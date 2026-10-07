Jani Kaaro kertoo lapsille ymmärrettävästi, mitä raha on ja mistä se tulee

Jani Kaaro on saanut kiitosta kyvystään kertoa monimutkaisista asioista ymmärrettävästi. Kirjassa hän vastaa lapsia askarruttaviin kysymyksiin: Miksi asiat maksavat juuri sen verran kuin maksavat? Miksi joitakin asioita voi ostaa, mutta toisia ei? Miten ihmiset ostivat tarvitsemiaan tavaroita ennen rahan keksimistä?

Aikamatkalle oppaiksi on värvätty historian merkkihenkilöitä, jotka ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan rahan merkityksestä omalla aikakaudellaan. Mukana ovat muun muassa historian ensimmäinen ökyrikas eli Lyydian kuningas Kroisos, rahaan nihkeästi suhtautunut Jeesus sekä korkoja kritisoinut Dante. Jokaisella näistä hahmoista on aivan oma suhteensa rahaan.

Mistä raha tulee? on nyt saatavissa kaupoista. Jani Kaaro kertoo lapsille aiheesta torstaina 22.10. klo 13.30 Helsingin Kirjamessujen Kumpula-lavalla.

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Jani Kaaro on kirjailija, tiedetoimittaja ja suomentaja, jolta on ilmestynyt useita tietokirjoja lapsille ja aikuisille. Tietopöllö-palkinnon perusteluissa häntä luonnehdittiin tieteen popularisoijaksi sanan parhaassa merkityksessä.

Carlos da Cruz on lukuisia lastenkirjoja tehnyt kuvittaja ja sarjakuvataiteilija.