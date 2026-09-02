Vientirajoitukset vaarantavat metallien kierrätyksen ja kiertotalousinvestoinnit
15.10.2026 08:23:14 EEST | Kierrätysteollisuus ry | Tiedote
Euroopan komission esitys voisi sulkea merkittäviä kansainvälisiä markkinoita kotimaisilta ja eurooppalaisilta yrityksiltä. Kierrätysteollisuus varoittaa, että vientirajoitukset heikentäisivät metallien kierrätystä, työllisyyttä, vientituloja ja alan investointeja. Rajoitusten sijaan EU:n tulisi vahvistaa kierrätysraaka-aineiden kysyntää ja eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä.
Euroopan komissio julkaisi syyskuussa luonnoksen luettelosta, jossa määritellään ne OECD:n ulkopuoliset maat, joihin EU:sta voitaisiin jatkossa viedä vaarattomaksi luokiteltua jätettä. Uuden jätteensiirtoasetuksen mukaan tällainen vienti kielletään pääsääntöisesti 21.5.2027 alkaen. Vienti voisi jatkua vain komission erikseen hyväksymiin maihin ja vain hyväksyttyjen jätejakeiden osalta.
Komissio sai hakemuksen 32 maalta. Niistä yli 20 haki oikeutta vastaanottaa metallijakeita, mutta komission luonnoksen mukaan metallijätteiden vienti sallittaisiin vain viiteen hakijamaahan. Tämän seurauksena useat nykyiset ja erityisesti Aasiassa sijaitsevat merkittävät markkinat jäisivät eurooppalaisen kierrätysraaka-aineviennin ulottumattomiin.
– Kierrätysmetallit ovat malliesimerkki toimivasta kiertotaloudesta. Metalleja kerätään, lajitellaan ja jalostetaan uusiksi raaka-aineiksi ja globaalit markkinat ohjaavat ne sinne, missä niitä voidaan hyödyntää. Tätä toimivaa kiertoa ei pitäisi rikkoa. Ennemmin meidän pitäisi saada kaikki muutkin materiaalit kiertämään yhtä tehokkaasti, toteaa Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.
Kierrätysmateriaalien vienti toimii ja sitä valvotaan
Valtaosa Euroopassa kerätystä ja kierrätetystä metallista hyödynnetään jo nyt EU:ssa. Vientiin päätyvät pääosin materiaalivirrat, joille Euroopassa ei ole riittävää kysyntää. Niiden viennin rajoittaminen heikentäisi kasvua ja työllisyyttä sekä vähentäisi vientituloja.
Metallien kierrätys toimii Suomessa erittäin tehokkaasti: lähes kaikkien teollisuusmetallien kierrätysaste on noin 90 prosenttia tai sitä korkeampi. Myös kriittisten raaka-aineiden talteenotto esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromusta kehittyy nopeasti.
– Kierrätysyritykset eivät voi valita, mitä materiaaleja yhteiskunnassa poistuu käytöstä, kuinka paljon niitä syntyy tai milloin. Missiomme on jalostaa nämä materiaalit mahdollisimman laadukkaiksi raaka-aineiksi, sanoo Kuusakoski Oy:n vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Haikka.
Kierrätysmetallit eivät muodosta yhtä homogeenista raaka-aineryhmää, vaan niihin kuuluu lukuisia laatu-, seos- ja puhtausluokkia, joilla on erilaiset tekniset käyttökohteet ja markkinat.
– Esimerkiksi alumiinin eri laaduilla on hyvin erilaiset markkinat. Puhdas kierrätysalumiini kiertää tehokkaasti Euroopassa, mutta seosalumiinia syntyy muun muassa käytöstä poistuvista polttomoottoriautoista enemmän kuin sille on kysyntää EU:ssa. Ilman vientimarkkinoita tämän materiaalin kierrätysaste uhkaa laskea. Siksi tarvitsemme myös kansainvälisiä markkinoita.
