Hoitotarvikkeiden tilaaminen uudistuu Varhan alueella

Varha on yhtenäistänyt toimintaprosessejaan ja nyt vuorossa ovat hoitotarvikkeiden jakelun prosessit sekä siihen liittyvät tietojärjestelmät.

– Varhan alueella ei ole aiemmin ollut modernia tilausjärjestelmää, joka olisi voitu laajentaa Varha-laajuiseksi. Nyt olemme ottaneet koko alueella käyttöön useammalla hyvinvointialueella käytössä olevan palse.fi-järjestelmän, jonka kautta hoitotarvikejakelun piirissä olevat asiakkaat voivat tehdä tilauksensa digitaalisesti, ohjelmajohtaja Tapio Järvenpää kertoo.

Järjestelmän pilottikäyttö aloitettiin toukokuussa 2026 kolmen kunnan alueella: Paraisilla, Liedossa ja Raisiossa. Nyt Palse.fi-tilausjärjestelmä on otettu käyttöön koko Varhan alueella. Samalla hoitotarvikkeiden tilaaminen eTerveyspalveluiden kautta päättyy.

– Pilotista tuli hyvää palautetta ja sen perusteella olemme pystyneet hiomaan hoitotarvikejakelun prosesseja. Samalla saimme vahvistusta sille, että uusi tilausjärjestelmä parantaa asiakaspalvelua. Jatkokehityskohteemme on se, että hoitotarvikejakelu hoidetaan suoraan lähikaupan noutolokerikkoon, Järvenpää jatkaa.

Varhan osalta Palse.fi-tilausjärjestelmässä on noin 1 000 eri hoitotarviketta. Uudistus ei koske suorajakelussa olevia tuotteita, kuten henkilökohtaisen hygienian hoidon tarvikkeita, jotka tilataan toistaiseksi suoraan niiden toimittajilta.

Hoitotarvikkeet tilataan järjestelmästä hoitotarvikesuunnitelmien mukaisissa erissä, tavanomaisesti kolmen-kuuden kuukauden tarve kerrallaan. Tilaaminen Palse.fi-tilausjärjestelmästä edellyttää voimassa olevaa hoitotarvikesuunnitelmaa eli asiakkaan kirjautuessa järjestelmään vahvalla tunnistautumisella, hänen tietonsa ja tarvittavat tuotteet löytyvät sieltä automaattisesti. Jos järjestelmästä ei tietoja löydy, mutta asiakkaalla on päätös hoitotarvikkeiden saamisesta, asiakas voi ottaa yhteyttä omaan sote-keskukseen tai -asemaan. Jos asiakas ei voi tai halua käyttää digitaalista tilausjärjestelmää, hän voi jatkaa hoitotarvikkeiden tilaamista aiempaan tapaan puhelimitse.

Uudistus koskee noin 20 000 varsinaissuomalaista.

Hoitotarvikejakelu on sote-keskuksen palvelu, jonka kautta pitkäaikaissairautta sairastava asiakas voi saada omahoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet maksutta. Palvelu edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilön tekemää päätöstä, ja sairauden tulee pääsääntöisesti olla kestänyt yli kolme kuukautta tai sen voidaan jo todettaessa arvioida olevan pitkäaikainen. Hoitotarvikejakelusta jaettavia tarvikkeita ovat muun muassa diabeteksen ja avannehoidon välineet, alaraajalaskimoiden vajaatoimintaan ja painehaavoihin liittyvät hoitotarvikkeet, virtsankarkailun apuvälineet sekä eräiden muiden pitkäaikaisten sairauksien, kuten hengityksen avustamisen tai ravitsemuksen turvaamisen, edellyttämät hoitovälineet.

Lyhyesti:

Uusi hoitotarvikkeiden tilausjärjestelmä löytyy osoitteesta palse.fi. Palveluun kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella.

Tilausjärjestelmä on käytössä koko Varhan alueella.