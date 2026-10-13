Kutsu mediainfoon datakeskusrakentamisesta

Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus esittävät uusia keinoja työperäisen hyväksikäytön torjuntaan: reaaliaikainen palkanmaksun valvonta ja työsuhderekisteri 13.10.2026 07:15:00 EEST | Tiedote

Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT esittävät kahta uutta toimenpidettä, joilla EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien rakennustyöntekijöiden palkanmaksua voitaisiin valvoa reaaliaikaisesti ja työntekijän todellinen työnantaja tarkistaa luotettavasti. Ehdotetut toimet edellyttäisivät tietojärjestelmä- ja sääntelymuutoksia. Ne tehostaisivat väärinkäytösten kitkemistä rakennustyömailta kustannustehokkaasti.