Komissio perustelee metallijakeiden erityistä tarkastelua muun muassa metallien mahdollisilla haitallisilla ominaisuuksilla ja metallurgisten käsittelyprosessien ympäristöriskeillä. Kierrätysteollisuuden mukaan EU:sta vietävien materiaalien asianmukainen käsittely on varmistettava. Jätteensiirtoasetuksen vaatimuksiin kuuluu vastaanottavan käsittelylaitoksen auditointi eurooppalaisten normien mukaisesti. Tämän vuoksi komission esittämä materiaali- ja maakohtainen vientikielto vaikuttaa päällekkäiseltä ja suhteettomalta sääntelyltä erityisesti silloin, kun kyse on puhtaista vihreän listan metallijakeista, jotka voidaan hyödyntää turvallisesti ja tehokkaasti raaka-aineina kansainvälisillä markkinoilla.
Vientirajoitukset voivat heikentää kierrätyksen kannattavuutta
Vientimarkkinat mahdollistavat tehokkaan ja kannattavan kierrätyksen niille metalleille, joille Euroopassa ei vielä ole riittävää jatkojalostusta tai kysyntää.
Jos Euroopassa syntyville kierrätysmetalleille ei löydy riittävästi ostajia, tarjonta sopeutuu nopeasti alemmalle kysyntätasolle. Tällöin etenkin pienet ja vaikeasti kierrätettävät jakeet voivat jäädä erottelematta, kierrätysasteet laskea ja kiertotalouden kokonaisvolyymi pienentyä. Heikentyvä kannattavuus vähentäisi samalla mahdollisuuksia investoida uuteen teknologiaan ja nykyistä korkealaatuisempien kierrätysraaka-aineiden tuotantoon.
– Jos Euroopassa ei ole materiaalille riittävää kysyntää, vientimarkkinoiden sulkeminen heikentää koko kierrätysketjun kannattavuutta keräyksestä lajitteluun ja jalostukseen. Samalla yritysten kannustimet investoida parempaan kierrätykseen ja korkealaatuisempiin kierrätysraaka-aineisiin vähenevät. Vaarana on, että myös Euroopan raaka-aineomavaraisuutta tukevat investoinnit sähkö- ja elektroniikkaromussa pieninä pitoisuuksina olevien kriittisten raaka-aineiden talteenottoon lykkääntyvät, Haikka sanoo.
Kierrätysmetallien tehokas hyödyntäminen tuottaa merkittäviä ilmastohyötyjä, sillä kierrätys vähentää päästöjä neitseellisten raaka-aineiden käyttöön verrattuna. Hyöty syntyy riippumatta siitä, missä päin maailmaa kierrätysraaka-aine lopulta käytetään. Jos vientirajoitukset vähentävät kierrätysmetallien maailmanlaajuista käyttöä, ne voivat lisätä neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja kasvattaa päästöjä.
Eurooppaan tarvitaan lisää kysyntää kierrätysraaka-aineille
Jos kierrätysmetallien eurooppalaisia sisämarkkinoita halutaan vahvistaa kauppapolitiikalla, tulisi viennin rajoittamisen sijaan tarkastella keinoja, joilla maksimoidaan eurooppalaisten kierrätysmetallien käyttö Euroopassa.
Kierrätysteollisuuden mukaan EU:n tulisi kasvattaa kierrätysraaka-aineiden kysyntää ja parantaa eurooppalaisen teollisuuden valmiuksia käyttää niitä. Tavoitetta voidaan edistää lisäämällä tuotteiden kierrätyssisältöä, suuntaamalla julkisia hankintoja kiertotaloutta tukeviin ratkaisuihin ja varmistamalla teollisuudelle kilpailukykyinen energia. Nämä toimet lisäisivät kierrätysraaka-aineiden käyttöä ja loisivat edellytyksiä uusille investoinneille Eurooppaan.
