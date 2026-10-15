YK:n luontokokous alkaa Jerevanissa 19.10. – EK korostaa luonnonarvomarkkinoiden mahdollisuuksia
16.10.2026 06:30:00 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
YK:n luontokokous (COP17) järjestetään 19.–30.10. Jerevanissa, Armeniassa. Kokouksessa käsitellään väliarviota siitä, miten luontokadon ehkäisyyn tähtäävän Kunming-Montreal-sopimuksen toimeenpanossa on edetty kohti vuoden 2030 tavoitevuotta. EK kannattaa vapaaehtoisten luonnonarvomarkkinoiden kehittämistä. Ne ovat keino kannustaa yrityksiä investoimaan luontoa vahvistaviin ratkaisuihin ja luoda samalla kestävän talouden liiketoimintamahdollisuuksia. Asiantuntija Fanny Larsen seuraa kokousta paikan päällä 22.–26.10.
Vuonna 2022 solmittu Kunming-Montrealin luontosopimus edellyttää maailman mailta vuoteen 2030 mennessä 30 prosentin suojelua maa- ja merialueille, mutta kokonaisuuteen kuuluvat myös mm. saastumisen vähentäminen, vieraslajien torjunta ja uhanalaisten lajien suojelu.
Edessä olevassa Jerevanin kokouksessa ollaan siis ensi kertaa arvioimassa kansainvälisen luontopolitiikan tuloksia: muuttuvatko metsien ja vesistöjen suojelua, maatalouden päästöjä sekä maankäytön muutoksia koskevat lupaukset teoiksi ja ovatko panostukset olleet riittäviä.
Jerevanin luontokokouksessa on tärkeää saada huomio käytännön toimeenpanoon, sanoo EK:n asiantuntija Fanny Larsen:
”Kunming-Montrealin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää luontoa säästäviä käytännön ratkaisuja, investointeja ja niiden skaalaamista laajasti kansainväliseen käyttöön. Yrityksillä on tärkeä rooli myös luontotoimien rahoittajina ja siksi kannatamme yritysten vapaaehtoisten luonnonarvomarkkinoiden vauhdittamista.”
EK:n viestit Jerevanin luontokokoukseen
1. Yritysten ratkaisut osaksi toimeenpanoa. Kansainvälisen luontopolitiikan painopisteen on siirryttävä tavoitteiden käytännön toteuttamiseen. Yrityksille tarvitaan ennakoitava toimintaympäristö, joka kannustaa kehittämään uusia ratkaisuja ja investoimaan luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin toimiin.
2. Yksityistä pääomaa luonnon hyväksi. Luontotavoitteiden saavuttaminen edellyttää julkisen rahoituksen rinnalle lisää yksityisiä investointeja. EK kannattaa vapaaehtoisten luonnonarvomarkkinoiden kehittämistä. Ne ovat keino kannustaa yrityksiä investoimaan luontoa vahvistaviin ratkaisuihin ja luoda samalla kestävän talouden liiketoimintamahdollisuuksia.
3. Ilmasto-, energia- ja luontopolitiikka vetämään samaan suuntaan. Vihreä siirtymä edellyttää suuren mittakaavan investointeja puhtaaseen energiaan, sähköistymiseen ja infrastruktuuriin. Ilmasto- ja luontotavoitteet tulee yhteensovittaa ja samalla turvata investointien, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun edellytykset.
EK:n edustaja COP17-kokouksessa 22. - 26.10.
Asiantuntija Fanny Larsen on paikan päällä Jerevanissa. Järjestämme Nordic Pavilionissa kolme keskustelua, joissa keskitytään arvoketjuyhteistyöhön, teollisuuden sähköistymiseen ja luonnonarvomarkkinoihin.
Lisätiedot:
asiantuntija Fanny Larsen, puh. 040 778 2683, fanny.larsen@ek.fi
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Ukraina, jälleenrakentaminen
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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