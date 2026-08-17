ATG Talent -koulutusohjelman haku alkaa – mukaan valitaan neljä tulevaisuuden ravialan tekijää
16.10.2026 09:00:00 EEST | Hippos ATG Oy | Tiedote
Hippos ATG Oy:n ja Suomen Hippoksen ATG Talent -koulutusohjelma hakee uusia osallistujia ensi vuodeksi. Ohjelmaan valitaan neljä tavoitteellista tekijää raviurheilun parista. Haku vuoden 2027 ohjelmaan on avoinna 16. lokakuuta – 15. marraskuuta 2026.
ATG Talent on Hippos ATG Oy:n ja Suomen Hippoksen koulutus- ja kehitysohjelma ravialan nuorille ammattilaisille. ATG Talentin tavoitteena on tukea osallistujien ammatillista kehittymistä kokonaisvaltaisesti.
Ensimmäinen neljän hengen ATG Talent -ryhmä aloitti toimintansa vuoden 2026 alussa, ja nyt ohjelmaan etsitään seuraavia osallistujia ensi vuodeksi. ATG Talent -hakijoiden ei tarvitse olla valmiita huippuja, eikä hakijan ikä tai nykyisen toiminnan koko ole ratkaiseva tekijä. Olennaista on hakijan uravaihe: hakijoilta toivotaan omaa valmennus-, talli- tai yritystoimintaa tai että hakija toimii tiiviisti raviurheilun ammatillisessa toiminnassa. ATG Talent -koulutusohjelman organisaattori Viena Kauppi mainitsee, että toiveissa on saada mukaan tekijöitä, joilla on halu kehittyä ja visio tulevaisuudesta.
”Etsimme ihmisiä, joilla on tavoitteita, potentiaalia ja halua rakentaa tulevaisuuttaan alalla pitkäjänteisesti. Nuorella hakijalla ei tietenkään tarvitse olla suurta tallia tai pitkää ammattilaisuraa takanaan, vaan tärkeämpää on tavoitteellinen asenne ja halu mennä eteenpäin. Tämänhetkinen menestys ei ratkaise valintaa, vaan meitä kiinnostaa ennen kaikkea se, mihin hakija on menossa”, Kauppi taustoittaa.
Valmennusta, verkostoja ja rahallista tukea
Vuoden kestävän ohjelman aikana osallistujat kokoontuvat neljään kahden päivän yhteiseen lähitapaamiseen. Koulutuksessa syvennytään yritystoiminnan johtamiseen, muun muassa markkinointiin, rahoitukseen sekä yhteistyökumppanuuksiin.
Ohjelmaan kuuluu arvokasta oppimista alan konkareilta ja erilaisista asiantuntijoilta. Ensimmäisen kauden aikana osallistujat ovat vierailleet huipputason ravivalmentajien luona Suomessa ja edessä on vielä matka Ruotsiin Daniel Redénin tallille.
Tärkeänä osana kokonaisuutta ovat neljän osallistujan muodostama tiivis ryhmä ja vertaistuki. Lisäksi ohjelmaan sisältyy rahallinen tuki oman toiminnan kehittämiseen.
“Me näemme raviurheilun tulevaisuuden valoisana ja haluamme siksikin tukea uusien Talenttien nousemista esiin. Uskomme, että nuorten tulevaisuuden tekijöiden auttaminen tietotaidon, kontaktien ja käytännön oppien avulla vie eteenpäin osaamista laajemminkin koko alalle", Hippos ATG:n kaupallinen johtaja Joonas Saha sanoo.
Haku vuoden 2027 ATG Talent -ohjelmaan on avoinna 16.10.–15.11.2026. Valinnat tekee hakuajan päätyttyä valintaraati, johon kuuluvat Viena Kaupin lisäksi Suomen Hippoksen kehitysjohtaja Minna Mäenpää, raviasiantuntija Juha-Matti Mäkilä sekä Suomen Hippoksen viestinnän asiantuntija Maisa Hyttinen.
Hakulomake ja lisätiedot valintakriteereistä löytyvät ATG:n kotisivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Casper PfitznerMediapyynnötcasper.pfitzner@mellakka.fi
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Hippos ATG Oy
Hippos ATG Oy on Suomen Hippos ry:n (50 %) ja ruotsalaisen ATG:n (50 %) perustama suomalainen yhteisyritys. Sen päämääränä on turvata kotimaisen hevosurheilun ja -kasvatuksen rahoituspohjaa rahapelimarkkinan avautumisen jälkeen. Yhtiö tarjoaa hevos- ja urheiluvedonlyöntiä sekä nettikasinopelejä toimilupajärjestelmän käynnistyessä 1.7.2027. Hippos ATG Oy:n voitonjakomallissa 60 prosenttia voitoista ohjataan takaisin suomalaiseen hevosurheiluun ja -kasvatukseen. Yhtiön toimitusjohtaja on Mikael Bäcke ja pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
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