ENNAKKOTIEDOTE: Rachel Cusk siirtyy Gummerukselle – Kohuttu uutuusromaani M ilmestyy suomeksi elokuussa 2027
15.10.2026 13:49:06 EEST | Gummerus | Tiedote
Rachel Cusk on yksi aikamme arvostetuimmista kirjailijoista. Poikkeuksellisen kiivasta keskustelua herättänyt kirjatapaus M (Gummerus) ilmestyy suomeksi 8.8.2027, ja sen kääntää Kaisa Kattelus.
M on armottoman tarkkanäköinen romaani aikamme julkkiskulttuurista, identiteetistä, esittämisestä ja fiktion etiikasta. Romaanissa kuuluisa näyttelijä M ja nimetön kirjailija kohtaavat. Kirjailija ryhtyy rakentamaan M:n omaelämäkertaa, joka paljastuu tutkielmaksi myös kertojasta itsestään. Missä kulkee inspiraation ja hyväksikäytön raja? Kuinka kuuluisuus muuttaa todellisuuden sääntöjä, ja kuka omistaa tähden elämäntarinan?
Alkuteos The Life of M ilmestyi elokuun lopulla ja sai aikaan jo ennen ilmestymistään laajalti uutisoidun kohun yhteyksistään tosielämään. Julkisuudessa kirjan M on tulkittu näyttelijätähti Natalie Portmaniksi, johon Cusk on tosielämässä tutustunut. Cuskin provosoiva ja älyllisesti intensiivinen romaani ei kuitenkaan typisty pelkäksi kohukirjaksi, vaan kuvaa viiltävästi julkisuuden mekaniikkaa ja paljastaa, kuinka me kaikki hyödynnämme sitä rakentaessamme minäkuvaamme tässä ajassa.
Gummerus julkaisee suomeksi myös Cuskin aiemmin suomentamattomat teokset A Life’s Work ja Aftermath. Ne ilmestyvät vuoden 2028 aikana. Huippukääntäjä Kaisa Kattelus jatkaa työtään kirjojen suomentajana.
Brittiläinen, nykyisin Ranskassa asuva Rachel Cusk (s. 1967) on nykyromaania uudistanut omaääninen, palkittu kirjailija. Hänen romaaneja, tietokirjoja, esseitä ja muistelmia käsittävä on tuotantonsa kuuluu nykykirjallisuuden tärkeimpiin kirjallisiin ääniin, ja hänen teoksiaan on käännetty ympäri mailman.
Rachel Cusk: M (Gummerus)
alkuteos The Life of M
suomentanut Kaisa Kattelus
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläViestintäpäällikköGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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