Vaaratilanne syysliikenteessä? Kysely: suomalaiset vaihtavat autonsa pyyhkijänsulat entistä harvemmin

Isossa osassa Suomessa vietetään parhaillaan syyslomaa ja moni autoilee perheen kanssa. Samaan aikaan Carglassin vuosittainen barometri osoittaa, että teillä saattaa liikkua paljon autoja liian vanhojen pyyhkijänsulkien kanssa

Barometriin vastasi tuhat 18-75 -vuotiasta auton omistavaa suomalaista, joista hiukan yli puolet (52 %) vaihtoi pyyhkijänsulat vain kerran vuodessa. Näin tekevien osuus on kasvanut viime vuoden kyselystä kahdeksan prosenttia. Samaan aikaan kaksi kertaa vuodessa vaihtavien osuus oli pudonnut 14 prosentista yhteentoista.

Huolestuttavaa kyselyssä on se, että viime vuoteen verrattuna en koskaan vaihda -vastanneiden osuus on noussut nollasta neljään prosenttiin. Erityisen korostunutta se on 18-24 -vuotiaiden ikäryhmässä, jossa ei koskaan vaihtavien osuus on nyt peräti 16 prosenttia.

Vaikka muutokset ovat pieniä, ne kertovat nousevasta trendistä. Autojen lasiturvallisuuteen erikoistuneen Carglassin avainasiakaspäällikkö Teemu Tallqvist muistuttaa, että sulan vaihtaminen kerran vuodessa ei välttämättä riitä, jos autolla ajaa pidempiä matkoja.

”Ei se monelle ensimmäisenä tule mieleen, mutta pyyhkijänsulalla on aitoa merkitystä ajoturvallisuuteen sekä myös tuulilasin kuntoon. Huonokuntoinen sulka yhdistettynä liian vähäiseen lasinpesunesteen käyttöön kuluttaa ja naarmuttaa tuulilasia. Jos tuulilasin pyyhkijänsulka on jäänyt vaihtamatta, niin lian, sään- ja lämpötilanvaihtelujen armoilla olevan sulan kumi kuluu ja kovettuu, myös sulan pehmeään kumiin tarttuu käytön aikana pieniä kiven- ja metallinpalasia. Pyyhkijänsulan lasinpuhdistus- ja kuivauskyky heikkenee, pahimmassa tapauksessa siitä tulee hiekkapaperia tuulilasille."

Näin ollen heikkenee myös näkyvyys

"Nyt kun aurinko paistaa yhä matalammalta kulmalta, samea tuulilasi aiheuttaa erityisesti onnettomuusriskin, puhumattakaan että sellaisella on vaikea havaita heijastimia pimeällä”, Tallqvist muistuttaa.

Pyyhkijänsulan vaihtamatta jättäminen voi tuntua myös lompakossa.

”Se tulee monelle vähän ikävänä yllätyksenä, että kulunutta tuulilasia eivät ainakaan kaikki vakuutusyhtiöt lasivakuutuksesta korvaa, vaan se tulee yleensä autoilijan itsensä maksettavaksi. Ja sitten voidaan automallista riippuen puhua tuhansien eurojen laskusta. Eli muutaman kympin investointi sulkiin ei tässä kontekstissa tunnu kovin isolta”, Tallqvist toteaa.

Näistä merkeistä tiedät, että sulka on aika vaihtaa

Mistä sitten tunnistaa, että pyyhkijänsulka on aika vaihtaa. Tallqvist nostaa esiin muutaman asian.

”Huonoksi mennyttä sulkaa ei tunnista aina päältäpäin. Toki jos se näyttää jo repaleiselta, olet pahasti myöhässä vaihdon kanssa. Kannattaa yleisilmeen lisäksi seurata kuinka hyvin ne puhdistavat lasia ajon aikana. Huonoksi mennyt sulka ei puhdista lasia kunnolla esimerkiksi sateen aikana. Toinen merkki on se, että niiden käyttö jättää raitoja tuulilasiin ja kolmas, että ne päästävät sellaista ääntä käytössä, jota eivät ole aiemmin päästäneet”, Tallqvist listaa.

Toinen tärkeä asia sulan kunnon lisäksi on sen kanssa käytettävä lasinpesuneste.

”Tuulilasinpyyhkijöitä käytettäessä tulee aina käyttää riittävästi laadukasta lasinpesunestettä, joka tehostaa tuulilasin puhdistumista sekä pitää pyyhkijänsulat paremmassa kunnossa. Samalla se vähentää pyyhkijöiden omaa rasitusta sekä niiden aiheuttamaa tuulilasiin kohdistuvaa kulumaa. Ja talvella tuulilasi tulee puhdistaa lumesta ja jäästä lumiharjalla ja skraballa, ei tuulilasinpyyhkijöillä”, Tallqvist toteaa.

Pyyhkijänsulat voi vaihtaa itse, mutta mikäli asiasta on yhtään epävarma, Tallqvist neuvoo kääntymään asiantuntijoiden puoleen.

”Saatavana on tänä päivänä useita erimerkkisiä, -kokoisia ja -hintaisia pyyhkijänsulkia. On rungollisia ja rungottomia, ilmanohjaimella ja ilman. Pyyhkijänsulkien oikea tyyppi ja koko määräytyvät auton merkin, mallin ja valmistusvuoden mukaan. Joskus saatetaan tarvita erilaiset sulat kuljettajan ja matkustajan puolelle, koska ne voivat olla eripituiset. Valikoimaa on paljon ja valinta ei aina ole helppoa. Jos ei ole varma, mitkä pyyhkijänsulat sopivat juuri omaan autoon, niin on suositeltavaa kääntyä ammattilaisen puoleen ja pyytää heitä myös asentamaan ne oikean toiminnallisuuden varmistamiseksi.”

Jos nämä asiat täyttyvät, pyyhkijän

sulka tulee vaihtaa

Sulka on repaleinen ja siitä irtoaa palasia Sulka jättää raitoja tuulilasiin Sulka pitää käytössä narisevaa ääntä tai muuta mitä sen ei kuuluisi Sulka ei puhdista kunnolla vettä tai hyönteisiä tuulilasista

Kyselytutkimuksen toteutti toukokuussa 2026 tutkimusyhtiö Bilendi. Tutkimukseen vastasi tuhat 18-75 -vuotiasta auton omistavaa suomalaista ympäri maan. Tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa. Otanta: Kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan