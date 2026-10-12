Yrittäjät: Yrityslähestymiskielto tulossa myymälöihin – kauan odotettu esitys

Suomen Yrittäjät pitää erittäin tärkeänä hallituksen esitystä yrityslähestymiskiellosta. Suomen Yrittäjät on esittänyt yrityslähestymiskieltoa pitkään. Nyt hallitus esittää, että Suomessa otettaan käyttöön tuomioistuimen määräämä pääsykielto. – Kaupan alan työntekijät, kauppiaat ja asiakkaat joutuvat kokemaan väkivaltaa, uhkauksia ja häirintää myymälöissään. Kaupan alan yritykset tarvitsevat työkalut suojata henkilökuntaansa toistuvalta ja vakavalta häirinnältä, Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.