Atte Palomäki vahvistamaan Vaasan yliopiston näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
15.10.2026 16:00:17 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopisto vahvistaa tutkimuksensa ja osaamisensa näkyvyyttä sekä yhteyksiään yrityksiin ja yhteiskunnallisiin päättäjiin. Kokenut viestintäjohtaja ja johdon neuvonantaja Atte Palomäki on aloittanut yliopiston viestinnän, vaikuttavuuden ja sidosryhmäsuhteiden kehittämisessä interim-roolissa.
Vaasan yliopiston tutkimus auttaa vauhdittamaan energiamurrosta, uudistamaan yritysten toimintaa ja ymmärtämään yhteiskunnan muutosta. Yliopisto haluaa tuoda tutkijoidensa tiedon ja näkemykset vahvemmin julkiseen keskusteluun sekä kehittää yhdessä yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa ratkaisuja, jotka vievät tutkimuksen tulokset käytäntöön.
– Haluamme, että Vaasan yliopiston osaaminen näkyy ja kuuluu nykyistä vahvemmin niin Suomessa kuin kansainvälisesti – ja että tutkimustamme hyödynnetään yhä laajemmin yrityksissä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Atte tuo tähän vahvaa kokemusta kansainvälisestä yritysmaailmasta sekä näkemystä siitä, miten viestintä ja sidosryhmäsuhteet palvelevat organisaation tavoitteita, sanoo rehtori Minna Martikainen.
Palomäen työssä painottuvat yliopiston profiilin kirkastaminen, tutkimuksen ja asiantuntijoiden näkyvyyden lisääminen sekä yritys- ja sidosryhmäsuhteiden kehittäminen. Hän työskentelee yhdessä rehtorin, yliopiston muun johdon sekä viestinnän, brändin ja markkinoinnin tiimin kanssa. Työ tukee yliopiston pitkän aikavälin tavoitetta vahvistaa asemaansa kansainvälisesti tunnustettuna kestävän liiketoiminnan, energian ja yhteiskunnan tutkimusyliopistona.
Palomäki vastasi noin 15 vuoden ajan Wärtsilän viestinnästä, brändistä ja markkinoinnista. Hän on aiemmin työskennellyt myös Nordean viestinnän johtotehtävissä ja journalistina. Nykyisin hän toimii johdon neuvonantajana. Hänen kokemuksensa kansainvälisestä energia-alasta tarjoaa luontevan yhteyden Vaasan yliopiston tutkimukseen ja alueen energiaekosysteemiin.
– Minua innostaa Vaasan yliopiston tapa ajatella isosti ja tehdä tutkimusta, jolla on merkitystä. Wärtsilä-vuosinani näin läheltä, miten Vaasassa osaaminen ja yhteistyö synnyttävät kansainvälistä menestystä. Yliopistolla on kaikki mahdollisuudet ottaa tässä entistäkin vahvempi rooli. Haluan olla mukana avaamassa ovia ja tuomassa sen tutkijoiden näkemyksiä keskusteluihin, joissa tulevaisuuden suuntaa päätetään, Palomäki sanoo.
Toimeksianto vahvistaa yliopiston näkyvyyttä ja pitää sen aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa samaan aikaan, kun vakinaisen viestintä-, vaikuttavuus- ja brändijohtajan rekrytointiprosessi etenee.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rehtori Minna Martikainen
puh. 029 449 8611
Atte Palomäki
puh. 040 547 6390
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Raskaan liikenteen päästöjen leikkaaminen vaatii todellista tietoa kustannuksista, hyödyistä ja käytännön rajoitteista8.10.2026 10:44:35 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava tuotantotalouden väitöstutkimus tarkastelee liikenteen energianmurrosta ja raskaan maantieliikenteen vähähiilistämistä. Clara Rajalehdon tutkimus osoittaa, että sähkö, biokaasu ja uusiutuva diesel, HVO, voivat kaikki olla kilpailukykyisiä.
Valtakunnallinen hanke kehittää kyberturvallisuuden jatkuvaa oppimista 1,1 miljoonan rahoituksella5.10.2026 08:01:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopisto koordinoi 1,1 miljoonan euron hanketta, joka tähtää kyberturvallisuusalan jatkuvan oppimisen koulutuksen kehittämiseen Suomessa. Muut hankkeen toteuttajat ovat Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Hankkeen päätavoitteena on suunnata kyberturvallisuuskoulutusta aiempaa enemmän työelämän tarpeisiin jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti.
Vaasan yliopisto on maailman 500 parhaan yliopiston joukossa ja Suomen paras tutkimuksen laadussa1.10.2026 10:42:13 EEST | Tiedote
Vaasan yliopisto on jälleen sijoittunut maailman 500 parhaan yliopiston joukkoon kansainvälisessä Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027 -vertailussa. Yliopisto sijoittui luokkaan 451–500, kun vertailussa arvioitiin 2 297 yliopistoa 118 maasta.
Uusi malli tukee tekoälyn käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä28.9.2026 10:05:33 EEST | Tiedote
Osa pienistä ja keskisuurista tilitoimistoista on jäänyt tekoälyn käytössä suurista toimijoista jälkeen. Jarruina voivat toimia niin osaamisen puute kuin investointikustannukset, ja nyt uusi kypsyysmalli auttaakin suunnittelemaan uusia kehitystoimia.
Sote-uudistus teki pirstaleisen järjestelmän yhteistyön tarpeen näkyväksi – systeeminen yhteistyö vaatii vielä rakentamista17.9.2026 11:40:52 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun sote-sektorista ja sen kehittämisestä. Marina Kinnusen sosiaali- ja terveyshallintotieteen väitöskirja tarkastelee sote-järjestelmän eri toimijoiden rooleja ja yhteistyötä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme