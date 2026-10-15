YK:n luontokokous alkaa Jerevanissa 19.10. – EK korostaa luonnonarvomarkkinoiden mahdollisuuksia

EK kiittää hallituksen ratkaisua polttoaineiden hintakriisissä 15.10.2026 15:46:41 EEST | Tiedote

Elinkeinoelämän keskusliitto pitää tärkeänä, että hallitus ei tee muutoksia liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen tasoon, vaan tarjoaa kohdennetumpia ratkaisuja kansalaisten ja yritysten kustannuspaineisiin. Suomen on syytä vaalia investointiympäristön ennakoitavuutta ja yritysten luottamusta aikana, jolloin ulkoista epävarmuutta on muutenkin paljon. ”On ensiarvoisen tärkeää, ettei hallitus tehnyt muutoksia polttoaineiden jakeluvelvoitteen tasoon. Jakeluvelvoite ei ole akuutin polttoainekriisin syy, eikä siihen puuttuminen olisi tuonut aikataulunkaan puolesta aitoa helpotusta pumppuhintoihin. Sen sijaan negatiivinen vaikutus investointiympäristön luotettavuuteen olisi voinut olla huomattava ja pitkävaikutteinen”, sanoo EK:n toimitusjohtaja Minna Helle. ”Pitkäjänteisyys, ennakoitavuus ja luottamus ovat edellytyksiä sille, että liikenteen energiasiirtymässä onnistutaan ja investoinnit etenevät. Arvoketjun kaikki osapuolet tarvitsevat selkeää suuntaa ja johdonmukaista politiikkaohjaust