Vuoden 2026 Adlibris-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat julki

15.10.2026 08:00:00 EEST | Adlibris Finland Oy | Tiedote

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Lukijat pääsevät taas äänestämään vuoden mieleenpainuvimpia lukukokemuksia Adlibris-palkinnon saajiksi nyt jo neljättä kertaa! Palkinnon ehdokaslistoihin vaikuttivat ensimmäistä kertaa myös Akateemisen Kirjakaupan myymälöiden myyntiluvut. Tänään 15. lokakuuta alkavan äänestyksen tulokset julkistetaan helmikuussa 2027.

Adlibris-palkinto nostaa esiin kirjoja, jotka ovat vuoden aikana liikuttaneet, ilahduttaneet, lohduttaneet ja avartaneet lukijoidensa maailmaa. Adlibriksen henkilökunnasta koostuva esiraati on valinnut jokaiseen kategoriaan kuusi ehdokasta kirjojen myynnin, suosion ja potentiaalin perusteella.

Ehdokkaiden valinnassa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa otettu huomioon Akateemisen Kirjakaupan myymälöiden myyntiluvut verkkokaupan lisäksi. Näin aiempaa laajempi joukko suomalaisia on ollut vaikuttamassa ehdokasasetteluun.

Kaiken kaikkiaan ehdokkaat edustavat laajalti lukijoiden kiinnostuksen kohteita, ja niissä näkyvät ne trendit, joiden perässä asiakkaat tulevat kirjakauppaan ostoksille. Suomalaiset ovat nopeita seuraamaan ajan ilmiöitä, sanoo Adlibriksen kategoriapäällikkö Leena Holmakorpi.

Palkinnon seitsemän kategoriaa ovat vuoden romaani, vuoden jännitysromaani, vuoden tietokirja, vuoden lifestylekirja, vuoden lastenkirja, vuoden nuortenkirja ja vuoden käännösromaani. Kirjojen on oltava Suomessa julkaistuja vuoden 2026 aikana.

Tietokirjoissa korostuvat yhteiskunnalliset aiheet, kun taas lifestylekirjoissa etsitään hyvinvointia arjen, ruoan ja käsitöiden ääreltä. Sekä romaaneissa että lasten- ja nuortenkirjoissa käsitellään ihmissuhteita, identiteettiä ja oman paikan löytämistä. Jännitysromaanien ehdokkaissa korostuvat suositut kirjasarjat. Käännösromaaneissa näkyy kaksi ajankohtaista kirjailmiötä: romantasia ja lukijalle lohtua tarjoava healing fiction.

Äänestys on käynnissä 15.10.–7.12.2026. Jokaisesta kategoriasta palkitaan yksi teos.

Kaikki vuoden 2026 Adlibris-ehdokkaat löytyvät tiedotteen lopusta tai äänestyssivulta. Lisätietoa Adlibris-palkinnosta Adlibriksen verkkosivuilla.

Adlibris-palkinnon ehdokkaat 2026

 

Vuoden romaani

Tommi Kinnunen: Pitkä aukea, WSOY 

Enni Mustonen: Pappilan piika, Otava

Janette Back: Satunnaisten aaltojen teoria, Otava

Sirpa Kähkönen: Marius, Siltala

Hanna Brotherus: Paitsi rakkaus, Gummerus

Kjell Westö: Coda, Otava / Schildts & Söderströms 



Vuoden jännitysromaani

Satu Rämö: Dísa, WSOY

Arttu Tuominen: Hydra, Otava

Max Seeck: Varjeltu, Tammi

Christian Rönnbacka: Tinasotilas, Bazar

Leena Lehtolainen: Lähtölaukaus, Tammi

Helena Immonen: Pronssiyö, Docendo 

 

Vuoden tietokirja

Liisa Keltikangas-Järvinen: Itsekkyyden aika, WSOY

Jussi Tanner: Kymmenen päivää Kabulin kentällä, Siltala

Julia Kuokkanen: Kremlin kasvattama, Bazar

Mari Karppinen: Minun Amerikkani, Tammi

Suvi Auvinen: Maailman viimeinen eläin, Gummerus

Vesa Puttonen: Miten miljoona hankitaan ja kulutetaan, Otava 



Vuoden lifestylekirja

Vappu Pimiä: Vappu brunssilla, Otava

Ani Kellomäki ja Tiia Koivusalo: V*tun vaihdevuodet, Otava

Laura Pajula ja Liisa Saarenmaa: Neuloosisko – neuleita kylistä ja kaupungeista, WSOY

Merja Naumanen: Klassikoita Karjalasta – keittokirja, Readme.fi

Miia Moisio: Ylivastuullisten naisten valtakunta, Bazar

Maaret Kallio: Toivon ja rauhan työkirja, WSOY 

 

Vuoden lastenkirja

Venny Helén: Rambon talli: Kateus vai ystävyys, WSOY

Mauri Kunnas: Herra Hakkarainen aina menossa, Otava

Lotta-Sofia Saahko: Ihmeellisen erilainen, Tammi

Anja Portin: Radio Popovin talvi, Kustantamo S&S

Lena Frölander-Ulf: Lysinea – erään laivan ihmeellinen matka / Lysinea – Den vidunderliga historien om ett fartyg, Teos & Förlaget M

Jakob Norrgård: Kipinä – Kapuloita ideatehtaan rattaissa / Gnistan – Eller trubbel i idéfabriken, Kustantamo S&S & Schildts & Söderströms

 

Vuoden nuortenkirja

Magdalena Hai: Teen ja loitsujen vuosi, WSOY

Anniina Mikama: Hopeasiipi, WSOY

Mari Renko: Häiveen tapauskirjat: Puolen kuun teatteri, WSOY

Joona Hellman ja J. S. Meresmaa: Polte, Otava

Päivi Haanpää: Soolo, Hertta Kustannus

Jenni Multisilta: Kirotut tytöt eivät kuole, Myllylahti 

 

Vuoden käännösromaani

SenLinYu: Alchemised – piinattu, Tammi

Philippe Collin: Ritzin baarimestari, Siltala

Sho Ishida: Lääkkeeksi määrätään kissa, Gummerus

Caro Claire Burke: Eilisvuosi, Gummerus

Sarah J. Maas: Riitasointujen valtakunta, Gummerus

Lars Kepler: Medusa, Tammi 




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