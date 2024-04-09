Nuorten rauhanpalkinnon voittanut saamelaisaktivisti Ture Laiti: ”Yhteiskunnan militarisoituminen on suurin este rauhan toteutumiselle”

Ilmastokriisi jää turvallisuuspolitiikan ja varustelun jalkoihin



Nuori alkuperäiskansa-asiantuntija Ture Laiti painottaa, että yksittäisten valtioiden varustautumiseen keskittyvä turvallisuuspolitiikka on itsessään este rauhalle. Nykyisessä ilmapiirissä valtioiden väliseen keskusteluun ei enää mahdu ilmastokriisin esillä pitäminen, vaikka se on globaalisti perustavanlaatuisin uhka.



– Suurin este rauhan toteutumiselle on kasvava yhteiskunnallinen militarismi, jota motivoidaan turvallisuudella. Militarismi ei koskaan pitäydy yksin maanpuolustuksessa, vaan se leviää muualle yhteiskuntaan, nakertaa kansalais- ja ihmisoikeuksia ja eriarvoistaa yhteiskuntaa, Laiti perustelee.



Ture Laiti haluaa nähdä saamelaisten autonomian vahvistuvan



YK:n alkuperäiskansojen nuorisoryhmän puheenjohtajistossa toiminut Laiti tarkastelee saamelaisoikeuksia osana globaalia ihmisoikeuskenttää. Hän on tuonut työssään esiin saamelaisille keskeistä vapaan ennakkosuostumuksen (FPIC, Free, Prior, and Informed Consent) oikeutta.



FPIC on alkuperäiskansojen keskeinen itsemääräämisoikeus. Se velvoittaa valtiot ja yritykset saamaan alkuperäiskansojen vapaan, punnitun ja tietoon perustuvan suostumuksen heidän maitaan ja kulttuuriaan koskevissa päätöksissä. Laitin mukaan tämän neuvottelutavan tulisi ohjata kaikkea alkuperäiskansoja koskevaa päätöksentekoa.

Politiikkatoimet ovat saamelaisille luottamuksen testi



Yksi kiinteästi saamelaisten oikeuksiin liittyvä asiakirja on saamelaisten totuus- ja sovintokomission loppuraportti. Sen jatkotyö on annettu parlamentaariselle työryhmälle. Laiti toivoo, että merkittävän raportin 68 suositusta edistetään lainsäädännöllä aktiivisesti ja saamelaisnäkökulmasta käsin. Kyse on ennen kaikkea konkretiasta ja luottamuksesta.



– Vuosia kestänyt työ saamelaisen ja suomalaisen yhteiskunnan välillä ei saa jäädä eleiden tasolle. Oikeudenmukaisuutta rakennetaan teoin, hän muistuttaa.







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Mikä on Nuorten rauhanpalkinto?