Ukrainan Starlink-rajoitukset paljastavat Euroopan teknologiariippuvuuden Yhdysvalloista

Ukrainalaisviranomaiset kertoivat 14. lokakuuta 2026 rajoituksista, jotka koskivat sotilasoperaatioissa käytettäviä Starlink-päätelaitteita. Yhdysvaltalaisen SpaceX:n perustaja Elon Musk totesi myöhemmin, että yhtiö rajoittaa StarShield-järjestelmän nopeusrajoituksia ja että niistä päättää viime kädessä Yhdysvaltain presidentti. Raportoidut rajoitukset häiritsivät Ukrainan lennokkioperaatioita.

Ei ole vahvistettua näyttöä siitä, että rajoitukset olisi määrätty nimenomaan Kiovan painostamiseksi poliittisten tai sotilaallisten päätösten vuoksi. Tapaus kuitenkin osoittaa, kuinka haavoittuvassa asemassa Eurooppa on käyttäessään yhdysvaltalaista teknologiaa, joka on aina viime kädessä Yhdysvaltojen lakien ja hallinnon alla.

Salla näkee, että Eurooppa ei voi rakentaa turvallisuuttaan järjestelmien varaan, joiden käyttöön se ei itse pysty vaikuttamaan.

“Tilanteessa, jossa maan sotilaallinen viestintä on riippuvainen yksityisen yhdysvaltalaisen yrityksen hallinnoimasta teknologiasta, kyse ei ole vain tekniikasta vaan strategisesta vallasta”, Salla sanoo.

Sallan mukaan Starlinkin tilanne korostaa, että teknologia, data ja kriittisen infrastruktuurin hallinta ovat keskeinen osa nykyaikaista turvallisuuspolitiikkaa. Hän muistuttaa, että riippuvuus ulkopuolisista teknologiatoimittajista voi muodostua haavoittuvuudeksi erityisesti silloin, kun kyse on puolustuksesta, viestinnästä tai muusta yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömästä infrastruktuurista.

“Euroopan on ymmärrettävä, että teknologinen riippuvuus on merkittävä geopoliittinen haavoittuvuus. Yhdysvaltalaiset yritykset ovat aina yhdysvaltalaisten lakien ja maan hallinnon alla. Emme voi rakentaa Euroopan turvallisuutta teknologialle ja infrastruktuurille, jota emme hallitse, vaihtoehdoille, joita emme ole kehittäneet, ja takuille, jotka eivät ole käsissämme”, Salla toteaa.

Riippuvuuteen liittyy myös lainsäädännöllisiä riskejä. Yhdysvaltain CLOUD Act -laki oikeuttaa tietyin oikeudellisin ehdoin yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia luovuttamaan hallinnassaan olevia tietoja Yhdysvaltain viranomaisille myös silloin, kuin tiedot sijaitsevat ulkomailla. Laki itsessään ei valtuuta rajoituksia palvelun tarjontaan, mutta se antaa Yhdysvaltojen hallinnolle valtaa suhteessa yhdysvaltalaisten yritysten ulkomailla hallittuun dataan.

“Tarvitsemme eurooppalaista satelliittiviestintää, digitaalista infrastruktuuria ja aitoja teknologisia vaihtoehtoja. Niiden kehittäminen edellyttää julkisia hankintoja, eurooppalaisia investointeja, toimivia sisämarkkinoita ja rohkeaa poliittista tahtoa. Teknologinen itsemääräämisoikeus on välttämätön edellytys aidosti eurooppalaiselle puolustukselle, ”, Salla päättää.