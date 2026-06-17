Vuoden 2026 Adlibris-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat julki
15.10.2026 08:00:00 EEST | Adlibris Finland Oy | Tiedote
Lukijat pääsevät taas äänestämään vuoden mieleenpainuvimpia lukukokemuksia Adlibris-palkinnon saajiksi – nyt jo neljättä kertaa! Palkinnon ehdokaslistoihin vaikuttivat ensimmäistä kertaa myös Akateemisen Kirjakaupan myymälöiden myyntiluvut. Tänään 15. lokakuuta alkavan äänestyksen tulokset julkistetaan helmikuussa 2027.
Adlibris-palkinto nostaa esiin kirjoja, jotka ovat vuoden aikana liikuttaneet, ilahduttaneet, lohduttaneet ja avartaneet lukijoidensa maailmaa. Adlibriksen henkilökunnasta koostuva esiraati on valinnut jokaiseen kategoriaan kuusi ehdokasta kirjojen myynnin, suosion ja potentiaalin perusteella.
Ehdokkaiden valinnassa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa otettu huomioon Akateemisen Kirjakaupan myymälöiden myyntiluvut verkkokaupan lisäksi. Näin aiempaa laajempi joukko suomalaisia on ollut vaikuttamassa ehdokasasetteluun.
Kaiken kaikkiaan ehdokkaat edustavat laajalti lukijoiden kiinnostuksen kohteita, ja niissä näkyvät ne trendit, joiden perässä asiakkaat tulevat kirjakauppaan ostoksille. Suomalaiset ovat nopeita seuraamaan ajan ilmiöitä, sanoo Adlibriksen kategoriapäällikkö Leena Holmakorpi.
Palkinnon seitsemän kategoriaa ovat vuoden romaani, vuoden jännitysromaani, vuoden tietokirja, vuoden lifestylekirja, vuoden lastenkirja, vuoden nuortenkirja ja vuoden käännösromaani. Kirjojen on oltava Suomessa julkaistuja vuoden 2026 aikana.
Tietokirjoissa korostuvat yhteiskunnalliset aiheet, kun taas lifestylekirjoissa etsitään hyvinvointia arjen, ruoan ja käsitöiden ääreltä. Sekä romaaneissa että lasten- ja nuortenkirjoissa käsitellään ihmissuhteita, identiteettiä ja oman paikan löytämistä. Jännitysromaanien ehdokkaissa korostuvat suositut kirjasarjat. Käännösromaaneissa näkyy kaksi ajankohtaista kirjailmiötä: romantasia ja lukijalle lohtua tarjoava healing fiction.
Äänestys on käynnissä 15.10.–7.12.2026. Jokaisesta kategoriasta palkitaan yksi teos.
Kaikki vuoden 2026 Adlibris-ehdokkaat löytyvät tiedotteen lopusta tai äänestyssivulta. Lisätietoa Adlibris-palkinnosta Adlibriksen verkkosivuilla.
Adlibris-palkinnon ehdokkaat 2026
Vuoden romaani
Tommi Kinnunen: Pitkä aukea, WSOY
Enni Mustonen: Pappilan piika, Otava
Janette Back: Satunnaisten aaltojen teoria, Otava
Sirpa Kähkönen: Marius, Siltala
Hanna Brotherus: Paitsi rakkaus, Gummerus
Kjell Westö: Coda, Otava / Schildts & Söderströms
Vuoden jännitysromaani
Satu Rämö: Dísa, WSOY
Arttu Tuominen: Hydra, Otava
Max Seeck: Varjeltu, Tammi
Christian Rönnbacka: Tinasotilas, Bazar
Leena Lehtolainen: Lähtölaukaus, Tammi
Helena Immonen: Pronssiyö, Docendo
Vuoden tietokirja
Liisa Keltikangas-Järvinen: Itsekkyyden aika, WSOY
Jussi Tanner: Kymmenen päivää Kabulin kentällä, Siltala
Julia Kuokkanen: Kremlin kasvattama, Bazar
Mari Karppinen: Minun Amerikkani, Tammi
Suvi Auvinen: Maailman viimeinen eläin, Gummerus
Vesa Puttonen: Miten miljoona hankitaan ja kulutetaan, Otava
Vuoden lifestylekirja
Vappu Pimiä: Vappu brunssilla, Otava
Ani Kellomäki ja Tiia Koivusalo: V*tun vaihdevuodet, Otava
Laura Pajula ja Liisa Saarenmaa: Neuloosisko – neuleita kylistä ja kaupungeista, WSOY
Merja Naumanen: Klassikoita Karjalasta – keittokirja, Readme.fi
Miia Moisio: Ylivastuullisten naisten valtakunta, Bazar
Maaret Kallio: Toivon ja rauhan työkirja, WSOY
Vuoden lastenkirja
Venny Helén: Rambon talli: Kateus vai ystävyys, WSOY
Mauri Kunnas: Herra Hakkarainen aina menossa, Otava
Lotta-Sofia Saahko: Ihmeellisen erilainen, Tammi
Anja Portin: Radio Popovin talvi, Kustantamo S&S
Lena Frölander-Ulf: Lysinea – erään laivan ihmeellinen matka / Lysinea – Den vidunderliga historien om ett fartyg, Teos & Förlaget M
Jakob Norrgård: Kipinä – Kapuloita ideatehtaan rattaissa / Gnistan – Eller trubbel i idéfabriken, Kustantamo S&S & Schildts & Söderströms
Vuoden nuortenkirja
Magdalena Hai: Teen ja loitsujen vuosi, WSOY
Anniina Mikama: Hopeasiipi, WSOY
Mari Renko: Häiveen tapauskirjat: Puolen kuun teatteri, WSOY
Joona Hellman ja J. S. Meresmaa: Polte, Otava
Päivi Haanpää: Soolo, Hertta Kustannus
Jenni Multisilta: Kirotut tytöt eivät kuole, Myllylahti
Vuoden käännösromaani
SenLinYu: Alchemised – piinattu, Tammi
Philippe Collin: Ritzin baarimestari, Siltala
Sho Ishida: Lääkkeeksi määrätään kissa, Gummerus
Caro Claire Burke: Eilisvuosi, Gummerus
Sarah J. Maas: Riitasointujen valtakunta, Gummerus
Lars Kepler: Medusa, Tammi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina AjpeViestintäpäällikköAdlibrispress@adlibris.com
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Adlibris
Adlibris on Pohjoismaiden suurin verkkokirjakauppa, josta löydät yli 15 miljoonaa kirjaa ja uusimmat pelit, askartelutarvikkeet, langat sekä muut nykyaikaisen kirjakaupan myymät tuotteet. Bonnier-konserniin kuuluvan Adlibriksen osia ovat myös Ruotsissa toimivat Adlibris Pocket ja Campusbokhandeln. Akateeminen Kirjakauppa on ollut osa Adlibris-perhettä vuoden 2026 alusta lähtien.
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