Reaalipalkat ponkaisivat nousuun, ostovoiman W-kuoppa jäämässä lyhytaikaiseksi
15.10.2026 10:46:53 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote
Inflaation kiihtyminen pysähtyi, ja palkansaajien ostovoima kääntyi jälleen kasvuun heinä–syyskuussa. Reaalipalkka palautuu elinkustannuskriisiä edeltävälle tasolle ensi vuoden alussa.
– Alkuvuoden inflaatiopiikki kaivoi ostovoimaan W-muotoisen kuopan, mutta se on jäämässä lyhytaikaiseksi. Reaalipalkka nousi kolmannella neljänneksellä 0,9 prosenttia, ja ostovoimakuoppaa on jäljellä enää 0,6 prosenttia, SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà toteaa.
Hinnat nousivat heinä–syyskuussa vain 0,3 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Huhti–kesäkuussa inflaatio oli neljä kertaa nopeampaa. Palkat nousivat samaan aikaan 1,2 prosenttia, josta ammattiliittojen neuvottelemat sopimuskorotukset selittävät 1,1 prosenttiyksikköä.
Vuodentakaiseen verrattuna hintojen nousu on yhä vauhdikasta, 2,3 prosenttia, koska inflaatio ajoittui alkuvuoteen. Inflaatiosta huolimatta ennusteiden perusteella reaalipalkat kasvavat tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Vuoden 2027 lopussa reaalipalkka on jo prosentin elinkustannuskriisiä edeltävää huippua korkeammalla.
– Palkkakehitys on hyvin ennakoitavaa, sillä suurin osa työehtosopimuksista on voimassa vielä ensi vuoden ajan. Ostovoiman kannalta suurin riski on, että inflaatio kiihtyy maailmanpolitiikan käänteiden vuoksi ennakoitua nopeammaksi, Lainà arvioi.
Sopimuskorotukset tuovat keskituloiselle 1 500 euroa tänä vuonna
Kokoaikaisen ja keskituloisen palkansaajan (3 859 €/kk) reaalipalkka kasvaa tänä vuonna noin 770 eurolla. Ammattiliittojen neuvottelemat sopimuskorotukset kasvattavat ostovoimaa lähes 1 500 euroa ja palkkaliukumat vielä 220 euroa lisää. Inflaatio syö tästä pois 930 euroa.
Lokakuussa palkat nousevat muun muassa asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialalla 2,9 prosenttia. 3 000 euron kuukausipalkalla korotus kasvattaa käteen jääviä tuloja noin 67 euroa kuukaudessa. Joulukuussa esimerkiksi yksityisellä terveyspalvelualalla maksetaan 0,6 prosentin paikallinen erä ja 183 euron kertaerä. Palkankorotuskalenteri löytyy osoitteesta www.sak.fi/parempi-palkkapäivä.
SAK seuraa työntekijöiden ostovoiman kehitystä säännöllisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Patrizio LaináPääekonomistiPuh:040 583 4432patrizio.laina@sak.fi
Kuvat
Liitteet
Tilaa SAK:n uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi joka toinen viikko: https://www.sak.fi/uutiskirje.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 750 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
SAK esittää pelastuspakettia pienituloisille työttömille9.10.2026 11:05:22 EEST | Tiedote
Hallituksen leikkauksista kärsineiden tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. SAK esittää ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan parannuksia, joilla helpotetaan erityisesti pienituloisten työttömien hätää.
Tulevaisuus tänään -työelämätapahtumassa puhutaan Suomen muuttumisesta ja nuorista8.10.2026 08:06:00 EEST | Kutsu
Lauantaina 10.10.2026 Paasitornissa järjestettävä Tulevaisuus tänään on kaikille avoin ja maksuton työelämän suurtapahtuma. Tänä vuonna tapahtumassa puhutaan Suomen muuttumisesta, politiikan kunnianpalautuksesta, nuorista sekä voimavaroista kriisien keskellä.
SAK:n hallitus: Eläkejärjestelmä ei ole valtiontalouden säästöpossu5.10.2026 12:29:36 EEST | Tiedote
Kokoomus ja Orpon-Purran hallitus ovat heikentäneet työntekijöiden asemaa ja työelämän laatua. Nyt ne vaativat kirkkain silmin työntekijöiltä lisää uhrauksia valtion talouden tasapainottamiseksi.
SAK: Eläkeiän nosto ei käy!30.9.2026 12:56:32 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät ja Kokoomus ovat tänään esittäneet, että tulevaisuudessa työeläkkeelle pääsi käytännössä vasta 70-vuotiaana. Ne perustelevat eläkeiän nostoa julkisen talouden kurjalla tilanteella. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK vastustaa eläkeiän nostamista.
SAK: Hallituksen palkka-avoimuusesitys ei riittävästi turvaa työntekijöiden oikeuksia15.9.2026 06:50:00 EEST | Tiedote
Hallituksen esitys Euroopan unionin palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanosta sisältää tärkeitä uudistuksia, mutta SAK:n mukaan se jää useissa keskeisissä kohdissa direktiivin vaatimuksia heikommaksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme