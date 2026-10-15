Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov arvostelee eduskunnan yhteisten pelisääntöjen murentamista

Eduskunnan valiokuntien työnjako on selvästi määritelty valiokuntaoppaassa. Eduskunnassa on vakiintunut käytäntö, jossa apulaispääsihteeri ja valiokuntaneuvokset valmistelevat yhdessä puhemiesneuvostolle esityksen siitä, mihin valiokuntaan hallituksen esitykset lähetetään mietinnön laatimista varten ja mitkä valiokunnat antavat niistä lausunnon. Valmistelussa lakien sisältöön perehdytään jo ennen eduskuntakäsittelyä.

Valiokuntaoppaan mukaan ”tehtävänjaosta voidaan poiketa tapauksittain, jos se on tarpeen esimerkiksi valiokuntien töiden tasaamiseksi”. Filatovin mukaan on perusteltua joissain tilanteissa, tasata valiokuntien työmäärää.

– Valiokuntien työtaakka ei jakaudu tasan, ja on ymmärrettävää, että joissain tilanteissa sitä on syytä tasata. Aiemmin poikkeustilanteissa on yhdessä sopimalla raivattu valiokunnille lisää työaikaa esimerkiksi sallimalla kokoontuminen päällekkäin täysistunnon kanssa. Tällaiset ratkaisut ovat perustuneet yksimielisyyteen. Jos lakeja lähetetään poikkeaviin valiokuntiin, päätökset pitää tehdä niin, että ne tosiasiallisesti purkavat ruuhkaa. Ruuhkanpurku on valmisteltava ajoissa ja huolella, ja siitä on sovittava yhteisesti, Filatov painottaa.

Filatovin mukaan tänä syksynä eduskuntaan on kuitenkin pesiytynyt epäterve käytäntö, jossa hallituspuolueet äänestävät lakiesityksiä mielivaltaisesti muihin kuin niille kuuluviin valiokuntiin esimerkiksi lakien otsikoihin vedoten. Menettelyn kohteena ovat olleet erityisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kuuluvat lakiesitykset.

Aiemmin puhemiesneuvostossa äänestettiin alkoholilainsäädännön lähettämisestä talousvaliokuntaan, koska tiedettiin, ettei hallituksen esityksellä ollut enemmistöä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Tästä ratkaisusta kuitenkin peruutettiin seuraavassa puhemiesneuvoston kokouksessa, ja lakiesitys päätettiin esittää työnjaon mukaiseen valiokuntaan.

– Tänä syksynä hallituspuolueet ovat äänestäneet jo seitsemän sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kuuluvaa lakia muihin valiokuntiin vastoin valiokuntaoppaan mukaista vakiintunutta työnjakoa ja virkavalmistelua. Eilen puhemiesneuvostossa enemmistö päätti esittää eduskunnalle jo kahdeksannen hallituksen kiireettömän esityksen eli yrittäjäeläkkeen muutosten lähettämistä sote-valiokunnan sijasta mietinnölle toiseen valiokuntaan. Perusteena käytetään ruuhkan purkamista. Se on sinänsä hyväksyttävä peruste, mutta tehdyt ratkaisut ja lakivalinnat johtavat päinvastaiseen lopputulokseen. Ratkaisuissa on poliittisen suhmuroinnin maku, Filatov sanoo.

– Ei ole hyväksyttävää, että poikkeussäännöllä pelataan siten, että hankalille asioille etsitään hallituksen esitykselle suotuisaa valiokuntaa. Tällä tavoin loukataan kansanedustajien mahdollisuutta vaikuttaa valiokunnissa heille työnjaon mukaan kuuluviin asioihin. Samalla heikennetään eduskunnan mahdollisuuksia asiantuntevaan lainsäädäntöön, sillä valiokuntien asiantuntemus on vahvinta niiden omilla vastuualueilla, Filatov korostaa.

Filatovin mukaan mielivaltainen valiokuntiin lähettäminen myös katkaisee yhteyden samaan laki- tai asiakokonaisuuteen kuuluvien osien välillä ja pirstaloi kokonaisuuksia eri valiokuntiin.

– Mielivaltaisuus ei helpota ruuhkaa, vaan vaikeuttaa valiokuntien työtä. Nyt tehdyillä päätöksillä vaikeutetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan budjettilakien käsittelyn aikataulua. Poikkeuksellisiin mietintövaliokuntiin lähetettyjen lakien lausuntoaikataulut ovat tiukempia kuin mietinnön laatimisen aikataulut, ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on kuitenkin asiantuntijavaliokuntana annettava näistä laeista lausunnot, Filatov huomauttaa.

Filatov painottaa, että valiokuntien työnjakoa voidaan muuttaa, mutta muutokset on tehtävä hallitusti ja yhteisesti sopimalla.

– Jos eduskunnan valiokuntien työnjakoa halutaan muuttaa ruuhkan purkamiseksi, siirrettävistä laeista on sovittava yhdessä ruuhkautuneiden valiokuntien kanssa. Jos taas työnjakoa halutaan muuttaa pysyvästi, se pitää tehdä hallitusti valiokuntaopasta muuttamalla, Filatov toteaa.

Filatovin mukaan kyse on lopulta eduskunnan yhteisten pelisääntöjen kunnioittamisesta.

– Sääntöihin perustuvan yhteiskunnan murtuminen alkaa pienin askelin. Nyt on poljettu ensimmäiset murtumat eduskunnan yhteisiin ja yhdessä sovittuihin pelisääntöihin. On tervettä olla eri mieltä asioista, mutta pelisäännöillä suhmurointi ei ole hyväksyttävää, Filatov painottaa.

Filatov on jättänyt puhemiesneuvoston päätökseen eriävän mielipiteen kanssa, koska hän ei hyväksy hallituksen esityksen HE 245/2026 yrittäjän eläkelain ja Eläketurvakeskusta koskevan lain lähettämistä virkavalmistelussa tehdystä esityksestä poiketen työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. Useat puhemiesneuvoston jäsenet yhtyivät varapuhemies Filatovin eriävään mielipiteeseen.

– En voi hyväksyä sitä, että hallituksen esitys lähetetään virkavalmistelusta poiketen työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, vaikka sosiaali- ja terveysvaliokunnan on kuitenkin annettava siitä lausunto. Eduskunnan yhteisiä pelisääntöjä on kunnioitettava, Filatov päättää.

Eduskunnan istuntosalissa tehtiin keskiviikkona 14.10. ehdotus, että yrittäjäeläkkeiden muutoksia koskeva lakiesitys lähetään mietinnölle sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- elämä ja tasa-arvo valiokunta antaisi lausunnon. Asiasta äänestetään perjantaina eduskunnan täysistunnossa.