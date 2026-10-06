Ilmarisen suhdanneindeksi: Milloin IT- ja viestintäalan kasvu muuttuu työpaikoiksi?

Suhdanneindeksi perustuu Ilmarisen vakuuttamien työntekijöiden tietoihin ja tarjoaa ajantasaisen näkymän työmarkkinoiden muutoksiin toimialoittain ja alueittain. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksissä seurattavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Työntekijämäärä kasvoi Ilmarisen suhdanneindeksissä syyskuussa 0,1 prosenttia vuodentakaisesta, kun elokuussa työntekijämäärä väheni -0,6 prosenttia.

Kasvua oli asiantuntijapalveluissa (+0,9 %), hallinto- ja tukipalveluissa (+0,6 %) sekä teollisuudessa (+0,5 %). Työntekijämäärä väheni viestinnässä ja tietotekniikassa (−1,6 %), majoitus- ja ravitsemisalalla (−1,3 %), kaupassa (−1,3 %), rakentamisessa (−1,1 %), sosiaali- ja terveysalalla (−0,8 %), kuljetuksessa (−0,5 %) sekä henkilöstövuokrauksessa (−0,1 %).

Miksi IT- ja viestintäalan kasvu ei vielä näy työpaikkoina?

Viestinnän ja tietotekniikan liiketoiminnassa on nähty piristymisen merkkejä. Tilastokeskuksen mukaan toimialan liikevaihto kasvoi elokuussa vuodentakaisesta. Myös hintojen muutoksista puhdistettu tuotannon volyymi vahvistui. Ilmarisen suhdanneindeksissä alan työntekijämäärä oli kuitenkin syyskuussa edelleen vuodentakaista pienempi, vaikka lasku hieman loiveni elokuusta.

– Viestinnän ja tietotekniikan liiketoiminta on viime kuukausina vahvistunut, mutta työntekijämäärä ei ole seurannut kehitystä. Yritykset näyttävät suhtautuvan rekrytointeihin edelleen varovaisesti, vaikka kysyntä on kasvussa, sanoo Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund.

Liiketoiminnan ja työntekijämäärän eritahtiseen kehitykseen voi liittyä useita tekijöitä. Yritykset voivat odottaa kysynnän vahvistumista ennen rekrytointeja, ja samalla tekoäly muuttaa työn tekemisen tapoja ja osaamisen tarvetta.

– Viime aikoina julkisuudessa on nähty useita uutisia IT-alan henkilöstövähennyksistä. Alan yritykset sopeuttavat toimintaansa samaan aikaan, kun tekoäly muuttaa työn sisältöjä ja osaamistarpeita. Tekoäly voi sekä luoda että korvata työtä: se synnyttää uudenlaisia tehtäviä, mutta voi samalla vähentää työvoiman tarvetta joissakin nykyisissä tehtävissä. Muutoksessa korostuu osaamisen uudistaminen, Smedlund sanoo.

IT- ja viestintäalan työntekijämäärän lasku loiveni

Viestinnän ja tietotekniikan työntekijämäärä väheni kesäkuussa 1,1 prosenttia, heinäkuussa 1,9 prosenttia ja elokuussa 2,0 prosenttia vuodentakaisesta. Syyskuussa lasku loiveni 1,6 prosenttiin.

– IT-alan työntekijämäärä kääntyi laskuun vasta alkuvuonna 2024, monia muita seuraamiamme toimialojamme myöhemmin. Kesän 2026 aikana alan lasku on kuitenkin ollut muita toimialoja voimakkaampaa. Syyskuussa työntekijämäärä kasvoi jo esimerkiksi asiantuntijapalveluissa ja teollisuudessa. IT-alan lasku loiveni syyskuussa ensimmäistä kertaa useaan kuukauteen, mutta työntekijämäärä oli edelleen selkeästi alempana kuin vuotta aiemmin, Anssi Smedlund sanoo.

Työntekijämäärän kehitys vaihtelee alueittain

Viestinnän ja tietotekniikan työntekijämäärä väheni syyskuussa kaikilla tarkastelluilla alueilla. Etelä-Suomessa työntekijämäärä väheni 1,1 prosenttia, Länsi-Suomessa 3,6 prosenttia, Itä-Suomessa 0,2 prosenttia ja Pohjois-Suomessa 6,0 prosenttia.

Länsi- ja Pohjois-Suomen lasku oli selvästi koko toimialan keskiarvoa voimakkaampaa, kun taas Itä-Suomessa työntekijämäärä oli lähes vuodentakaisella tasolla.

– Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suunnitellut datakeskushankkeet eivät ainakaan vielä näy alueiden IT-alan työntekijämäärän kasvuna. Datakeskusten suurimmat työllisyysvaikutukset syntyvät yleensä rakennusvaiheessa ja kohdistuvat etenkin rakentamiseen. Valmiit datakeskukset työllistävät pysyvästi selvästi vähemmän. Suuretkaan investoinnit eivät siksi automaattisesti käännä IT-alan työllisyyttä kasvuun, Anssi Smedlund arvioi.

Tietoa suhdanneindeksistä

Ilmarisen suhdanneindeksi kuvaa Suomen yksityisen sektorin työntekijämäärän kehitystä toimialoittain ja alueittain. Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin.

Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niistä yrityksistä, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen.

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Lisätietoja

Anssi Smedlund, johtava asiantuntija

p. 040 533 7452

anssi.smedlund@ilmarinen.fi

Sami Kelhä, viestintäpäällikkö

p. 050 587 8464

sami.kelha@ilmarinen.fi