Urheilutapahtumat pidentävät matkailukautta Turkin Alanyassa

Laadukkaat urheilutilat ja kansainväliset kilpailut tuovat Alanyaan urheilijoita ja tapahtumavieraita myös perinteisen kesäsesongin ulkopuolella. Alueella järjestetään syys- ja talvikaudella muun muassa triathloneja, maantiepyöräilykisoja, ultrajuoksukisoja sekä rantalajien kansainvälisiä tapahtumia.

Rantalajeille loistavat puitteet

Rantalajien keskiössä on vuonna 2025 valmistunut Alanya International Beach Sports Centre, joka tarjoaa puitteet isoillekin rantalajien kilpailuille. Keskus on saanut Kansainvälisen lentopalloliiton FIVB International Centre of Excellence -tunnustuksen.

Yksi syksyn tapahtumista on 26.10.–1.11. Alanyassa järjestettävä World Winners Cup -rantajalkapalloturnaus. Kansainvälinen seurajoukkuetapahtuma kokoaa yhteen miesten ja naisten joukkueita eri puolilta maailmaa – peräti 44 joukkuetta viideltä eri mantereelta.

Välimeren ilmasto kutsuu aktiiviseen lomaan

Alanyan vetovoima perustuu pitkän rantaviivan lisäksi historialliseen kaupunkimiljööseen, ravintoloihin, hotelleihin ja monipuolisiin ulkoilumahdollisuuksiin. Lämmin ilmasto tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikkua ulkona kaikkina vuodenaikoina, ja urheilun ympärille voi rakentaa loman, jossa yhdistyvät aktiivinen tekeminen, paikallinen kulttuuri ja merellinen tunnelma.

Alanyan kehitys kertoo laajemmasta matkailun muutoksesta: lomakohteet etsivät nyt uusia syitä tavoittaa matkailijoita myös varsinaisen lomasesongin ulkopuolella. Kansainväliset urheilutapahtumat ovat yksi tapa laajentaa matkailutarjontaa ja tuoda Välimeren rannikon elämykset entistä useamman matkailijan ulottuville. Samalla ne lisäävät alueen tunnettuutta kansainvälisillä markkinoilla.

Muita syys- ja talvikauden urheilutapahtumia:

23.-25.10. Europe Triathlon Cup ja World Triathlon Para Cup

21.2.2027 Grand Prix Alanya

Alanyaan on hyvät lentoyhteydet Helsingistä ympäri vuoden. Finnair lentää Gazipaşan lentoasemalle, joka sijaitsee lähellä kaupunkia. Pegasus Airlinesin lennoilla pääsee Antalyan lentoasemalle, josta matka Alanyaan jatkuu maanteitse.

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Lisätiedot:

Go Türkiye

Arzu Emel Polat, Lähetystöneuvos, Turkin tasavallan suurlähetystö

emel.polat@go-turkiye.fi