapallotaikuri. Lisäksi luvassa on runsaasti avajaistarjouksia. 

S-market Peltola 

  • Avataan torstaina 22.10.2026 klo 10 

  • Osoite: Jäppilänkatu 40, Järvenpää 

  • Aukioloajat: ma-pe 6–23, la 7–23, su 9–23. 

ABC-latausasema 

  • 6 suurteholatauspistettä (CCS-pistoke) 

  • Latausaseman kokonaisteho 400 kW 

  • Avoinna 24/7 

  • Lataus kerryttää Bonusta 

  • Latauksen voi maksaa ABC-mobiililla tai latauslaitteen yhteydestä löytyvällä maksupisteellä (kortti- tai lähimaksu) 

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HOK-Elanto

S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla. 

Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400. 

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