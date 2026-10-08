Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Syysmuutto käynnissä – pidä lintuinfluenssa poissa kanalasta

14.10.2026 12:15:19 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Uutinen

Jaa

Kun muuttolinnut lähtevät liikkeelle, lintuinfluenssan riski kasvaa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA ja Euroopan komissio ovat käynnistäneet uudelleen #NoBirdFlu-kampanjan, joka muistuttaa, että tärkein suoja tautia vastaan ovat arkiset bioturvallisuustoimet.

Lattiakanala
Lattiakanala MTK aineistopankki Kaikki oikeudet kuvan käyttöön annetaan

Kampanja on suunnattu siipikarjatiloille, maataloustyöntekijöille ja myös pihakanojen pitäjille. Sen keskeiset ohjeet ovat yksinkertaisia: valvo, kuka tilalle tulee, huolehdi puhdistuksesta ja desinfioinnista, estä kosketus luonnonvaraisiin lintuihin, pidä eri siipikarjalajit erillään ja reagoi nopeasti, jos huomaat taudin merkkejä.

– Afrikkalainen sikarutto on tänä syksynä näyttänyt, kuinka nopeasti eläintauti voi kääntää kokonaisen alueen arjen päälaelleen, sanoo MTK:n asiantuntija, eläinlääkäri Olli Heino.

Lintuinfluenssaa vastaan pärjää pitkälle helpoilla keinoilla, kuten kaksinkertaisella tautisululla, jonka rakentamiseen hyvät ohjeet löytyvät ETT:n sivuilta.

– Jos muninta yhtäkkiä laskee tai lintuja kuolee tavallista enemmän, ilmoita siitä heti kunnaneläinlääkärille. Mitä aiemmin tauti löydetään, sitä vähemmän vahinkoa se ehtii tehdä, Heino muistuttaa.

– Virus ei katso parven kokoa. Yksikin tartunta pihakanalassa voi tuoda rajoitukset koko alueen siipikarjatiloille. Siksi bioturvallisuus kuuluu jokaiselle, jolla on lintuja, Heino sanoo.

Kampanjan käyttövalmiita materiaaleja on saatavilla kaikilla EU-kielillä, myös suomeksi, ja niitä voi jakaa vapaasti verkkosivuilla, uutiskirjeissä ja somessa.

Lisätietoja:
Eläinten terveys ETT ry: lintuinfluenssa  
EFSA: No bird flu: protect your farm!


Lisätietoja:

Olli Heino

asiantuntija, eläinlääkäri

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+358 20 413 2059

+358 50 430 8578

Avainsanat

lintuinfluenssasiipikarjatautiriskimuuttolinnut

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye