SDP EDUSKUNTA

SDP:n Paula Werning: Kuka ostaa hallituksen bensahokkuspokkuksen?

15.10.2026 15:46:26 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Iltalehden alustavien tietojen mukaan hallituksen bensapaketti tarjoaa tavalliselle autoilijalle vain murusia. Bensan ja dieselin pumppuhinnan laskusta ei ole takeita, ja helpotuksia rahoitettaisiin osin teiden kunnossapidosta.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Kuka tämän hallituksen bensahokkuspokkuksen oikein ostaa? Tavalliselle autoilijalle ajoneuvoveron alennus voisi tarkoittaa vain muutamaa euroa vuodessa. Samaan aikaan tankkaaminen vie yhä suuremman osan perheen rahoista. Ei tätä voi kutsua merkittäväksi helpotukseksi, sanoo kansanedustaja Paula Werning (sd.).

Kuljetus- ja maatalousyritysten tukeminen on tärkeää, mutta yritystuki ei automaattisesti laske polttoaineen hintaa kuluttajalle. Työmatkakuluvähennyksen korotuksesta hyötyisivät puolestaan vain osa autoilijoista.

– Monelle auto ei ole valinta vaan välttämättömyys. Sillä kuljetaan töihin, viedään lapset harrastuksiin ja hoidetaan arjen pakolliset menot. Ihmisiä kiinnostaa se, mitä tankkaaminen maksaa, ei se, miltä helpotukset näyttävät paperilla.

– Jos helpotuksia vielä rahoitetaan teiden kunnossapidosta, on syytä kysyä, annetaanko yhdellä kädellä vähän ja otetaan toisella pois. Hallituksen pitää kertoa suoraan: laskeeko tämä paketti polttoaineen hintaa ja kuinka paljon? Näillä tiedoilla siihen ei ole vastausta, Werning toteaa.

Avainsanat

polttoaineet

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