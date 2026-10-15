MTK vaatii vahvempaa CAP-rahoitusta yhdessä eurooppalaisten viljelijöiden kanssa
15.10.2026 16:01:57 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Eurooppalaiset viljelijäjärjestöt hyväksyivät Tukholmassa torstaina julistuksen, jonka mukaan maatalous ja ruoantuotanto ovat Euroopalle strategisia aloja sekä olennainen osa turvallisuutta, huoltovarmuutta ja kilpailukykyä. Julistus vaatii EU:n johtajia turvaamaan yhteiselle maatalouspolitiikalle riittävän ja ennakoitavan rahoituksen.
Tukholman julistus hyväksyttiin eurooppalaisten viljelijä- ja osuuskuntajärjestöjen Copa-Cogecan kongressissa. Julistuksen mukaan maataloudelle on turvattava EU:n tulevassa rahoituskehyksessä erillinen rahoitus, mutta pelkkä erillinen budjettikohta ei riitä. Rahoituksen on oltava niin suuri, että se mahdollistaa viljelijöiden investoinnit, tuotannon kehittämisen ja sukupolvenvaihdokset.
– Tulevassa rahoituskehyksessä ratkaistaan, pystyykö Eurooppa jatkossakin tuottamaan kansalaisilleen kohtuuhintaista ruokaa, säilyttämään elinvoimaiset maaseutualueet ja vahvistamaan strategista autonomiaansa. Ilman riittävää CAP-rahoitusta suomalaista ruoantuotantoa ei voida turvata, sanoo MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä.
Yhdenmukaiset ratkaisut eivät sovi kaikille
Julistuksen mukaan CAP:n on turvattava tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille eurooppalaisille viljelijöille, ja erilaiset tuotanto-olosuhteet on otettava nykyistä paremmin huomioon. Pakollisia tukikattoja tai tukien asteittaista alentamista ei pidä toteuttaa tavalla, joka haittaa aktiivisten maatilojen kehittämistä. Hallinnollista taakkaa on vähennettävä, ja jäykät vaatimukset on korvattava käytännöllisillä, oikeasuhtaisilla ja kannustavilla toimilla.
– Suomessa maataloustuet eivät ole pelkkä tulonsiirto, vaan ne kompensoivat pohjoisten luonnonolosuhteiden aiheuttamia pysyviä haittoja. Sama euromääräinen leikkaus heikentää suomalaisen tilan kannattavuutta merkittävästi enemmän kuin keskieurooppalaisen, Hemmilä sanoo.
Julistuksessa korostetaan myös toimivia markkinoita, vahvoja maatalousosuuskuntia, reilua kilpailua sekä tehokkaita kriisin- ja riskienhallintavälineitä. Kauppa- ja maatalouspolitiikan on yhdessä varmistettava, etteivät eurooppalaiset tuottajat kohtaa epäreilua tuontikilpailua.
– Toimivat markkinat ovat ehdoton edellytys kannattavalle ruoantuotannolle. Kun markkinat toimivat, jatkuville kriisitukipaketeille ei ole tarvetta, Hemmilä korostaa.
MTK:n mukaan vahva eurooppalainen maatalous edellyttää päätöksiä, jotka turvaavat tilojen kannattavuuden, investointikyvyn ja mahdollisuuden jatkaa ruoantuotantoa kaikilla EU:n alueilla.
Tiedote ja Tukholman julistus kokonaisuudessaan julkaistaan hetken päästä verkkosivuillamme: https://www.mtk.fi/-/mtk-vaatii-vahvempaa-cap-rahoitusta
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, 0400 522 012
Hanna Leiponen-Syyrakki, johtaja, MTK:n Brysselin toimisto, 040 094 7633
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaija Stormbomviestinnän asiantuntija
- maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys,
elintarvikkeet ja suomalainen ruoka
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