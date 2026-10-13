Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

STK ja Datakeskusteollisuus: kauppa kasvaa

15.10.2026 13:57:29 EEST | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Tiedote

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Datakeskukset vetävät sähköalaa kasvuun keskellä rakennusalan ja uusiutuvan energian suhdannekuoppaa

Sähköteknisen tukkukaupan myynnin kasvuprosentti kuluneen kahdentoista kuukauden aikana on lähellä seitsemää. Kolmannella vuosineljänneksellä tukkukaupan arvo oli noin 344 miljoonaa euroa. Sähkötekninen valmistus, maahantuonti ja tukkukauppa työllistävät Suomessa lähes 10 000 ihmistä.

STK tukkumyynti Q3 2026. Kuvan mittayksikkö on 1000 €.
STK tukkumyynti Q3 2026. Kuvan mittayksikkö on 1000 €.

- Toimitilarakentaminen, joka sisältää datakeskukset, vetää nyt alaamme kasvuun. Tällä on positiivisia vaikutuksia myös alan mahdollisuuksiin työllistää uusia ihmisiä valmistajajäsentemme ja tukkukaupan palvelukseen, toteaa Sähköteknisen kaupan liiton toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

– Uusien asuntojen rakentaminen on sen sijaan niukkaa. Onneksi edes korjausrakentaminen näyttää olevan käynnissä, muun muassa energiatehokkuuteen liittyen.

Datakeskusten rakennusbuumin vaikutukset heijastuvat myös muille aloille. Rakentajien tilanne on kohentunut huomattavasti, mutta myös esimerkiksi lämpöpumppujen, sähköurakoinnin, teollisten nostinten, akustojen ja virranhallintateknologian kysyntä on noussut merkittävästi.

– Metsäteollisuus loi nousunsa vuosina ympärilleen konepajateollisuuden, joka on ollut keskeinen taloudellinen tekijä kymmeniä vuosia, toteaa Datakeskusteollisuuden toiminnanjohtaja Antti Poikola.

– Nyt datakeskusten ympärillä on yrityksiä, joiden kasvuluvut ovat kymmenissä, joidenkin kohdalla jopa sadoissa prosenteissa. Otamme tämän vastaan, Poikola jatkaa.

Sekä STK:n että Datakeskusteollisuuden jäseninä on lisäksi suunnittelua ja konsultointia tekeviä yrityksiä, jotka palkkaavat lisää väkeä jatkuvasti.

Linkki STK:n kvartaalitilastoihin: https://tilastot.stkliitto.fi

Lisätietoja:
Sallamaari Muhonen, toimitusjohtaja, Sähköteknisen kaupan liitto ry (STK), puh. 044 3010640, etunimi.sukunimi@stkliitto.fi www.stkliitto.fi
Antti 'Jogi' Poikola, toiminnanjohtaja, Datakeskusteollisuus, puh. 044 337 5439, antti.poikola@fdca.fi https://www.fdca.fi

Datakeskusteollisuus (Finnish Data Center Association ry) edustaa yli 300 yritystä datakeskusoperaattoreista järjestelmätoimittajiin, konsultteihin, aluekehitysyhtiöihin, koulutustarjoajiin sekä suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisiin. Toimintaamme ohjaa aina Suomen pitkäaikainen etu.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

STK tukkumyynti Q3 2026. Kuvan mittayksikkö on 1000 €.
STK tukkumyynti Q3 2026. Kuvan mittayksikkö on 1000 €.
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Sähköteknisen kaupan liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa digitaalisia palveluja, kuten 700 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi.

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- Sähköjärjestelmän kehittyminen ja kasvun jatkuminen edellyttävät panostuksia koulutukseen Alkuvuodesta piristynyt sähköteknisten tuotteiden tukkukauppa on jatkanut kasvuaan myös vuoden toisella neljänneksellä, ilmenee Sähköteknisen kaupan liiton tilastoista. Kasvua vauhdittavat datakeskusten ja sähköverkkojen rakentaminen. Sähköteknistä alaa uhkaa ennen pitkää työvoimapula, ellei koulutukseen panosteta merkittävästi.

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