SDP:n Perholehto ja Berg: Loppuiko poliittinen tahto kesken Ahvenanmaan itsehallintolain uudistuksessa?
15.10.2026 11:39:03 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Pinja Perholehto sekä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Kim Berg pitävät valitettavana, että Orpon hallitus ei saa vietyä maaliin jo yli 10 vuoden ajan valmisteltua Ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistusta.
– Viisitoista vuotta on ollut kohtuuttoman pitkä aika odottaa uudistusta, jonka merkitys sekä Ahvenanmaan itsehallinnolle että Suomen ja Ahvenanmaan välisille suhteille on keskeinen. Kyse ei ole vain yksittäisestä lainsäädäntöhankkeesta, vaan luottamuksesta, pitkäjänteisyydestä ja sitoutumisesta Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämiseen, Perholehto toteaa.
SDP on sitoutunut edistämään puoluehallituksensa aiemmin hyväksyttyjä Ahvenanmaan-politiikan tavoitteita ja edistämään itsehallintolain uudistusta seuraavalla vaalikaudella.
– Ahvenanmaan itsehallinto on ainutlaatuinen osa Suomen valtiosääntöä ja samalla kansainvälisesti tunnettu esimerkki rauhanomaisesta ratkaisusta kieli- ja itsehallintokysymyksiin. Sen kehittämiseen on suhtauduttava vakavasti. Pitkittynyt valmistelu ei saa johtaa siihen, että koko uudistus jää pysyvästi odottamaan, Berg painottaa.
Perholehto ja Berg korostavat, että Ahvenanmaan asemaa on tarkasteltava myös osana Suomen laajempaa pohjoismaista yhteistyötä.
– Pohjoismaita yhdistävät paljon muutkin asiat kuin maantiede. Yhteinen arvopohja, demokratia, oikeusvaltio ja vahva luottamus yhteiskuntaan ovat yhteistyömme perusta. Maailmanpoliittisen epävarmuuden kasvaessa pohjoismaisen yhteistyön merkitys vain korostuu. Tarvitsemme entistä tiiviimpää yhteistyötä niin turvallisuudessa, taloudessa, työmarkkinoilla kuin ilmasto- ja ympäristökysymyksissä, kommentoi Perholehto.
– Ahvenanmaan asema ei ole irrallinen kysymys, vaan osa sitä, millaisena pohjoismaisena oikeusvaltiona Suomi haluaa toimia. SDP:lle on tärkeää, että uudistustyö jatkuu ja sille löytyy myös vahva poliittinen tuki, Berg sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
Kim BergEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja - riksdagsledamotPuh:050 514 3196
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