Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
I love me 2026 kokoaa hyvinvoinnin, terveyden, kauneuden ja muodin Helsingin Messukeskukseen
15.10.2026 14:00:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
I love me -messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.10.2026. Tapahtuma kokoaa kolmen päivän ajaksi saman katon alle kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ilmiöt, tuotteet, asiantuntijat ja kävijät.
I love me on terveystuotealalle tärkeä vuosittainen kohtaamispaikka. Messuilla näkyvät kuluttajien kiinnostuksen kohteet, alan uutuudet sekä hyvinvoinnin ja terveyden ajankohtaiset keskustelut.
”I love me on terveystuotealalle tärkeä vuosittainen kohtaamispaikka. Messuilla näkee nopeasti, mihin suuntaan kuluttajien kiinnostus, hyvinvoinnin ilmiöt ja terveystuotealan innovaatiot ovat kehittymässä. Tapahtumassa kohtaavat ammattilaiset, yritykset ja kuluttajat. Osastoilla, keskusteluissa ja luennoilla saa muutamassa päivässä hyvän läpileikkauksen siitä, mikä ihmisiä juuri nyt hyvinvoinnissa ja terveydessä kiinnostaa”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Terveys ja hyvinvointi ohjelman keskiössä
Tapahtuman ohjelmassa hyvinvointia ja terveyttä tarkastellaan monesta näkökulmasta. Health Hub -lavalla käsitellään muun muassa unta, mielenterveyttä, sydänterveyttä, vaihdevuosia, ravitsemusta, sairauksien ennaltaehkäisyä ja oman terveyden seurantaa.
Myös Wellness Cornerin ohjelmassa nousevat esiin ajankohtaiset hyvinvoinnin teemat. Ravintolisiä, liikuntaa, palautumista ja yksilöllisiä hyvinvointivalintoja käsitellään eri puolilla tapahtumaa. Ohjelmassa kuullaan myös Vuoden 2026 terveystuotteeksi valitusta nattokinaasista.
”Terveystuotealalla luotettava tieto, tuotteiden turvallisuus ja kuluttajan mahdollisuus tehdä itselleen sopivia valintoja ovat keskeisiä. On arvokasta, että messuilla terveydestä ja hyvinvoinnista voi kuulla eri asiantuntijoiden näkökulmia ja tutustua alan yritysten tarjontaan”, Rönkkö toteaa.
Tapahtumatiedot
I love me 2026
16.–18.10.2026
Helsingin Messukeskus
Aukioloajat:
perjantai klo 10–20
lauantai klo 10–18
sunnuntai klo 10–18
Lisätiedot, ohjelma ja liput: https://iloveme.messukeskus.com/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
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