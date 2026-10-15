Kutsu medialle: GYPREG-loppuseminaari 28.10.2026 - uutta tietoa kipsikäsittelyn mahdollisuuksista Itämeren suojelussa
15.10.2026 13:02:58 EEST | Suomen ympäristökeskus | Kutsu
Arvoisa toimittaja,
Voiko pelloille levitettävä kipsi auttaa pelastamaan Itämeren? Tule kuulemaan uusimmat tulokset kansainvälisestä GYPREG-hankkeesta keskiviikkona 28.10.2026 Helsingissä tai verkossa. Ilmoittaudu mukaan.
Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vetämässä kolmivuotisessa Interreg Itämeren alueen ohjelman GYPREG-hankkeessa on tutkittu kipsikäsittelyn mahdollisuuksia vähentää maatalouden fosforikuormitusta Itämereen. Loppuseminaarissa esitellään hankkeen keskeiset tulokset ja keskustellaan siitä, voisiko kipsikäsittelystä tulla laajamittainen keino vähentää maatalouden ravinnekuormitusta koko Itämeren valuma-alueella.
Seminaarissa puhuvat muun muassa:
- Petri Ekholm ja Maria Kämäri, Suomen ympäristökeskus
- Fereshteh Pourazari, RISE Research Institutes of Sweden
- Markku Ollikainen ja Sanna Lötjönen, Helsingin yliopisto
- Maija Salmiovirta, John Nurmisen Säätiö
- Elsa Bertils, Race For The Baltic
- Alexander E.S. Van Driessche, Andalusian Institute of Earth Sciences (IACT-CSIC), Espanja
Tarjoamme ajankohtaisia näkökulmia seuraavista teemoista:
- Voiko kipsikäsittely vähentää maatalouden fosforikuormitusta eri puolilla Itämeren aluetta?
- Mitä tuloksia hankkeessa saatiin Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa?
- Mikä on viljelijöiden rooli Itämeren suojelussa ja miten heidän kokemuksensa tukevat menetelmän käyttöönottoa?
- Millainen rooli kiertotaloudella ja kipsin hyödyntämisellä voi olla tulevaisuudessa?
- Mitkä ovat seuraavat askeleet kohti käytännön toimia ja kipsin laajempaa käyttöönotto
Lehdistötiedote julkaistaan 22.10.2026, työnimi "Voiko pelloille levitettävä kipsi auttaa pelastamaan Itämeren?"
Käytännön tiedot seminaarista
Aika: 28.10.2026 klo 10.00-14.30 (EET)
Muoto: Hybridiseminaari (englanniksi)
Paikka: Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki / verkossa
Jos seuraatte seminaaria etäyhteydellä, pyydämme teitä ilmoittautumaan normaalin rekisteröitymisen kautta.
Jos osallistutte seminaariin paikan päällä, pyydämme teitä ilmoittautumaan sähköpostitse (sari.vaisanen(at)syke.fi). Ilmoittakaa samalla osallistutteko myös oheisohjelmiin.
- Seminaarissa tarjotaan aamukahvi ja lounas.
Oheisohjelmat
- Vierailu merentutkimusalus Arandalle klo 15.15-17:00: kierros aluksella, kipsidemonstraatio, sekä katsaus kysymykseen, miksi Itämeri toipuu hitaasti ravinnekuormituksen vähenemisestä huolimatta.
- Illallinen Katajanokan Kasinolla klo 18.
Tervetuloa!
GYPREG-hankkeen projektitiimi
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eija Rantajärvi, viestintäasiantuntija, Suomen ympäristökeskus, p. +358 295 251 542, etunimi.sukunimi@syke.fi
Petri Ekholm, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus, p. +358 295 251 102, etunimi.sukunimi@syke.fi
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