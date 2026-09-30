Kustannusosakeyhtiö Siltala

Dopamiinilapset tarjoaa tujua tietoa ja käytännön vinkkejä siihen, miten kasvattaa lapsia älylaitteiden keskellä

16.10.2026 07:02:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote

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Metsästäjä, keräilijä, kasvattaja -hittikirjan kirjoittaja Michaeleen Doucleffin uutuusteos osoittaa, miten olemme ymmärtäneet dopamiinin väärin, ja miten koko perheen riippuvuuden ruutuihin ja roskaruokaan voi katkaista.

Michaeleen Doucleffin kuva: Simone Anne. Kannen suunnittelu: Tero Ahonen
Michaeleen Doucleffin kuva: Simone Anne. Kannen suunnittelu: Tero Ahonen

Menestyskirjailija Michaeleen Doucleffin uutuuskirja Dopamiinilapset – Kuinka kasvattaa lapsi älylaitteiden ja nopean mielihyvän ajassa on opas lastenkasvatukseen ruutuajan ja ultraprosessoidun ruoan dopamiinivyöryssä.

Uusimpaan neurotieteeseen ja psykologiaan perustuen kirja neuvoo, kuinka rikkoa riippuvuus ruuduista ja roskaruoasta ja kasvattaa rauhallisempia, onnellisempia ja pitkäjänteisempiä lapsia. Samalla myös perheen aikuiset saavat mahdollisuuden muokata arjen rutiinejaan omien arvojensa mukaiseksi.

Doucleffin viiden askeleen toimintaohje on selkeä ja helppokäyttöinen – sekä ennen kaikkea toimiva. Sujuvasta suomennoksesta vastaa Tatu Henttonen.

Tohtori Michaeleen Doucleff on Metsästäjä, keräilijä, kasvattaja -bestsellerin (suom. Auri Paajanen ja Susanna Tuomi-Giddings) kirjoittaja ja Yhdysvaltain yleisradio NPR:n palkittu tiedetoimittaja. Metsästäjä, keräilijä, kasvattajaa on myyty yli miljoona kappaletta maailmanlaajuisesti.

Dopamiinilapset on heti arvosteluvapaa.

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Kuvat

Kannen suunnittelu: Tero Ahonen
Kannen suunnittelu: Tero Ahonen
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Michaeleen Doucleff, valokuva: Simone Anne
Michaeleen Doucleff, valokuva: Simone Anne
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Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.

www.siltala.fi

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