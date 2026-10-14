Jenni Poikelus on uusi Big Brother Suomi -juontaja!
16.10.2026 09:40:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Big Brother Suomi tuo valoa ja väriä sekä valtavan annoksen viihdettä vuoden pimeimpään aikaan. Jenni Poikelus luotsaa joulukuussa alkavan Big Brother Suomen suoria lähetyksiä.
Big Brother Suomi -juontaja on Isoveljen ohella asukkaiden ainoa linkki talon ja ulkomaailman välillä. Hän on se, jonka asukkaat kohtaavat viimeisenä ennen taloon astumista ja joka ottaa heidät putoamisen jälkeen ensimmäisenä vastaan suorassa lähetyksessä.
Tuhansien radiotuntien ja lukuisten tv-ohjelmien kokemuksella Jenni Poikelus on kuin luotu Isoveljen aisapariksi. Taloyhteyksissä asukkaiden kanssa syntyvä terävä tilannekomiikka ja suorien lähetysten vaatima reagointikyky ovat Poikeluksen leipälajeja. BB-faniksi myös itse tunnustautuva Poikelus juontaa kaikki sunnuntai-iltojen suorat lähetykset.
”On ihanaa, että Big Brother Suomi tavallaan palaa nyt juurilleen, ja olen todella innoissani siitä, että saan olla mukana tässä paluussa! Olen katsonut BB:tä jo ennen kuin se tuli virallisesti Suomeen. Kun brittien Big Brotheria näytettiin Suomen telkkarissa 2000-luvun alkupuolella, olin ihan, että tämä on maaginen konsepti. Muistan miettineeni silloin ehkä 13–14-vuotiaana, että jos BB tulee joskus Suomeen, haen ehdottomasti mukaan”, Poikelus kertoo.
”Muutama vuosi myöhemmin BB sitten alkoi Suomessa, mutta en lopulta uskaltanutkaan hakea. Ensimmäisiä kausia katsoin silti todella intensiivisesti. Jos joku olisi silloin sanonut, että jonain päivänä olen tuolla – en asukkaana, vaan muun muassa Mari Sainion jalanjäljissä juontamassa – olisin kyllä syönyt niittivyöni”, hän jatkaa.
Big Brother Suomi tempaa katsojat mukaan talon tapahtumiin: yllätykset, suuret tunteet, draama ja huikeat käänteet seuraavat toisiaan kellon ympäri. 24/7 live stream, päivittäiset koosteet sekä viikon huipentavat sunnuntai-iltojen häätölähetykset tekevät Big Brotherista Suomen suurimman realityohjelman.
Poikkeukselliset olosuhteet sekä luovuutta ja heittäytymistä vaativat viikkotehtävät paljastavat, miten ihmiset ryhmäytyvät aikana, jolloin yhä suurempi osa arjen kohtaamisista tapahtuu ruutujen välityksellä.
Koko Big Brother Suomi -ohjelmisto, mukaan lukien 24/7 live stream, on katsottavissa kaikilla MTV Katsomo+ -tilauksilla. Päivittäiset koosteet ja häätölähetykset nähdään myös maksutta MTV Katsomossa ja MTV:n tv-kanavilla. Big Brother Suomi alkaa joulukuussa.
Lisätietoa ohjelmistosta julkaistaan myöhemmin.
Instagram, Tiktok ja Facebook:
@bigbrothersuomi #BBSuomi
Lisätietoja:
MTV, vastaava tuottaja Ellinoora Uusi-Kartano, ellinoora.uusi-kartano@mtv.fi
MTV, vastaava tuottaja Mei Hari, mei.hari@mtv.fi
Banijay Finland, vastaava tuottaja, Ville Panhelainen, ville.panhelainen@banijay.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
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