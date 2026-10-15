SDP:n Viitala: Pelkät kirjaukset eivät suojele yhtäkään työntekijää

– Työperäinen hyväksikäyttö loukkaa työntekijöiden oikeuksia ja vääristää yritysten välistä kilpailua. Ei ole reilua, että lakeja noudattavat yritykset joutuvat kilpailemaan toimijoiden kanssa, jotka hankkivat kilpailuetua alipalkkauksella ja työehtojen polkemisella, Viitala sanoo.

Hallitus on luvannut vahvistaa viranomaisten yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja valvontaa. Viitalan mukaan lainsäädännön kehittäminen on tervetullutta, mutta sen rinnalla on turvattava viranomaisten riittävät resurssit ja toimivaltuudet.

– On hyvin ristiriitaista puhua hyväksikäytön torjunnan tehostamisesta ja samalla leikata työsuojeluvalvonnasta. Viranomaisilla on oltava todelliset mahdollisuudet paljastaa väärinkäytöksiä ja puuttua niihin. Pelkät ohjelmakirjaukset eivät suojele yhtäkään työntekijää, Viitala huomauttaa.

Erityisen tarkasti Viitalan mukaan on seurattava vuoden 2026 aluehallintouudistuksen vaikutuksia työsuojeluvalvontaan. Hallitus on vakuuttanut, ettei valvonta heikkene. Tämä lupaus on lunastettava käytännössä kaikkialla Suomessa.

– Suomi tarvitsee kansainvälistä työvoimaa myös tulevaisuudessa. Juuri siksi meidän on huolehdittava yhteisistä pelisäännöistä. Kenenkään heikkoa asemaa tai tietämättömyyttä omista oikeuksistaan ei saa käyttää hyväksi, Viitala painottaa.

– SDP haluaa varmistaa työsuojeluviranomaisten riittävät resurssit ja toimivaltuudet, kriminalisoida alipalkkauksen ja antaa ammattiliitoille kanneoikeuden. Hallitus sen sijaan on leikannut valvonnan resursseja ja pyrkinyt heikentämään ammattiliittojen toimintamahdollisuuksia. Hallituksen tulisi vihdoin ottaa ongelma vakavasti ja ryhtyä määrätietoisiin toimenpiteiseen sen kitkemiseksi, Viitala päättää.