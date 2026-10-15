Suomalainen Esteettömyysindeksi käyttöön Ukrainassa: Brovaryn kaupunki käynnistää ensimmäisen pilotin

Venäjän hyökkäyssota on muuttanut ukrainalaisten kaupunkien toimintaympäristöä pysyvästi. Sodan seurauksena esteettömyyden merkitys on korostunut entisestään, kun palveluiden tulee olla saavutettavia kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille, mukaan lukien vammaiset henkilöt, ikääntyneet sekä sodassa vammautuneet veteraanit.

Brovaryn kaupunki kaipasi käytännöllistä ja kustannustehokasta tapaa arvioida rakennustensa esteettömyyttä, tunnistaa tärkeimmät kehittämistarpeet ja priorisoida tulevia investointeja. Ratkaisuksi valikoitui Suomessa kehitetty Esteettömyysindeksi, joka tarjoaa systemaattisen menetelmän esteettömyyden mittaamiseen ja kehittämiseen.

Kesällä 2026 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen jälkeen pilottiin valittiin viisi kaupungin omistamaa kohdetta. Riesa on toimittanut kaupungille menetelmät, materiaalit ja ohjeistukset esteettömyystiedon keräämiseksi.

Seuraavassa vaiheessa Brovaryn kaupungin työntekijät keräävät kohteiden esteettömyystiedot turvallisuustilanteen sen mahdollistaessa. Kerätyn aineiston perusteella Riesa laatii kohteista esteettömyysanalyysit ja Esteettömyysindeksiin perustuvat raportit.

Raportit tunnistavat sekä nopeasti toteutettavat parannukset että pidemmän aikavälin kehittämistarpeet. Tavoitteena on antaa kaupungille konkreettiset suositukset esteettömyyden parantamiseen sekä jälleenrakennuksen investointien vaikuttavaan kohdentamiseen.

”Sodan aikana esteettömyydestä on tullut turvallisuuteen, selviytymiseen ja ihmisarvoon liittyvä kysymys. Esteettömät väestönsuojat pelastavat ihmishenkiä, mukautetut asunnot mahdollistavat haavoittuneiden puolustajien paluun kotiin ja saavutettavat palvelut tukevat ihmisten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan. Yhteistyö Riesan kanssa Esteettömyysindeksin parissa on tärkeä askel kohti aidosti esteetöntä Brovaryn yhteisöä”, sanoo Olena Korovina, Brovaryn kaupungin toimeenpanevan komitean talous- ja investointiosaston investointi- ja ulkosuhdeyksikön päällikkö.

Yhteistyö sai alkunsa yhdestä lehtihaastattelusta

Yhteistyö sai alkunsa, kun Riesan osakas Anni Kyröläinen luki Invalidiliiton IT-lehdestä haastattelun Brovaryn kaupungin esteettömyys- ja kehittämistyöstä.

”Kun luin haastattelun, ajattelin heti, että meidän kannattaisi kertoa Brovarylle Suomessa kehitetystä Esteettömyysindeksistä ja siitä, miten esteettömyyttä voidaan kehittää systemaattisesti tiedon avulla. Vinkkasin asiasta kollegalleni, ja siitä yhteistyö sai alkunsa”, kertoo Kyröläinen.

Yhteydenotto johti keskusteluihin Brovaryn kaupungin kanssa, ja vähitellen syntyi yhteistyö, jonka tuloksena Ukrainassa käynnistyy nyt ensimmäinen Esteettömyysindeksin pilotti.

Tukea sekä nykyhetkeen että jälleenrakennukseen

Pilotin tavoitteena on tuottaa tietoa esteettömyyden nykytilasta ja tunnistaa konkreettiset kehittämistoimet.

Esteettömyysindeksiin perustuvat raportit auttavat Brovarya priorisoimaan nopeasti toteutettavia parannuksia ja pidemmän aikavälin investointeja.

Tietoa voidaan hyödyntää myös jälleenrakennuksessa ja rahoitustarpeiden perustelemisessa.

Pilotin jälkeen kaupungilla on mahdollisuus jatkaa kehittämisvaiheeseen, jossa toimenpiteiden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa tuetaan järjestelmällisesti. Riesan mahdollisista laajemmista suunnitelmista Ukrainassa tiedotetaan erikseen.

”Esteettömyys on paljon enemmän kuin rakennuksiin liittyvä tekninen kysymys. Se vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin käyttää palveluita, osallistua yhteiskuntaan ja elää itsenäistä arkea. Hyvä esteettömyys hyödyttää kaikkia kaupunkilaisia. Haluamme auttaa kaupunkeja tekemään parempia päätöksiä luotettavan tiedon pohjalta”, Riesasta todetaan.