STK ja Datakeskusteollisuus: kauppa kasvaa

Sähköteknisen kaupan liiton tilastot: kauppa piristynyt lähes 6 % viime vuodesta 19.8.2026 10:40:10 EEST | Tiedote

- Sähköjärjestelmän kehittyminen ja kasvun jatkuminen edellyttävät panostuksia koulutukseen Alkuvuodesta piristynyt sähköteknisten tuotteiden tukkukauppa on jatkanut kasvuaan myös vuoden toisella neljänneksellä, ilmenee Sähköteknisen kaupan liiton tilastoista. Kasvua vauhdittavat datakeskusten ja sähköverkkojen rakentaminen. Sähköteknistä alaa uhkaa ennen pitkää työvoimapula, ellei koulutukseen panosteta merkittävästi.