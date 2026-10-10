Jääurheilupäivät kutsuvat suomalaiset ulkojäille tammikuussa: liikunnan iloa ja lajikokeiluja ympäri Suomen
15.10.2026 12:36:15 EEST | Suomen Taitoluisteluliitto | Tiedote
Tammikuussa 2027 suomalaisia kannustetaan suuntaamaan ulkojäille, kun Jääurheilupäivät tuovat luistelun riemun ja jääurheilulajien monipuolisuuden kaikkien ulottuville.
Osana Kansallisia liikkumispäiviä järjestettävät Jääurheilupäivät tarjoavat maksuttomia ja matalan kynnyksen mahdollisuuksia kokeilla jääurheilulajeja, kehittää luistelutaitoja ja nauttia yhdessä liikkumisesta. Eri puolilla Suomea järjestettävä tapahtumakokonaisuus toteutetaan kuuden eri lajiliiton yhteistyössä, ja siinä ovat mukana Taitoluisteluliitto, Jääkiekkoliitto, Ringetteliitto, Kaukalopalloliitto, Jääpalloliitto sekä Luisteluliitto.
Jääurheilupäivien tavoitteena on innostaa mahdollisimman moni suomalainen liikkumaan jäällä ja löytämään jääurheilun ilo iästä, taitotasosta tai aiemmasta lajikokemuksesta riippumatta. Tapahtumissa pääsee tutustumaan erilaisiin jääurheilulajeihin, oppimaan uusia taitoja ja nauttimaan ulkoilusta yhdessä perheen ja ystävien kanssa.
Jääurheilupäivät ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi liikkeelle -ohjelmaa sekä Kansallisia liikkumispäiviä. Tapahtumakokonaisuudella halutaan lisätä suomalaisten liikkumista ja muistuttaa, että eri jäälajit tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia aktiiviseen talveen.
– Viime vuonna lanseerattu tapahtumakokonaisuus osoitti meille, että kysyntää jääurheilutapahtumille on. Liikutimme jo tuolloin runsaasti ihmisiä ympäri Suomea. Tänä talvena tapahtumia on enemmän ja niitä on kehitetty saadun palautteen perusteella, joten uskon, että saamme yhä enemmän ihmisiä luistimille tammikuun aikana, kertoo projektipäällikkö Viola Asunmaa Taitoluisteluliitosta.
Kymmenen päätapahtumaa ja useita paikallisia tapahtumia
Jääurheilupäivien aikana järjestetään yhteensä kymmenen päätapahtumaa eri puolilla Suomea sekä useita pienempiä paikallisia tapahtumia. Päätapahtumat levittäytyvät Turusta Ouluun ja tarjoavat mahdollisuuden tutustua jääurheiluun innostavassa ja yhteisöllisessä ympäristössä.
Jääurheilupäivien päätapahtumat tammikuussa 2027:
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Turku, Parkin kenttä: ke 6.1. klo 11.00–13.30
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Pori, Iso tekojäärata: ke 6.1. klo 16.30–19.00
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Oulu, Raksilan tekojää: pe 8.1. klo 17.30–20.00
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Kuopio, Lippumäki: la 9.1. klo 10.00–12.30
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Jyväskylä, Viitaniemen tekojää: la 9.1. klo 17.00–19.30
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Tampere, Sorsapuiston tekojää: su 10.1. klo 11.00–13.30
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Seinäjoki, Iso tekojää: pe 15.1. klo 17.30–20.00
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Lahti, Kisapuiston tekojää: la 16.1. klo 12.00–14.30
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Helsinki, Brahen kenttä: su 17.1. klo 13.00–15.30
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Vantaa, Hakunilan tekojää: su 17.1. klo 17.00–19.30
Koko Suomi liikkeelle myös päätapahtumien ulkopuolella
Jääurheilupäivien tapahtumat toteutetaan lajiliittojen lisäksi yhteistyössä kaupunkien ja paikallisten seurojen kanssa. Kymmenellä eri paikkakunnalla toteutettavien päätapahtumien lisäksi seurat, kaupungit ja järjestöt voivat järjestää omia paikallisia tapahtumia osana Jääurheilupäivien kokonaisuutta.
Kansalliset liikkumispäivät innostavat satojatuhansia suomalaisia liikkeelle
Kansalliset liikkumispäivät ovat lajiliittojen ja urheilujärjestöjen järjestämiä teemapäiviä ja -viikkoja, joiden tavoitteena on innostaa suomalaisia liikkumaan matalalla kynnyksellä. Vuonna 2026 mukana olivat Jääurheilupäivät, Kansallinen Hiihtopäivä, Valtakunnallinen Uimataitoviikko, Kansallinen Juoksupäivä sekä Kutsu kaveri kuntorasteille -viikko.
Kansallisia liikkumispäiviä rahoitetaan hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä.
Yhteyshenkilöt
Viola AsunmaaJääurheilupäivien projektipäällikköviola.asunmaa@skatingfinland.fi
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Suomen Taitoluisteluliitto tiedottaa taitoluisteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista, kilpailuista tapahtumista, urheilijoista ja lajin kehittämisestä Suomessa. Suomen Taitoluisteluliitto on taitoluistelun valtakunnallinen lajiliitto ja Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) jäsen.
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