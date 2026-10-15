I love me 2026 kokoaa hyvinvoinnin, terveyden, kauneuden ja muodin Helsingin Messukeskukseen

I love me on terveystuotealalle tärkeä vuosittainen kohtaamispaikka. Messuilla näkyvät kuluttajien kiinnostuksen kohteet, alan uutuudet sekä hyvinvoinnin ja terveyden ajankohtaiset keskustelut.

”I love me on terveystuotealalle tärkeä vuosittainen kohtaamispaikka. Messuilla näkee nopeasti, mihin suuntaan kuluttajien kiinnostus, hyvinvoinnin ilmiöt ja terveystuotealan innovaatiot ovat kehittymässä. Tapahtumassa kohtaavat ammattilaiset, yritykset ja kuluttajat. Osastoilla, keskusteluissa ja luennoilla saa muutamassa päivässä hyvän läpileikkauksen siitä, mikä ihmisiä juuri nyt hyvinvoinnissa ja terveydessä kiinnostaa”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Terveys ja hyvinvointi ohjelman keskiössä

Tapahtuman ohjelmassa hyvinvointia ja terveyttä tarkastellaan monesta näkökulmasta. Health Hub -lavalla käsitellään muun muassa unta, mielenterveyttä, sydänterveyttä, vaihdevuosia, ravitsemusta, sairauksien ennaltaehkäisyä ja oman terveyden seurantaa.

Myös Wellness Cornerin ohjelmassa nousevat esiin ajankohtaiset hyvinvoinnin teemat. Ravintolisiä, liikuntaa, palautumista ja yksilöllisiä hyvinvointivalintoja käsitellään eri puolilla tapahtumaa. Ohjelmassa kuullaan myös Vuoden 2026 terveystuotteeksi valitusta nattokinaasista.

”Terveystuotealalla luotettava tieto, tuotteiden turvallisuus ja kuluttajan mahdollisuus tehdä itselleen sopivia valintoja ovat keskeisiä. On arvokasta, että messuilla terveydestä ja hyvinvoinnista voi kuulla eri asiantuntijoiden näkökulmia ja tutustua alan yritysten tarjontaan”, Rönkkö toteaa.

Tapahtumatiedot

I love me 2026

16.–18.10.2026

Helsingin Messukeskus

Aukioloajat:

perjantai klo 10–20

lauantai klo 10–18

sunnuntai klo 10–18

Lisätiedot, ohjelma ja liput: https://iloveme.messukeskus.com/