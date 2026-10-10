Otto Andersson tekee lakialoitteen: Raiskauksesta on aina tuomittava ehdoton vankeusrangaistus

Wickström: Suomi ei saavuta talouskasvua ellei mielenterveyskriisiä ratkaista 10.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Maailman mielenterveyspäivää vietetään tänään 10. lokakuuta. RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström on huolissaan siitä, että mielenterveyden merkitys jää liian vähälle huomiolle talouskasvua ja työllisyyttä koskevassa keskustelussa. Suomen talouskasvu ja työllisyysaste eivät voi nousta tavoitteiden mukaisesti, jos yhä useampi jää työelämän ulkopuolelle mielenterveysongelmien vuoksi.