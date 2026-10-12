Yrittäjät: Yrityslähestymiskielto tulossa myymälöihin – kauan odotettu esitys
15.10.2026 14:39:13 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät pitää erittäin tärkeänä hallituksen esitystä yrityslähestymiskiellosta. Suomen Yrittäjät on esittänyt yrityslähestymiskieltoa pitkään. Nyt hallitus esittää, että Suomessa otettaan käyttöön tuomioistuimen määräämä pääsykielto. – Kaupan alan työntekijät, kauppiaat ja asiakkaat joutuvat kokemaan väkivaltaa, uhkauksia ja häirintää myymälöissään. Kaupan alan yritykset tarvitsevat työkalut suojata henkilökuntaansa toistuvalta ja vakavalta häirinnältä, Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.
Liikkeenharjoittajilla olisi jatkossakin lähtökohtaisesti oikeus antaa itse pääsykielto häiriötä aiheuttavalle henkilölle. Muutos nykytilaan on se, että jatkossa myös tuomioistuin voisi määrätä elinkeinonharjoittajan hakemuksesta pääsykiellon. Kiellon rikkominen olisi rangaistavaa.
– Työnantajalla tulisi nyt paremmat mahdollisuudet huolehtia työturvallisuuslain mukaisista velvoitteistaan, Toivonen jatkaa.
– Yrityslähestymiskiellon rikkomista pitää ehkäistä selkeillä ja vaikuttavilla sanktioilla. Tämän lähestymiskiellon oikeuskäsittely on syytä olla mahdollisimman jouhevaa.
Tuomioistuimen määräämä pääsykielto voitaisiin määrätä häiriökäyttäytymisen perusteella rikosten sekä muun vakavan ja toistuvan häirinnän torjumiseksi. Kielto voitaisiin määrätä myymälään, joka on avoin asiakkaille. Apteekit on rajattu kiellon ulkopuolelle.
– On hyvä, että yrityksellä säilyy mahdollisuus antaa itse pääsykielto myymälään. Arvioin, että kuitenkin vasta tuomioistuimen määräämä pääsykielto on monelle riittävän vaikuttava. On tärkeää, että uusi laki antaa selkeän viestin siitä, ettei häiriökäyttäytyminen ole hyväksyttävää, Toivonen sanoo.
Lähestymiskieltoa laajennettava
Yrittäjät pitää tärkeänä laajentaa yrityslähestymiskieltoa koskevaa säädäntöä myös muille toimialoille, mikäli tarvetta ilmenee. Nyt tätä ei aikataulusyistä ehditty tehdä.
– Yritysuhritutkimusten mukaan rikollisuutta ja muuta epäasiallista käyttäytymistä, kuten häirintää, esiintyy myös muilla toimialoilla.
Yhteyshenkilöt
Tiina Toivonenlainsäädäntöasioiden päällikköPuh:041 528 5679tiina.toivonen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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