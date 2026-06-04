YK:n luontokokous alkaa ensi viikolla - Suomen Luontopaneelin asiantuntijat median käytettävissä

YK:n luontokokouksessa (CBD COP17) käsitellään ensimmäinen maailmanlaajuinen arviointi siitä, miten kansainvälisiä luontotavoitteita on toteutettu. Maailman maat sopivat vuonna 2022 tavoitteista, joilla luontokato on tarkoitus pysäyttää vuoteen 2030 mennessä. Kesällä julkaistun arvion mukaan nykyinen etenemistahti ei riitä näiden Kunmingin-Montrealin luontotavoitteiden saavuttamiseen määräaikaan mennessä.

Maaliskuussa julkaistun maaraportin mukaan myöskään Suomen nykyiset toimet eivät riitä luontotavoitteiden saavuttamiseksi. Luontotoimia on lisättävä ja toimien mittakaavaa on kasvatettava luonnon suojelussa, ennallistamisessa ja hoidossa. Lisäksi luontohaittoja aiheuttavia toimia on vältettävä ja hillittävä. Luontotoimiin suunnatut resurssit ovat edelleen riittämättömiä tavoitteisiin nähden.

Kansalliset strategiat ja suunnitelmat ovat keskeinen väline luontotavoitteiden toimeenpanossa, mutta Suomi lähtee edelleen kokoukseen ilman voimassa olevaa kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa ja toimintaohjelmaa, jotka ovat juuttuneet poliittiseen käsittelyyn. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii pitkäjänteistä ja johdonmukaista politiikkaa. Ilman kansallista strategiaa johdonmukainen työ on vaikeaa. Strategiassa tulee määritellä riittävät toiminnalliset, määrälliset ja aikaan sidotut tavoitteet.

Luontopaneeli seuraa kokousta paikan päällä Jerevanissa 19.–30.10. 2026

Janne Kotiaho (yleiskuva luontokokouksesta, luonnon monimuotoisuuden tilanne Suomessa ja kansainvälisesti, luonnonarvomarkkinat, luontokädenjälki)

Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston ekologian professori,

puh. 050 594 6881, janne.kotiaho@jyu.fi

Paikan päällä Jerevanissa 18.–31.10.

Luontopaneeli seuraa kokousta Suomesta käsin

Ilari Sääksjärvi (yleiskuva luontokokouksesta, luonnon monimuotoisuuden tilanne Suomessa ja kansainvälisesti)

Suomen Luontopaneelin varapuheenjohtaja ja Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori,

puh. 040 546 0976, ileesa@utu.fi

Tavoitettavissa 20.10. alkaen

Luontopaneelin asiantuntijat seuraavat kokoukseen liittyviä teemoja

Aleksi Lehikoinen (luonnon monimuotoisuuden indikaattorit, uhanalaisuusarviointi, elinympäristömuutosten vaikutukset lajistoon)

Suomen Luontopaneelin jäsen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen yli-intendentti,

puh. 045 137 5732, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi

Kaikkien Suomen Luontopaneelin jäsenten yhteystiedot ja erityisalat löytyvät verkkosivuiltamme Jäsenet-välilehdeltä.

Suomen Luontopaneeli on itsenäinen ja riippumaton tiedepaneeli, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneelin kannanotot ja raportit perustuvat tieteelliseen näyttöön ja monialaiseen asiantuntemukseen. Luontopaneeli antaa tutkimuksen pohjalta suosituksia luonnon monimuotoisuuteen liittyvään päätöksentekoon. Paneelin rooli ja tehtävät on kirjattu luonnonsuojelulakiin.

Lisätietoja

Maailmanlaajuinen arvio luontotavoitteiden saavuttamisesta YK:n biodiversiteettisopimuksen (CBD) verkkosivuilla

Suomen maaraportti luonnon monimuotoisuudesta ympäristöministeriön verkkosivuilla

Suomen luontopaneelin suositukset luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon köyhtymisestä seuraavien riskien hallitsemiseksi Suomessa seuraavalla hallituskaudella