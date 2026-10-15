Suomen ympäristökeskus

Kutsu medialle: GYPREG-loppuseminaari 28.10.2026 - uutta tietoa kipsikäsittelyn mahdollisuuksista Itämeren suojelussa

15.10.2026 13:02:58 EEST | Suomen ympäristökeskus | Kutsu

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Arvoisa toimittaja,

Voiko pelloille levitettävä kipsi auttaa pelastamaan Itämeren? Tule kuulemaan uusimmat tulokset kansainvälisestä GYPREG-hankkeesta keskiviikkona 28.10.2026 Helsingissä tai verkossa. Ilmoittaudu mukaan.

Lähikuva kipsirakeista ahvenanmaalaisen pellon pinnalla. Taustalla näkyy peltoaluetta sekä kipsinlevitykseen käytettäviä maatalouskoneita.
Kipsiä levitettynä pellolle Ahvenanmaalla (GYPREG-projekti). Kipsikäsittelyllä pyritään vähentämään maatalouden fosforikuormitusta Itämereen. Eija Rantajärvi

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vetämässä kolmivuotisessa Interreg Itämeren alueen ohjelman GYPREG-hankkeessa on tutkittu kipsikäsittelyn mahdollisuuksia vähentää maatalouden fosforikuormitusta Itämereen. Loppuseminaarissa esitellään hankkeen keskeiset tulokset ja keskustellaan siitä, voisiko kipsikäsittelystä tulla laajamittainen keino vähentää maatalouden ravinnekuormitusta koko Itämeren valuma-alueella.

Seminaarissa puhuvat muun muassa:

  • Petri Ekholm ja Maria Kämäri, Suomen ympäristökeskus
  • Fereshteh Pourazari, RISE Research Institutes of Sweden
  • Markku Ollikainen ja Sanna Lötjönen, Helsingin yliopisto
  • Maija Salmiovirta, John Nurmisen Säätiö
  • Elsa Bertils, Race For The Baltic
  • Alexander E.S. Van Driessche, Andalusian Institute of Earth Sciences (IACT-CSIC), Espanja

Tarjoamme ajankohtaisia näkökulmia seuraavista teemoista:

  • Voiko kipsikäsittely vähentää maatalouden fosforikuormitusta eri puolilla Itämeren aluetta?
  • Mitä tuloksia hankkeessa saatiin Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa?
  • Mikä on viljelijöiden rooli Itämeren suojelussa ja miten heidän kokemuksensa tukevat menetelmän käyttöönottoa?
  • Millainen rooli kiertotaloudella ja kipsin hyödyntämisellä voi olla tulevaisuudessa?
  • Mitkä ovat seuraavat askeleet kohti käytännön toimia ja kipsin laajempaa käyttöönotto

Lehdistötiedote julkaistaan 22.10.2026, työnimi "Voiko pelloille levitettävä kipsi auttaa pelastamaan Itämeren?"

Käytännön tiedot seminaarista

Aika: 28.10.2026 klo 10.00-14.30 (EET)
Muoto: Hybridiseminaari (englanniksi)
Paikka: Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki / verkossa

Jos seuraatte seminaaria etäyhteydellä, pyydämme teitä ilmoittautumaan normaalin rekisteröitymisen  kautta.

Jos osallistutte seminaariin paikan päällä, pyydämme teitä ilmoittautumaan sähköpostitse (sari.vaisanen(at)syke.fi). Ilmoittakaa samalla osallistutteko myös oheisohjelmiin. 

  • Seminaarissa tarjotaan aamukahvi ja lounas.

Oheisohjelmat

  • Vierailu merentutkimusalus Arandalle klo 15.15-17:00:  kierros aluksella, kipsidemonstraatio,  sekä katsaus kysymykseen, miksi Itämeri toipuu hitaasti ravinnekuormituksen vähenemisestä huolimatta

  • Illallinen Katajanokan Kasinolla klo 18.

 

Tervetuloa!

GYPREG-hankkeen projektitiimi
Suomen ympäristökeskus (Syke)

Avainsanat

luontokestävyysmurrostutkimusympäristöitämerimaanviljelyrehevöityminenkipsikäsittely

Yhteyshenkilöt

Eija Rantajärvi, viestintäasiantuntija, Suomen ympäristökeskus, p. +358 295 251 542, etunimi.sukunimi@syke.fi

Petri Ekholm, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus, p. +358 295 251 102, etunimi.sukunimi@syke.fi

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Kuvat

Lähikuva kipsirakeista ahvenanmaalaisen pellon pinnalla. Taustalla näkyy peltoaluetta sekä kipsinlevitykseen käytettäviä maatalouskoneita.
Kipsiä levitettynä pellolle Ahvenanmaalla (GYPREG-projekti). Kipsikäsittelyllä pyritään vähentämään maatalouden fosforikuormitusta Itämereen.
Eija Rantajärvi
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00790 Helsinki

0295 251 000
www.syke.fi

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

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