Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Reaalipalkat ponkaisivat nousuun, ostovoiman W-kuoppa jäämässä lyhytaikaiseksi

15.10.2026 10:46:53 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote

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Inflaation kiihtyminen pysähtyi, ja palkansaajien ostovoima kääntyi jälleen kasvuun heinä–syyskuussa. Reaalipalkka palautuu elinkustannuskriisiä edeltävälle tasolle ensi vuoden alussa.

Graafu reaalipalkan tason kehityksestä 2015-2026
Reaalipalkan tason kehitys 2015-2026 SAK

 – Alkuvuoden inflaatiopiikki kaivoi ostovoimaan W-muotoisen kuopan, mutta se on jäämässä lyhytaikaiseksi. Reaalipalkka nousi kolmannella neljänneksellä 0,9 prosenttia, ja ostovoimakuoppaa on jäljellä enää 0,6 prosenttia, SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà toteaa.

Hinnat nousivat heinä–syyskuussa vain 0,3 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Huhti–kesäkuussa inflaatio oli neljä kertaa nopeampaa. Palkat nousivat samaan aikaan 1,2 prosenttia, josta ammattiliittojen neuvottelemat sopimuskorotukset selittävät 1,1 prosenttiyksikköä.

Vuodentakaiseen verrattuna hintojen nousu on yhä vauhdikasta, 2,3 prosenttia, koska inflaatio ajoittui alkuvuoteen. Inflaatiosta huolimatta ennusteiden perusteella reaalipalkat kasvavat tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Vuoden 2027 lopussa reaalipalkka on jo prosentin elinkustannuskriisiä edeltävää huippua korkeammalla.

– Palkkakehitys on hyvin ennakoitavaa, sillä suurin osa työehtosopimuksista on voimassa vielä ensi vuoden ajan. Ostovoiman kannalta suurin riski on, että inflaatio kiihtyy maailmanpolitiikan käänteiden vuoksi ennakoitua nopeammaksi, Lainà arvioi.

Sopimuskorotukset tuovat keskituloiselle 1 500 euroa tänä vuonna

Kokoaikaisen ja keskituloisen palkansaajan (3 859 €/kk) reaalipalkka kasvaa tänä vuonna noin 770 eurolla. Ammattiliittojen neuvottelemat sopimuskorotukset kasvattavat ostovoimaa lähes 1 500 euroa ja palkkaliukumat vielä 220 euroa lisää. Inflaatio syö tästä pois 930 euroa.

Lokakuussa palkat nousevat muun muassa asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialalla 2,9 prosenttia. 3 000 euron kuukausipalkalla korotus kasvattaa käteen jääviä tuloja noin 67 euroa kuukaudessa. Joulukuussa esimerkiksi yksityisellä terveyspalvelualalla maksetaan 0,6 prosentin paikallinen erä ja 183 euron kertaerä. Palkankorotuskalenteri löytyy osoitteesta www.sak.fi/parempi-palkkapäivä.

SAK seuraa työntekijöiden ostovoiman kehitystä säännöllisesti.

Avainsanat

sakpalkkatalousverotus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Graafu reaalipalkan tason kehityksestä 2015-2026
Reaalipalkan tason kehitys 2015-2026
SAK
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Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 750 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

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