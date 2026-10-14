Kokoomuksen Aalto-Setälä: Jakeluvelvoitteen alentaminen heikentäisi Suomen energiaomavaraisuutta

Kokoomuksen Sarkomaa: SDP:n tarina ei näytä kestävän sitä, että Suomen talous on saatu kasvuun kokoomuksen johdolla 12.10.2026 19:26:38 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa ihmettelee, miksi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen on mahdoton tunnustaa Suomen talouden kääntyneen kasvuun pitkän heikon jakson jälkeen kokoomuksen johdolla. Talouskasvu on vastoin SDP:n pelottelua lähtenyt vauhtiin, vaikka julkista taloutta on sopeutettu merkittävästi. Sarkomaa odottaa SDP:ltä enemmän omia ratkaisuja ja vähemmän saivartelua.