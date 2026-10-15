SDP:n Joona Räsänen: Hallituksen bensafloppi unohti suurimman osan työmatka-autoilijoista
15.10.2026 15:38:07 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Hallituksen bensasovusta tuli floppi. Paljon puheita, mutta vähän villoja. Suurin osa työmatka-autoilijoista ei tästä hallituksen sovusta juuri hyödy, toteaa kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
Kaiken riitelyn jälkeen hallitus tuo paketin, jossa iso osa rahasta hassataan ajoneuvoveron alennukseen riippumatta siitä, kuinka useasti auto pihasta liikkuu ja tämäkin tapahtuisi vasta pitkällä viiveellä. Tämän ajoneuvoveron alennuksen hallitus rahoittaa perusväylänpidosta säästämällä. Eli lopputuloksena ajoneuvon omistaminen on jatkossa halvempaa, mutta tiet ovat huonommassa kunnossa.
-SDP on jo aiemmin esittänyt, että tarvitaan tuntuva parannus verotuksen matkakuluvähennykseen korvauksen ylärajaa korottamalla, kilometrikohtaista korvausta nostamalla ja omavastuuta laskemalla. Matkakuluvähennyksen parantaminen on mahdollista säätää voimaan jo tälle vuodelle ja hyöty on suomalaisilla käytössä verokortin päivittämisellä. Näin varmistetaan, että töihin on aina kannattava lähteä ja työtä on aina kannattavaa ottaa vastaan pidemmänkin välimatkan päästä, muistuttaa Räsänen.
-Johtopäätös hallituksen bensaflopista taitaakin olla, että hallitusta kiinnosti enemmän julkinen miekkailu kuin ihmisten arjen kustannusten helpottaminen. Onko hallitus todella näin vieraantunut työn perässä liikkuvien arjesta, kysyy Räsänen.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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