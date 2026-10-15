Mediakutsu: Peltokasviseminaari 6.11. – millaista viljelyä Suomessa tehdään vuoden 2030 jälkeen?

MTK:n keskusliitto ja MTK-Uusimaa kutsuvat toimittajat seuraamaan Peltokasviseminaaria ja haastattelemaan EU-päättäjiä, viljelijöitä ja viljamarkkinoiden asiantuntijoita. Seminaarissa kuulet samana päivänä, mitä EU:n maatalouspolitiikassa tapahtuu, miltä viljamarkkinat näyttävät ja millaisia päätöksiä viljelijät joutuvat niiden pohjalta tekemään pelloilla.