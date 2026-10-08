Syysmuutto käynnissä – pidä lintuinfluenssa poissa kanalasta







Kampanja on suunnattu siipikarjatiloille, maataloustyöntekijöille ja myös pihakanojen pitäjille. Sen keskeiset ohjeet ovat yksinkertaisia: valvo, kuka tilalle tulee, huolehdi puhdistuksesta ja desinfioinnista, estä kosketus luonnonvaraisiin lintuihin, pidä eri siipikarjalajit erillään ja reagoi nopeasti, jos huomaat taudin merkkejä.

– Afrikkalainen sikarutto on tänä syksynä näyttänyt, kuinka nopeasti eläintauti voi kääntää kokonaisen alueen arjen päälaelleen, sanoo MTK:n asiantuntija, eläinlääkäri Olli Heino.

Lintuinfluenssaa vastaan pärjää pitkälle helpoilla keinoilla, kuten kaksinkertaisella tautisululla, jonka rakentamiseen hyvät ohjeet löytyvät ETT:n sivuilta.

– Jos muninta yhtäkkiä laskee tai lintuja kuolee tavallista enemmän, ilmoita siitä heti kunnaneläinlääkärille. Mitä aiemmin tauti löydetään, sitä vähemmän vahinkoa se ehtii tehdä, Heino muistuttaa.

– Virus ei katso parven kokoa. Yksikin tartunta pihakanalassa voi tuoda rajoitukset koko alueen siipikarjatiloille. Siksi bioturvallisuus kuuluu jokaiselle, jolla on lintuja, Heino sanoo.

Kampanjan käyttövalmiita materiaaleja on saatavilla kaikilla EU-kielillä, myös suomeksi, ja niitä voi jakaa vapaasti verkkosivuilla, uutiskirjeissä ja somessa.

Lisätietoja:

Eläinten terveys ETT ry: lintuinfluenssa

EFSA: No bird flu: protect your farm!



Lisätietoja:

Olli Heino

asiantuntija, eläinlääkäri

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

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