Löfström itsehallintolain kokonaisuudistuksen keskeytymisestä: Lakiesitys on valmisteltava seuraavaa vaalikautta varten – Löfström vaatii toiminnallisen selvityksen

- Olen erittäin pettynyt siihen, ettei uudistusta saada maaliin. Olemme päässeet pidemmälle kuin koskaan aiemmin, mutta poliittinen tahto, aika ja voimavarat eivät riittäneet. Tämä on epäonnistuminen. Ahvenanmaan itsehallinnon uudistaminen ei voi olla pelkästään Ahvenanmaan vastuulla. Vastuu kuuluu yhtä lailla myös valtakunnalle, sanoo Löfström.

Löfström haluaa, että tämän vaalikaudenkauden jäljellä olevat kuukaudet käytetään oikeudellisesti kestävän lakiesityksen viimeistelyyn. Esityksen tulee olla sellainen, jonka Ahvenanmaa voi poliittisesti hyväksyä ja jonka arvioidaan kestävän perustuslakivaliokunnan tarkastelun. Lakiesityksen tulisi olla valmis ennen seuraavaa vaalikautta, jotta se voidaan tuoda eduskunnan käsiteltäväksi heti uuden vaalikauden alussa.

Löfström vaatii myös selvitystä siitä, miksi uudistuksen edistäminen on osoittautunut niin vaikeaksi. Selvityksen tulisi johtaa konkreettisiin ehdotuksiin siitä, miten työ tulisi jatkossa organisoida.

- Toiminnallinen selvitys kuulostaa dramaattiselta, mutta olemme työskennelleet uudistuksen parissa yli 15 vuotta. Presidentti Halonen on johtanut parlamentaarista komiteaa, ja lisäksi on asetettu useita eri kokoonpanoista muodostettuja työryhmiä. Silti työ on ajautunut umpikujaan. Siksi meidän on nyt analysoitava prosessia ja esitettävä konkreettisia ehdotuksia siitä, miten rakenteita ja organisointia voidaan vahvistaa jatkossa sekä Ahvenanmaa-asioiden käsittelyssä valtionhallinnossa, että itsehallintolain uudistamistyössä, sanoo Löfström.