Kolmen maalin kuopasta 6–3-voittoon: TPS jätti LASBin yhä nollakerhoon

LASBin Santeri Kakko avasi maalitilin jo 21 sekunnin pelin jälkeen, Aapo Hämäläinen laukoi kaukaa eron kahteen ja Samuel Suutari linkosi toisessa erässä LASBin kääntölaukauksella jo 3–0-johtoon. Siihen sarjajumbon maalihana kuitenkin kuivui, ja jo ennen toista erätaukoa Eero Jalo kavensi rangaistuslaukauksesta. Kolmanteen erään kotijoukkue tuli pyrynä ja käänsi ottelun iskemällä neljä maalia neljässä minuutissa. Alex Eklundin kahden osuman sekä Eetu Lehtosen ja vastaiskun upeasti viimeistelleen Veikko Paajasen onnistumisten jälkeen Kasper Kulmala lähetti omalta alueelta viimeisen niitin LASBin tyhjään verkkoon 36 sekuntia ennen loppusummeria.

TPS:lle voitto oli kauden toinen ja nosti joukkueen sarjassa jo seitsemänneksi tasapisteisiin Hawksin ja O2-Jyväskylän kanssa.

Tulevana viikonloppuna on vuorossa miesten maajoukkueiden Suomen, Ruotsin ja Latvian turnaus Kokkolassa, jossa joukkueet hiovat kuntoaan Tampereen joulukuun MM-turnaukseen.

F-liigan miesten sarja jatkuu torstaina 22.10. Pirkanmaan paikallisottelulla Classic–Nokian KrP.