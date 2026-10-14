Yle järjestää illan, joka auttaa – Apua ilman rajoja -lähetyksessä 7.11. mukana mm. Diandra, Samuli Edelmann ja Jami Faltin
15.10.2026 12:10:48 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Illan aikana kerätään varoja Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työhön kriisialueilla. Suora lähetys esitetään Yle Areenassa, Yle TV1:llä, ja Yle Radio Suomessa lauantaina 7.11.2026. Mukana on Suomen huippuartisteja ja valaisevia asiantuntijahaastatteluita.
Apua ilman rajoja -lähetyksessä pureudutaan Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työhön maailman ajankohtaisissa kriiseissä ja kerätään varoja heidän toiminnalleen.
Valovoimaisten Marjukka Havumäen ja Diandra Floresin juontamassa ohjelmassa kuullaan huippuartistien lisäksi avustustyöntekijöitä ja asiantuntijoita, jotka kertovat humanitaarisesta työstä muun muassa Gazassa, Ukrainassa ja Etelä-Sudanissa.
Lavalle tunnelmallisessa hyväntekeväisyysillassa astelevat Diandra, Samuli Edelmann, Ida, Janna Hurmerinta ja Jami Faltin.
Lääkärit Ilman Rajoja on kansainvälinen sairaanhoitoon erikoistunut avustusjärjestö. Se on jo 55 vuoden ajan antanut sairaanhoitoa aseellisten konfliktien, epidemioiden ja luonnonkatastrofien uhreille ja niille, jotka eivät pääse terveydenhuollon piiriin. Yli 70 maassa toimivan järjestön työ perustuu lääketieteen etiikkaan.
Yle on järjestänyt yhdessä avustusjärjestöjen kanssa vuosina 2022 ja 2023 kaksi tukikonserttia Ukrainan lasten ja nuorten hyväksi, ja 2025 avun piiriin lisättiin myös Gazassa kärsivät lapset ja nuoret. Näillä konserteilla on kerätty hyväntekeväisyyteen yhteensä yli yhdeksän miljoonaa euroa.
Näin voi lahjoittaa
Lahjoittaa voi 1.–13.11.2026 MobilePaylla, soittamalla, tekstiviestillä tai verkkosivujen kautta. Keräyssivu avautuu osoitteessa laakaritilmanrajoja.fi.
MobilePay
Lahjoita haluamasi summa numeroon 45485
Tekstiviestilahjoitus
Lahjoita 20 €, tekstaa LAHJOITA20 nroon 16499
Lahjoita 30 €, tekstaa LAHJOITA30 nroon 16499
Lahjoita 50 €, tekstaa LAHJOITA50 nroon 16499
Lahjoituspuhelut
Lahjoita 20 €, soita 0600 0 1120 (hinta 20,36+pvm)
Lahjoita 30 €, soita 0600 0 1130 (hinta 30,41+pvm)
Lahjoita 50 €, soita 0600 0 1150 (hinta 50,00+pvm)
Tapahtumaan ei myydä lippuja.
Apua ilman rajoja esitetään suorana lähetyksenä Yle Areenassa, Yle TV1:ssä ja Yle Radio Suomessa lauantaina 7.11. klo 19.05–20.30.
Yhteyshenkilöt
Miika RannetuottajaYlePuh:044 421 6900miika.ranne@yle.fi
Kaisa VäkipartaviestintäpäällikköLääkärit Ilman RajojaPuh:0447091048kaisa.vakiparta@helsinki.msf.org
Jenna Antilaviestinnän asiantuntijaYlejenna.antila@yle.fi
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