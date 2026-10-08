Syysmuutto käynnissä – pidä lintuinfluenssa poissa kanalasta
14.10.2026 12:15:19 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Uutinen
Kun muuttolinnut lähtevät liikkeelle, lintuinfluenssan riski kasvaa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA ja Euroopan komissio ovat käynnistäneet uudelleen #NoBirdFlu-kampanjan, joka muistuttaa, että tärkein suoja tautia vastaan ovat arkiset bioturvallisuustoimet.
Kampanja on suunnattu siipikarjatiloille, maataloustyöntekijöille ja myös pihakanojen pitäjille. Sen keskeiset ohjeet ovat yksinkertaisia: valvo, kuka tilalle tulee, huolehdi puhdistuksesta ja desinfioinnista, estä kosketus luonnonvaraisiin lintuihin, pidä eri siipikarjalajit erillään ja reagoi nopeasti, jos huomaat taudin merkkejä.
– Afrikkalainen sikarutto on tänä syksynä näyttänyt, kuinka nopeasti eläintauti voi kääntää kokonaisen alueen arjen päälaelleen, sanoo MTK:n asiantuntija, eläinlääkäri Olli Heino.
Lintuinfluenssaa vastaan pärjää pitkälle helpoilla keinoilla, kuten kaksinkertaisella tautisululla, jonka rakentamiseen hyvät ohjeet löytyvät ETT:n sivuilta.
– Jos muninta yhtäkkiä laskee tai lintuja kuolee tavallista enemmän, ilmoita siitä heti kunnaneläinlääkärille. Mitä aiemmin tauti löydetään, sitä vähemmän vahinkoa se ehtii tehdä, Heino muistuttaa.
– Virus ei katso parven kokoa. Yksikin tartunta pihakanalassa voi tuoda rajoitukset koko alueen siipikarjatiloille. Siksi bioturvallisuus kuuluu jokaiselle, jolla on lintuja, Heino sanoo.
Kampanjan käyttövalmiita materiaaleja on saatavilla kaikilla EU-kielillä, myös suomeksi, ja niitä voi jakaa vapaasti verkkosivuilla, uutiskirjeissä ja somessa.
Lisätietoja:
Eläinten terveys ETT ry: lintuinfluenssa
EFSA: No bird flu: protect your farm!
Lisätietoja:
Olli Heino
asiantuntija, eläinlääkäri
tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia
+358 20 413 2059
+358 50 430 8578
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaija Stormbomviestinnän asiantuntija
- maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys,
elintarvikkeet ja suomalainen ruoka
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