Ateismista uskoon, rocklavalta saarnatuoliin: Tunnettu nelikko puhuu synneistään

Keskustelupöydän ääreen kokoontuvat laulaja Virpi Kätkä, The 69 Eyes -yhtyeen laulaja Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi, toimittaja Tuomas Enbuske sekä pappi ja stand up -koomikko Ville Kormilainen.

Nelikon tiet saman pöydän ääreen ovat erilaisia. Kätkä kertoo siirtymisestään uushenkisyydestä kristinuskoon, Enbuske vuosien matkasta ateismista uskoon. Linnankivi kuvaa lapsuudesta asti mukana kulkenutta kristillistä peruskuntoaan. Kormilainen on kasvanut papin perheessä ja päätynyt itsekin papiksi. Kätkä ja Linnankivi opiskelevat teologiaa ja tähtäävät papin työhön.

– Minulle tuli päällimmäisenä mieleen, että miten neljä eri näkökulmista maailmaa katsovaa persoonaa puhuukin yllättäen samaa kieltä, kun yhdistävänä tekijänä on Jeesus Kristus, Virpi Kätkä sanoo.

Kohujulkisuudesta armoon, rocklavasta saarnatuoliin

Sarjassa puhutaan julkisuuden paineista, synnistä ja armosta, rukouksesta sekä uskon ja järjen suhteesta. Keskustelijat pohtivat myös, saako uskon pitää yksityisasiana ja miksi Jeesus kiinnostaa nuoria ja näkyy populaarikulttuurissa.

Henkilökohtaiset kertomukset ja huumori kulkevat keskusteluissa rinnakkain. Linnankivi kertoo, miten seurakuntaharjoittelu on muuttanut hänen tapaansa kohdata rockyleisö. Enbuske pohtii kostonhalua ja anteeksiantamista, Kätkä johdatusta arkisissa tilanteissa.

– Olen aikanaan tehnyt näistä ihmisistä juttuja viihdelehtiin. Nyt istumme saman pöydän ääressä puhumassa Jeesuksesta. Siinä on jo aika hyvä esimerkki siitä, ettei elämä mene käsikirjoituksen mukaan. Tässä porukassa uskosta voi puhua vakavasti ja silti nauraa itselleen, Ville Kormilainen sanoo.

– ”Jeesus tulee” oli juliste lyhtypylväissä nuoruudessani. Se jäi mieleen. Siksi tässä, Jyrki Linnankivi sanoo.

– En ollut tiennytkään, että Jeesuksesta voi keskustella noin mielenkiintoisesti. Vanhan vitsin mukaan Jeesus ratsasti aasilla, ja aasit ratsastavat Jeesuksella. Se oli viimeinen asia, jota halusimme tehdä, ja olen suht. tyytyväinen, Tuomas Enbuske sanoo.

Jokainen jakso alkaa rukouksella. Mukana ovat myös keskustelijoiden nostamat Jeesus-trendit ja viikon pyhät teot, joiden äärellä joutuu välillä pohtimaan omaa tekopyhyyttään.

Nelikko tavattavissa Munkkivuoren kirkossa 18. lokakuuta

Virpi Kätkä saarnaa Helsingin Munkkivuoren kirkossa sunnuntaina 18. lokakuuta klo 11.00 alkavassa messussa. Myös Ville Kormilainen, Jyrki Linnankivi ja Tuomas Enbuske ovat paikalla. Messun päätyttyä toimittajille järjestetään mahdollisuus haastatella kaikkia neljää uudesta sarjasta. Haastattelut toteutetaan messun jälkeen sen rauhaa kunnioittaen.

Voi Jeesus! Radio Dein valtakunnallisilla taajuuksilla maanantaisin klo 12.03 alkaen 19.10.2026. Dei Plus -suoratoistopalvelussa uusi jakso julkaistaan jo edeltävänä sunnuntaina klo 00.01, ensimmäinen jakso 18.10.2026.