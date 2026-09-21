Elenian tehopohjaiset verkkopalvelutuotteet uudistuvat
15.10.2026 12:23:55 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Sähköverkkoyhtiö Elenia uudistaa nykyisten tehosiirtotuotteiden rakenteen Energiaviraston edellyttämällä tavalla ja yhtenäistää verkkopalvelutuotteitaan. Uudistus koskee noin 7600 Elenian asiakasta, mikä on noin 2 prosenttia kaikista asiakkaista. Samassa yhteydessä sulakepohjaisten verkkopalvelutuotteiden kaksi suurinta pääsulakekokoa korvataan tehosiirtotuotteilla. Uudistus tulee voimaan 1.12.2026.
Uudistus koskee Elenian asiakkaita, joilla on käytössään Tehosiirtotuote 1–4 tai 3x80 A tai 3x100 A sulakepohjainen verkkopalvelutuote. Jatkossa nämä asiakkuudet sijoittuvat tuotteille Pienjännitetehosiirto 1–2 sekä Keskijännitetehosiirto 1–2.
Energiavirasto julkaisi helmikuussa 2026 määräyksen, jolla yhtenäistetään kaikkien Suomen liki 80 jakeluverkkoyhtiön verkkopalvelutuotteiden maksukomponenttien määräytymisperusteet.
Energiaviraston määräyksen tarkoituksena on:
- yhtenäistää sähkön jakelumaksujen rakenteita valtakunnallisesti,
- parantaa hinnoittelumallien vertailtavuutta asiakkaiden näkökulmasta,
- harmonisoida erityisesti energia- ja tehomaksujen määräytymisperusteita ja aikajaotuksia sekä
- tukea kulutusjoustoa ja sähkömarkkinoiden toimintaa.
Uudistuksen tavoitteena on muuttaa hinnoittelua kustannusvastaavampaan suuntaan. Tästä johtuen vaikutukset ovat eri asiakkailla erilaiset riippuen lähtötilanteesta ja sähkön käytöstä. Uudistuksen myötä laskutus on jatkossa aiempaa kustannusvastaavampi, minkä seurauksena osalla maksut nousevat ja osalla laskevat. Elenialle muutoksesta ei kerry lisätuottoa.
Uudistus ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Asiakkaat siirretään automaattisesti uusille vastaaville tuotteille. Elenia on yhteydessä asiakkaisiin, joita uudistus koskee. Tarvittaessa Elenian asiantuntijat auttavat ja neuvovat asiakkaita edullisimman tuotteen valinnassa. Asiakas voi halutessaan laskea itselleen sopivimman tuotteen myös itse Elenia Aina -laskurin avulla. Tuotteen voi vaihtaa maksutta kerran vuodessa.
Lisätietoja:
- Asiakkuus- ja sidosryhmäjohtaja Sanni Harala, sanni.harala@elenia.fi, puh. 040 090 5197
- Lisätietoja Elenian tehosiirtotuotteiden rakenneuudistuksesta ja usein kysytyt kysymykset: www.elenia.fi/tehosiirtotuotteet
- Tiedote Energiaviraston määräyksestä: https://energiavirasto.fi/-/sahkon-jakelun-hinnoitteluperusteet-yhtenaistetaan-vuoteen-2029-mennessa
Yhteyshenkilöt
Sanni HaralaAsiakkuus- ja sidosryhmäjohtajaEleniaPuh:0400 905 197sanni.harala@elenia.fi
Elämää sähköistämässä
Elenia on Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö ja Suomen suurin energia-alan asiakaspalveluntuottaja. Huolehdimme sähköverkon ylläpidosta ja uudistamisesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöidemme kanssa, mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Palveluliiketoimintamme tarjoaa asiakaspalvelua ja sähkömarkkinoihin liittyviä monipuolisia palveluita energia-alalle ja muille infrayhtiöille.
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