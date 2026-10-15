Kela pienentää perusvoiteiden kerralla korvattavaa määrää 1.11.2026 alkaen
15.10.2026 09:36:16 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela pienentää pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävän perusvoiteen kerralla korvattavan enimmäismäärän 1 000 grammaan tai millilitraan 1.11.2026 alkaen. Muutos ei vaikuta siihen, mistä perusvoiteista voi saada Kela-korvauksen.
1.11.2026 alkaen yhdestä perusvoiteesta voi saada korvauksen yleensä enintään 1 000 grammasta tai millilitrasta yhdellä ostokerralla. Nykyisin perusvoiteita voi ostaa kerralla korvattuna yhteensä enintään 4 500 grammaa.
Jos asiakkaalla on käytössään useita eri perusvoiteita, enimmäismäärä koskee jokaista perusvoidetta erikseen.
Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista sai korvausta noin 330 000 henkilöä vuonna 2025. Muutos ei vaikuta useimpiin asiakkaisiin, sillä valtaosa ostaa perusvoiteita jo nykyisin kerralla vähemmän kuin uuden enimmäismäärän.
– Uudella enimmäismäärällä halutaan varmistaa, että korvausta maksetaan hoidon kannalta tarpeellisista voidemääristä, yliproviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelasta sanoo.
Suurempi määrä voidaan korvata yksilöllisen tarpeen perusteella
Jos asiakas tarvitsee yhtä perusvoidetta kolmen kuukauden aikana yli 1 000 grammaa tai millilitraa, hän voi edelleen saada tarvitsemansa määrän korvattuna. Perusvoiteen määrännyt lääkäri merkitsee tällöin reseptiin grammamääräisen vuorokausiannoksen, jonka perusteella apteekki laskee kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.
Perusvoiteesta voi saada 40 prosentin korvauksen, kun valmiste on määrätty reseptillä pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon, valmiste kuuluu korvattaviin perusvoiteisiin ja reseptissä on tarvittava merkintä pitkäaikaisesta ihotaudista.
Ennen marraskuuta tehty osto voi vaikuttaa seuraavan oston ajankohtaan
Jos asiakas on ostanut perusvoidetta korvattuna ennen 1.11.2026, aiemmin ostettu määrä voi vaikuttaa siihen, milloin hän voi seuraavan kerran ostaa samaa perusvoidetta korvattuna. Asiakkaan ei tarvitse laskea ajankohtaa itse, vaan apteekki tarkistaa sen seuraavan ostosi yhteydessä.
Samat periaatteet koskevat myös toimeentulotuen maksusitoumuksia
Jos asiakas ostaa perusvoiteita perustoimeentulotukena myönnetyllä lääkkeiden maksusitoumuksella, toimitettavaan määrään, ostojen väliaikoihin ja tarvittaviin reseptimerkintöihin sovelletaan samoja periaatteita
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