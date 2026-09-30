Fennoa ja Avaa Solutions sulautuvat – isännöintialalle entistäkin vahvempi taloushallinnon ja isännöinnin kokonaisratkaisu

Avaa Solutions Oy päätti viimeisen tilikautensa syyskuussa vahvaan 6.0 miljoonan liikevaihtoon. Fennoan ja Avaan vuodesta 2024 toiminut kumppanuus ja yhteinen kehitystyö sinetöitiin yritysostolla maaliskuussa 2026, kun Fennoa osti Avaa Solutionsin vahvistaakseen isännöintialan tarjoamaansa. Nyt yritykset viedään yhteen myös rakenteellisesti, kun Fennoan ja Avaa.io:n tiimit, tuotekehitys ja asiakaslupaus kootaan yhden katon alle.

Tämä luo isännöintimarkkinalle entistäkin merkittävämmän toimijan:

”Fennoa on kasvanut merkittäväksi toimijaksi isännöintiohjelmistoissa. Kun Fennoan ja Avaa.io:n tiimit toimivat nyt yhtenä yrityksenä, pystymme reagoimaan nopeammin isännöintitoimistojen tarpeisiin ja rakentamaan yhdessä Suomen kattavimman ratkaisun isännöinnin ja taloushallinnon hoitamiseen”, kertoo Fennoan toimitusjohtaja Ilari Nurmi.

Avaa.io jatkaa tuttuna järjestelmänä ja nimenä myös sulautumisen jälkeen, mutta sen kehitys ja asiakaspalvelu vahvistuvat entisestään osana Fennoaa.

”Fennoa on antanut meille leveämmät hartiat viedä Avaa.iota eteenpäin. Asiakkaan näkökulmasta järjestelmä pysyy ennallaan, mutta saa nyt taakseen ison, kasvavan yhtiön resurssit”, sanoo Jani Neulaniemi, Avaa.io:n perustaja.

Tavoitteena isännöinnin kehittynein järjestelmä

Fennoan alta löytyy siis vahvan taloushallinnon ytimen lisäksi myös Avaa.io:n syvän isännöintialan tuntemus. Yhdessä Fennoa ja Avaa haluavat tarjota markkinoille alan kehittyneimmän ja aidosti asiakaslähtöisen kokonaisratkaisun isännöintitoimistoille.

Yhdistyneenä yhtiönä Fennoa pystyykin kiihdyttämään tuotekehitystä, laajentamaan asiakaspalvelun resursseja ja tarjoamaan isännöintitoimistoille entistä saumattomamman kokonaisuuden isännöinnin ja taloushallinnon hoitamiseen samassa järjestelmässä.

“Olemme olleet todella tyytyväisiä siihen, kuinka järjestelmä kehittyy jatkuvasti asiakaspalautteen perusteella ja ilolla seuraamme kuukausittaisia versiopäivityksiä. Näen, että Fennoalla on vielä enemmän resurssia viedä järjestelmää seuraavalle tasolle ja se on luontainen kehityskulku. Järjestelmät ovatkin jo olleet onnistuneesti naimisissa keskenään ja nyt Fennoa on entistä syvemmällä isännöintimarkkinassa. Kaiken kaikkiaan olemme olleet todella tyytyväisiä ohjelmiston käyttöön”, kertoo vuodesta 2024 asiakkaana toimineen 10+ Isännöinnin perustaja ja toimitusjohtaja Sami Asujamaa.

Mitä sulautuminen tarkoittaa käytännössä?

Avaa.io jatkuu tuttuna järjestelmänä. Isännöintitoimistot ja taloyhtiöt jatkavat palveluiden käyttöä normaalisti ilman tarvittavia toimenpiteitä omalta puoleltaan.

Asiakkaan näkökulmasta järjestelmä ja sen käyttäminen pysyy siis ennallaan, mutta jatkossa se kehittyy eteenpäin vielä tehokkaammin, suuremmilla resursseilla.

Mikä muuttuu, mikä ei?

Avaan asiakkaiden olemassa olevat sopimukset siirtyvät Avaalta Fennoa Oy:lle. Sopimuksen sisältö säilyy muuten samana, mutta sopimuskumppani muuttuu.

Yhteyshenkilöt ja asiakassuhteet säilyvät ennallaan.

Sulautumisella ei ole vaikutusta henkilöstöön.

Sulautuminen tapahtui 30.9.2026.