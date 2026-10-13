Kutsu mediainfoon datakeskusrakentamisesta
15.10.2026 11:37:05 EEST | Rakennusteollisuus RT ry | Kutsu
Datakeskusteollisuus (Finnish Data Center Association) ja Rakennusteollisuus RT järjestävät yhteisen mediainfon tiistaina 20.10.2026 kello 10.00 - 11.00 Teams-etäyhteydellä
Tilaisuuden teemana on datakeskusrakentaminen ja tarkoitus on käsitellä seuraavia kysymyksiä:
- Miksi datakeskuksia rakennetaan Suomeen?
- Kuinka paljon datakeskushankkeita on suunnitteilla tai rakenteilla?
- Miten datakeskukset kytkeytyvät vihreän siirtymän investointeihin?
- Millaisia talous- ja työllisyysvaikutuksia datakeskusinvestoinnit tarkoittavat rakentamiselle?
Tilaisuus pidetään ”on the record”, eli puheenvuoroja voi käyttää lähteenä ja sitaatteina.
Puhujina ovat:
Antti ‘Jogi’ Poikola, toiminnanjohtaja, Datakeskusteollisuus
Jouni Vihmo, pääekonomisti, RT
Aleksi Randell, toimitusjohtaja, RT
Tilaisuudessa on varattu myös aikaa median edustajien kysymyksille ja niihin vastaamiseen.
Ilmoittaudu ennalta tästä linkistä
Voit osallistua tietokoneella tai mobiilisovelluksella
Tervetuloa kuulolle ja kysymään!
Yhteyshenkilöt
Merja VuoripuroJohtaja, viestintä ja vastuullisuus
Mediayhteydet, haastattelupyynnöt, mediatilaisuudet
Anu-Liina GinströmJohtaja
Etenkin infra-aiheissa mediayhteydet, haastattelupyynnöt, mediatilaisuudet
Rakennusteollisuus RT
Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.
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