– Jos haluamme, että nykyistä suurempi osa eurooppalaisista kierrätysmetalleista käytetään Euroopassa, niiden käytöstä on tehtävä teollisuudelle kilpailukykyistä ja niille on luotava kysyntää. Kiertotaloutta ei vahvisteta sulkemalla markkinoita vaan rakentamalla niitä, Nores sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia NoresToimitusjohtajaKierrätysteollisuusPuh:044 330 0928mia.nores@kierratysteollisuus.fi
Tietoja julkaisijasta
Kierrätysteollisuus ry on Suomessa toimivien kierrätys- ja kiertotalousalan yritysten toimialajärjestö.
Kierrätysteollisuuden yritykset tarjoavat käytännön ratkaisuja materiaalien kierrättämiseen ja kiertotalouden vauhdittamiseen vihreässä siirtymässä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kierrätysteollisuus ry
Jäteveron uudistus jäi tekemättä – materiaalien kierrätyksen kannusteet edelleen puutteelliset2.9.2026 11:51:53 EEST | Tiedote
Orpon hallitus päätti luopua jäteveron laajentamisesta vuoden 2027 talousarvioesityksessään. Kierrätysteollisuus pitää ratkaisua valitettavana, sillä jätevero on yksi tehokkaimmista keinoista ohjata materiaaleja takaisin kiertoon ja vauhdittaa kiertotalousinvestointeja.
Kierrätysteollisuus: Hallituksen on turvattava reilu kilpailu ja uudistettava jäteverotusta1.9.2026 15:32:59 EEST | Tiedote
Orpon hallitus on käynnistänyt useita kiertotaloutta edistäviä uudistuksia. Niiden loppuunsaattaminen on ratkaisevaa kierrätysteollisuuden investointiympäristön parantamiseksi. Kilpailun tasapuolisuutta edistävät hallitusohjelman mukaiset muutokset jätelaissa ja jäteveron laajentaminen tulee viedä määrätietoisesti maaliin.
Kierrätysteollisuuden puheenjohtaja Kari Rahkonen valittu FEADin hallitukseen16.6.2026 17:19:01 EEST | Tiedote
Kierrätysteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Kari Rahkonen on valittu eurooppalaisen jäte- ja kierrätysalan kattojärjestö FEADin hallitukseen kolmivuotiselle toimikaudelle. Valinta vahvistaa suomalaisen kierrätysalan ääntä EU-tasolla.
Suomalaiset maksavat piiloveroa – Jätehuollon perusmaksua kerätään laajasti ja vain 10 % käytöstä kohdistuu viranomaistehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen10.4.2026 14:46:10 EEST | Tiedote
Monilla alueilla peritään erillinen jätehuollon perusmaksu kaikilta kotitalouksilta, loma-asunnoista ja myös kiinteistöistä, joissa ei asuta. Kierrätysteollisuus ry selvitti, miten kuntien keräämää perusmaksua käytetään Suomessa. Perusmaksun kertymä on huomattava, eikä kuntalaisilta kerättyä rahaa aina käytetä lain edellyttämällä tavalla. Perusmaksun tarpeellisuutta tulisi kunnissa arvioida uudelleen.
EU-tuomioistuimen ratkaisu kyseenalaistaa jätealan julkisomisteisten konsernien in house -rakenteet Suomessa15.1.2026 16:47:39 EET | Tiedote
EU-tuomioistuin on julkaissut ratkaisun, joka edistää reilua kilpailua ja lisää markkinoiden avoimuutta. Ratkaisun mukaan in house -hankintojen edellytyksiä arvioitaessa on huomioitava koko konsernin yhteenlaskettu liikevaihto eikä sidosyksikkömyynnin rajoituksia voi kiertää siirtämällä markkinaehtoista toimintaa tytäryhtiöihin. Ratkaisu koskee erityisesti julkisomisteisia konserneja, joilla on samanaikaisesti sekä in house ‑toimintaa että markkinaehtoista liiketoimintaa tytäryhtiöidensä kautta. Päätös on tärkeä kierrätysalalle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme