SDP:n Paula Werning: Kuka ostaa hallituksen bensahokkuspokkuksen?
15.10.2026 15:46:26 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Iltalehden alustavien tietojen mukaan hallituksen bensapaketti tarjoaa tavalliselle autoilijalle vain murusia. Bensan ja dieselin pumppuhinnan laskusta ei ole takeita, ja helpotuksia rahoitettaisiin osin teiden kunnossapidosta.
– Kuka tämän hallituksen bensahokkuspokkuksen oikein ostaa? Tavalliselle autoilijalle ajoneuvoveron alennus voisi tarkoittaa vain muutamaa euroa vuodessa. Samaan aikaan tankkaaminen vie yhä suuremman osan perheen rahoista. Ei tätä voi kutsua merkittäväksi helpotukseksi, sanoo kansanedustaja Paula Werning (sd.).
Kuljetus- ja maatalousyritysten tukeminen on tärkeää, mutta yritystuki ei automaattisesti laske polttoaineen hintaa kuluttajalle. Työmatkakuluvähennyksen korotuksesta hyötyisivät puolestaan vain osa autoilijoista.
– Monelle auto ei ole valinta vaan välttämättömyys. Sillä kuljetaan töihin, viedään lapset harrastuksiin ja hoidetaan arjen pakolliset menot. Ihmisiä kiinnostaa se, mitä tankkaaminen maksaa, ei se, miltä helpotukset näyttävät paperilla.
– Jos helpotuksia vielä rahoitetaan teiden kunnossapidosta, on syytä kysyä, annetaanko yhdellä kädellä vähän ja otetaan toisella pois. Hallituksen pitää kertoa suoraan: laskeeko tämä paketti polttoaineen hintaa ja kuinka paljon? Näillä tiedoilla siihen ei ole vastausta, Werning toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Seppo Eskelinen: Hallituksen bensasopu vie autoilijan ojasta allikkoon15.10.2026 15:52:11 EEST | Tiedote
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Seppo Eskelinen arvostelee hallituksen polttoainepaketin rahoitusta lisäleikkauksella perusväylänpidosta.
SDP:n Joona Räsänen: Hallituksen bensafloppi unohti suurimman osan työmatka-autoilijoista15.10.2026 15:38:07 EEST | Tiedote
-Hallituksen bensasovusta tuli floppi. Paljon puheita, mutta vähän villoja. Suurin osa työmatka-autoilijoista ei tästä hallituksen sovusta juuri hyödy, toteaa kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
SDP:n Viitala: Pelkät kirjaukset eivät suojele yhtäkään työntekijää15.10.2026 14:47:25 EEST | Tiedote
SDP kansanedustaja Juha Viitalan mukaan viime aikoina julkisuuteen nousseet uudet työperäisen hyväksikäytön tapaukset osoittavat, etteivät hallituksen toimet ole olleet riittäviä. Viitala vaatii hallitukselta toimia hyväksikäytön torjumiseksi ja muistuttaa samalla viranomaisvalvontaan kohdistetuista leikkauksista. Hyväksikäytön vastaista työtä ei voida tehostaa heikentämällä valvonnan edellytyksiä.
Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov arvostelee eduskunnan yhteisten pelisääntöjen murentamista15.10.2026 14:32:49 EEST | Tiedote
Eduskunnan 2. varapuhemies Tarja Filatov (sd.) arvostelee hallituspuolueiden toimintaa eduskunnan valiokuntien työnjaossa. Filatovin mukaan hallituspuolueet ovat tänä syksynä äänestäneet sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kuuluvia lakiesityksiä muihin valiokuntiin vastoin vakiintunutta ja yhdessä sovittua työnjakoa ja virkavalmistelua. Eilen puhemiesneuvoston enemmistö päätti jälleen toimia näin. Filatov pitää menettelyä mielivaltaisena ja eduskunnan yhteisiä pelisääntöjä murentavana.
SDP:s Perholehto och Berg: Tog den politiska viljan slut i arbetet med att förnya Ålands självstyrelselag?15.10.2026 11:39:03 EEST | Pressmeddelande
SDP:s vice ordförande, riksdagsledamot Pinja Perholehto, och vice ordföranden för Finlands delegation i Nordiska rådet, riksdagsledamot Kim Berg, beklagar att regeringen Orpo inte lyckas slutföra den totalreform av självstyrelselagen för Åland som har beretts i över tio år.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme