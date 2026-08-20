Tjäreborgin LiveEz-hotellikonsepti laajenee – kaksi uutta hotellia kesäksi 2027
15.10.2026 07:00:00 EEST | Oy Tjäreborg Ab | Tiedote
Tjäreborgin aikuisille suunnattu LiveEz-hotellikonsepti vahvistuu kahdella uudella hotellilla kesäksi 2027. Uutuudet ovat LiveEz Infinity Napa Kyproksella ja LiveEz by Green Garden Turkissa. Tänä vuonna lanseerattuun konseptiin kuuluu entuudestaan kaksi hotellia.
LiveEz-hotellit ovat pienehköjä, hyvällä paikalla sijaitsevia hotelleja, joissa yhdistyy rauhallinen tunnelma ja rento lomailu aikuiseen makuun. Hotellit sopivat erityisesti ilman lapsia matkustaville aikuisille, jotka arvostavat omaa rauhaa mutta haluavat myös ravintoloiden, ostosmahdollisuuksien ja rannan olevan lähellä.
– Yhä useammat aikuiset kaipaavat lomaa, jolla voi keskittyä rauhoittumiseen ja rentoutumiseen, mutta myös nauttia erilaisista aktiviteeteista ja elämyksistä silloin, kun itse haluaa. LiveEz-konseptille on selvästi kysyntää. On hienoa, että voimme jo ensi kesäksi laajentaa konseptia kahdella uudella hotellilla, sanoo Jessica Virtanen, Tjäreborgin maajohtaja.
Valinnanvapaus on olennainen osa LiveEz-konseptia. LiveEz-hotelleissa voi varata erilaisia lisäpalveluja, kuten aamiaisen tai LiveEz Inclusive -paketin. Loman aikana voi halutessaan osallistua myös rentoon ohjelmaan ja erilaisiin aktiviteetteihin, joiden tarjonta vaihtelee hotellikohtaisesti.
Täysin uusi hotelli Ayia Napassa
Kyproksen Ayia Napaan avautuva LiveEz Infinity Napa on täysin uusi aikuisille suunnattu hotelli, jossa on 102 huonetta ja juniorsviittiä. Hotelli sijaitsee lähellä Limanaki Beach -rantaa ja Ayia Napan keskustaa. Ravintolat, baarit ja vilkas yöelämä ovat kävelyetäisyydellä.
Hotellin kattoterassilla on infinityallas ja loungebaari, ja sieltä avautuu näkymä Välimerelle. Hotellissa on myös pieni kuntosali ja spa.
Huoneistohotelli lähellä rantaa Alanyassa
LiveEz by Green Garden avautuu kesällä 2027 Alanyan Oban alueelle. Pienehkössä huoneistohotellissa on 52 huoneistoa, ja se sijaitsee kävelymatkan päässä rannalta.
LiveEz-hotellin vieressä sijaitsee hotelli Green Garden Resort & Spa, mikä tarjoaa hyvän vaihtoehdon esimerkiksi suuremmille seurueille, joissa on sekä lapsia että aikuisia ja erilaisia toiveita majoituksen suhteen.
Uusia LiveEz-hotelleja suunnitteilla
LiveEz täydentää Tjäreborgin konseptihotellien valikoimaa, johon kuuluvat myös aikuisille suunnattu Sunprime Hotels sekä lapsiperheiden suosimat Sunwing Family Resorts ja Ocean Beach Club.
Kahden uuden hotellin myötä LiveEz-konsepti jatkaa kasvuaan, ja lisää hotelleja on suunnitteilla tuleville vuosille.
Lisätietoja:
LiveEz Infinity Ayia Napa (https://www.tjareborg.fi/turkki/antalyan-alue/alanya/liveez-by-green-garden)
LiveEz by Green Garden (https://www.tjareborg.fi/turkki/antalyan-alue/alanya/liveez-by-green-garden)
Yhteyshenkilöt
Jessica VirtanenCountry ManagerTjäreborgPuh:0405247116Jessica.virtanen@tjareborg.fi
Lehdistön päivystyspuhelinLehdistön yhteyshenkilöTjäreborgPuh:+358438248809
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