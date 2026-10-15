MTK:n Wallin: Ruokaturvan tärkein resurssi on ihminen – viljelijän hyvinvointi mukaan politiikan mittareihin
15.10.2026 09:51:56 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Maatalouspolitiikan rahoitus ei ole vain sektoripolitiikkaa, vaan turvallisuuspolitiikkaa. MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin esittää, että politiikan ja ruokaketjun onnistumista arvioidaan jatkossa taloudellisten mittareiden rinnalla myös maatalousyrittäjän hyvinvointi-indeksillä.
Wallin puhui Ihminen ruokaturvan takana -seminaarin avauksessa Tampereella torstaina.
Seminaarin teema on ajankohtainen, sillä Suomeen tänä kesänä levinnyt afrikkalainen sikarutto on näyttänyt, kuinka nopeasti eläintautikriisi koettelee tilojen taloutta ja yrittäjien jaksamista.
– Ilman vahvaa kotimaista ruoantuotantoa romahtaa myös puolustuskykymme pohja. Ruoan tuottaminen on yhteiskunnan kriittisten toimintojen keskiössä. Se ei ole ala muiden joukossa. Ruokaturvan tärkein resurssi ei ole vilja, traktori eikä varmuusvarasto, vaan ihminen, Wallin sanoi.
Wallinin mukaan politiikan onnistumista on mitattava neljällä mittarilla: paraneeko yrittäjätulo, kasvaako tuottajan osuus arvonlisästä, käynnistyvätkö investoinnit ja voivatko maatalousyrittäjät hyvin.
Wallin pitää lomituspalveluita, maatalousyrittäjien lakisääteistä tapaturmavakuutusta (MATA) ja maatalousyrittäjien eläkejärjestelmää (MYEL) strategisina resursseina koko ruokaturvalle, ja hänen mukaansa ne on turvattava.
– Lomittajat eivät ole vain sosiaalipalvelu. He ovat ruoantuotannon osaajien verkosto ja osa Suomen strategista toimintakykyä. Huoltovarmuus ei ole vain sitä, että jotain on varastossa. Se on kykyä jatkaa toimintaa, Wallin sanoi.
Wallin muistutti, että maatalouden kannattavuutta ei ole saatu korjattua lupauksista huolimatta.
– Kannattavuuslupaus ei ole toteutunut. Viljelijät kyynistyvät, eikä se ole hyvä asia ruokaturvan kannalta. Kustannusten on siirryttävä ruokaketjun sopimuksiin ja hintoihin nopeasti. Muuten kustannuskriisistä tulee investointi-, tuotanto- ja lopulta huoltovarmuuskriisi, Wallin varoitti.
Omavaraisuus on modernin yhteiskunnan vakuutus
Varautuminen ei Wallinin mielestä ala kriisistä vaan arjesta: kannattavasta yritystoiminnasta, osaavasta työvoimasta ja siitä, että ihminen jaksaa tehdä työnsä.
Myös kansalaiset ovat huolissaan. Maaseudun Tulevaisuuden teettämän Kantarin kyselyn mukaan noin kaksi kolmasosaa suomalaisista arvioi hallituksen epäonnistuneen kotimaisen ruoantuotannon ja maaseudun tulevaisuuden turvaamisessa.
– Kun viljelijä jaksaa, ruokaturva kestää. Kun ruokaturva kestää, yhteiskunta kestää, Wallin sanoi.
MTK, Mela ja Huoltovarmuusorganisaatio järjestävät kaksipäiväisen Ihminen ruokaturvan takana -seminaarin 15.–16.10.2026 Varalan Urheiluopistolla Tampereella.
Lisätietoja:
Jyrki Wallin, MTK:n toiminnanjohtaja, Alkutuotantopoolin puheenjohtaja, 050 522 5207
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaija Stormbomviestinnän asiantuntija
- maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys,
elintarvikkeet ja suomalainen ruoka
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Suuri poliittinen metsäkeskustelu virittää puolueet tulevaan vaalikauteen15.10.2026 11:00:49 EEST | Tiedote
Mihin suuntaan Suomen metsäpolitiikkaa viedään seuraavalla vaalikaudella? MTK ja Suomen Metsäyhdistys kokoavat kahdeksan puolueen edustajat Suureen poliittiseen metsäkeskusteluun Metsäpäivillä perjantaina 23. lokakuuta. Keskustelussa haetaan puolueilta vastauksia metsien käyttöä ja tulevaisuutta koskeviin suuriin kysymyksiin.
Syysmuutto käynnissä – pidä lintuinfluenssa poissa kanalasta14.10.2026 12:15:19 EEST | Uutinen
Kun muuttolinnut lähtevät liikkeelle, lintuinfluenssan riski kasvaa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA ja Euroopan komissio ovat käynnistäneet uudelleen #NoBirdFlu-kampanjan, joka muistuttaa, että tärkein suoja tautia vastaan ovat arkiset bioturvallisuustoimet.
MTK: Suomen Yrittäjien leikkauslista osuu ahtaimmalla olevaan elinkeinoon – "pelisilmä on hukassa"8.10.2026 11:06:21 EEST | Tiedote
MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin arvostelee Suomen Yrittäjien julkisen talouden sopeutusohjelmaa, joka kohdistaa leikkauksia maatalouteen. Suomen Yrittäjät esittää muun muassa maatalouden energiaveron palautusten karsimista, kansallisten maataloustukien asteittaista vähentämistä sekä YEL- ja MYEL-eläkejärjestelmien yhdistämistä.
Hyvä kevätviljasato ei pelastanut tilojen taloutta – joka kolmas viljelijä harkitsee lopettamista8.10.2026 08:37:43 EEST | Tiedote
Kasvukausi 2026 oli pelloilla kohtuullinen, mutta se ei näkynyt tilojen kassassa. Yli puolet (54,7 %) MTK:n ja SLC:n syyskuun kasvukausikyselyyn vastanneista viljelijöistä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen heikentyneen edellisvuodesta. Joka kolmas harkitsee tilanpidon lopettamista seuraavan viiden vuoden aikana.
Ennallistamisen lasku voi nousta 1,2 miljardiin – järjestöt vaativat hallitukselta jarrua7.10.2026 11:02:51 EEST | Tiedote
MTK on kuuden muun metsä- ja ruokasektorin järjestön kanssa lähettänyt pääministerille ja hallitukselle vetoomuksen, joka koskee EU:n ennallistamisasetuksen kansallista toimeenpanoa. Järjestöjen mukaan luonnon tilaa on vahvistettava niin, ettei ruoantuotannon, puun saatavuuden, investointien ja työpaikkojen edellytyksiä vaaranneta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme